До конца 2025 года в Забайкалье будет построена новая четырехполосная дорога протяженностью 2 километра, предназначенная для грузового терминала международного автомобильного пункта пропуска «Забайкальск». Эта дорога пройдет параллельно федеральной трассе А-350 и поможет оптимизировать транспортные потоки, улучшив пропускную способность магистрали.

До конца 2025 года в Забайкалье будет возведена новая четырехполосная дорога, предназначенная для грузового терминала международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Забайкальск». Она пройдет параллельно действующей федеральной трассе А-350, связывающей столицу региона с границей Китая.

Хотя протяженность новой трассы составит всего 2 километра, ее значение трудно переоценить. Она позволит оптимизировать транспортные потоки и повысить пропускную способность магистрали, облегчив нагрузку, значительно возросшую из-за увеличения товарооборота между странами. Например, в прошлом году объёмы импорта товаров из Китая через МАПП «Забайкальск» выросли примерно в четыре раза по сравнению с 2022 годом, и границу пересекли около 140 тысяч большегрузов. В июне 2024 года был зафиксирован абсолютный рекорд: за 24 часа через пункт пропуска проследовало 800 транспортных средств, из которых 554 прибыли в Россию, а 246 выехали в Китай. Это в три раза превосходит паспортную пропускную способность. В целом, в июне таможенники ежедневно оформляли от 670 до 690 грузовиков.

Подготовительные работы на участке с 484-го по 486-й километр трассы А-350 (Чита – Забайкальск – граница с КНР) стартовали в начале июля. Контракт с компанией «Дорстройсервис» был подписан за 1,5 месяца до начала работ, а основные этапы реализации проекта начались в августе.

Подрядчику предстоит не только построить основную дорогу, но и обустроить парковку на 115 мест, смотровую площадку с информационным стендом и другую сопутствующую инфраструктуру. Новая автотрасса будет предназначена исключительно для грузовиков, что позволит еще больше разгрузить существующую инфраструктуру.

МАПП «Забайкальск» остается крупнейшим автомобильным пунктом пропуска на границе России и Китая. В период с 2025 по 2027 годы планируется масштабная реконструкция объекта, на которую будет выделено 6,7 миллиарда рублей. Это позволит увеличить его пропускную способность более чем в пять раз — до 2,4 тысяч транспортных средств в сутки. Данная реконструкция и строительство новой дороги играют ключевую роль в обеспечении стабильного и эффективного функционирования транспортной инфраструктуры региона. Статистика свидетельствует о том, что Забайкалье активно развивается как транзитная зона, что открывает новые возможности для бизнеса и экономического роста.