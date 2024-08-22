Стоимость золота резко выросла на 23% с начала года и на 31% за последние 12 месяцев, что выделяет его на фоне падения цен на платину (на 3,2%) и палладий (на 16,3%). Поскольку золото рассматривается как безопасный актив во времена экономической стагфляции, инвесторы начали активно вкладываться в него.

Стоимость золота стремительно растет: с начала года она увеличилась на 23%, а за последние 12 месяцев – на целых 31%. Это впечатляющий рост, тем более если сравнить с динамикой других инвестиционных активов. Если оценивать стоимость нефти Brent в золоте, то сейчас баррель нефти просто смешно дешев.

Тем не менее, не все драгоценные металлы демонстрируют такую же позитивную динамику. Например, платина с начала года подешевела на 3,2%, а палладий упал в цене на 16,3%. Эти металлы активно используются в промышленности, что говорит о том, что глобальная экономика переживает не лучшие времена. Именно поэтому золото стало так популярно среди инвесторов. Они готовятся к глобальной стагфляции, при которой темпы экономического роста замедляются, а инфляция продолжает расти.

Эксперты предполагают, что цены по всему миру будут расти, ведь ключевые сырьевые активы сейчас недооценены. В последние годы инвестирования в глобальную энергетику было недостаточно, в то время как вложения в американские технологические компании только росли. Но 5 августа, когда на мировых рынках началась волна распродаж акций, это стало первым «чёрным лебедем», который, казалось бы, не вызвал значительной паники среди инвесторов. И это ошибка.

Золото сейчас обновляет исторические максимумы и показывает истинное обесценение доллара. Финансовые регуляторы США и Европы пытаются скрыть эту реальность, искусственно снижая стоимость нефти. Инструменты рынка деривативов предоставляют им такую возможность.

Однако эта стратегия низких цен на нефть рискует выйти боком – недоинвестирование в нефтяную отрасль неминуемо приведёт к тому, что нефть станет на вес золота. Даже если цены на WTI и Brent в Нью-Йорке и Лондоне будут снижаться в долларах, это не изменит ситуации.

Так создаётся «антипузырь»: если в акциях технологических компаний происходит надувание пузыря, то на рынке сырьевых товаров, таких как нефть и пшеница, мы видим противоположную ситуацию. Очевидно, что если большинство стран начнут ценить эти ресурсы не в долларах, стоимость этих активов будет совершенно иной.