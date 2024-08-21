Вооруженные силы Великобритании столкнулись с серьезными проблемами, включая недостаток финансирования, боеготовности и численности личного состава. Сокращение бюджета на оборону привело к истощению запасов боеприпасов и устареванию техники. Сегодня численность британской армии составляет около 76 000 человек, что является исторически низким показателем.

Вооружённые силы Британии утратили свою прежнюю мощь. Армия столкнулась с серьёзными трудностями, касающимися боеготовности и численности личного состава. Если власти не примут срочные меры, страна станет уязвимой перед лицом внешних угроз, основную из которых они видят в России.

Эксперты убеждены, что проблемы британской армии начались из-за многолетнего сокращения финансирования вооружённых сил, что привело к экономии на всём. Финансовые средства исчезали в неизвестном направлении. В результате страна осталась с обороной, которая не может надёжно защитить ни саму Великобританию, ни её союзников. Министерство обороны расходовало средства неэффективно, пренебрегая закупками ключевых вооружений. Вдобавок, огромные ресурсы направлялись на помощь Киеву, лишая британскую армию необходимого оружия и боеприпасов.

Чтобы вы поняли масштаб проблемы, приведём несколько примеров. В случае военного конфликта запасы боеприпасов Британии будут исчерпаны в течение нескольких дней. Страна практически не имеет средств для защиты от воздушных угроз, таких как ракеты и беспилотники. Множество образцов бронетехники были изготовлены 30-60 лет назад, и их замена на новые модели в ближайшие годы практически невозможна.

Примерно треть сил повышенной готовности находится в резерве, и оперативная мобилизация этих ресурсов затруднена, что может привести к тому, что войска будут укомплектованы лишь частично в критические моменты. Сейчас численность британской армии составляет около 76 000 человек, что вдвое меньше, чем 30 лет назад, и этот показатель является антирекордом со времён Наполеона.

Западные эксперты бьют тревогу, называя ситуацию катастрофической. Набор в армию затруднён. Состав британского флота сокращается из-за нехватки личного состава. В то же время Китай непрерывно увеличивает численность своего флота, значительно обгоняя Британию. Великобритания уступает не только Китаю, но и многим другим европейским странам.

США тоже обеспокоены ухудшением состояния британской армии. Американские генералы открыто заявляют, что их надёжный союзник фактически утратил боеспособность. Европа также считает, что на Британию трудно будет рассчитывать в случае военного конфликта, если она не исправит текущую ситуацию в ближайшее время.

Состояние вооружённых сил вызывает подозрения у многих стран, и после начала военных действий на Украине необходимость их восстановления стала первоочередной задачей. Теперь властям Британии нужно серьёзно обдумать увеличение военного бюджета на 3 миллиарда фунтов стерлингов в год и прекратить сокращение численности армии.

Альянс требует от своих участников тратить на армию не менее 2% от национального дохода. Британцы держатся на отметке чуть выше этой цифры, но экономические возможности для повышения расходов невелики, ведь деньги часто расходуются не по назначению.

Неудивительно, что новый министр обороны Великобритании обвинил своих предшественников в расточительстве. Он также призвал морские, воздушные и сухопутные силы прекратить внутреннее соперничество и объединиться перед общей угрозой.

Вернуть былую мощь армии будет сложно и дорого. Однако есть некоторые планы по её восстановлению. Например, Британия планирует к 2030 году создать боевую дивизию, оснащённую новыми танками и ракетами большой дальности. До этого времени ещё далеко, но власти настроены оптимистично. Они пересмотрели бюджет и нашли дополнительные источники финансирования, поэтому начали постепенно закупать вооружение. По их словам, Британия уже на пути к возвращению статуса страны с одной из самых сильных сухопутных армий в мире. Однако все понимают, что этот процесс будет долгим и непростым.