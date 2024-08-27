В ближайшем будущем в Ленинградской области и республике Карелия появится новая автотрасса, которая улучшит транспортное сообщение между регионами. Дорога третьей технической категории протяженностью около 6 км соединит поселок Токари и деревню Ревсельга.

В ближайшем будущем Ленинградская область и республика Карелия получат новую автотрассу, которая значительно улучшит транспортное сообщение между этими регионами и будет способствовать развитию различных территорий. Речь идет о дороге третьей технической категории с двумя полосами движения, которая пройдет от поселка Токари до деревни Ревсельга. Длина нового маршрута составит примерно 6 км между уже существующей автодорогой и железнодорожной магистралью. В августе специалисты АО «Авто-Дорсервис» начали работу над разработкой проекта. Контракт на сумму 15,6 миллиона рублей с подрядчиком заключили власти в конце июля 2024 года, о чем сообщили в комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области. Компания обязалась завершить изыскания и подготовить всю необходимую документацию к ноябрю следующего года.

В правительстве Ленобласти акцентируют внимание на том, что новая дорога поможет более эффективно использовать транспортные возможности моста через реку Свирь. Этот объект был введен в эксплуатацию осенью 2023 года в районе Подпорожья. Протяженность моста составляет 727 метров, а с подходами – около 2,5 км, что обошлось бюджету в 4,5 миллиарда рублей.

Строительство моста началось в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Интересно, что согласно официальным планам, его сдача намечалась только на 2026 год. Ожидается, что новая автодорога «Токари – граница с Республикой Карелия» не только уменьшит нагрузку на переход через Свирь у Лодейного Поля, но и улучшит транспортные условия на Мурманском шоссе.