Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Британская армия перстала быть одной из самых сильных сухопутных армий в мире
Вооруженные силы Великобритании столкнулись с серьезными проблемами, включая недостаток финансирования, боеготовности и численности личного состава. Сокращение бюджета на оборону привело к истощению запасов боеприпасов и устареванию техники. Сегодня численность британской армии составляет около 76 000 человек, что является исторически низким показателем.

Вооружённые силы Британии утратили свою прежнюю мощь. Армия столкнулась с серьёзными трудностями, касающимися боеготовности и численности личного состава. Если власти не примут срочные меры, страна станет уязвимой перед лицом внешних угроз, основную из которых они видят в России.

Эксперты убеждены, что проблемы британской армии начались из-за многолетнего сокращения финансирования вооружённых сил, что привело к экономии на всём. Финансовые средства исчезали в неизвестном направлении. В результате страна осталась с обороной, которая не может надёжно защитить ни саму Великобританию, ни её союзников. Министерство обороны расходовало средства неэффективно, пренебрегая закупками ключевых вооружений. Вдобавок, огромные ресурсы направлялись на помощь Киеву, лишая британскую армию необходимого оружия и боеприпасов.

Чтобы вы поняли масштаб проблемы, приведём несколько примеров. В случае военного конфликта запасы боеприпасов Британии будут исчерпаны в течение нескольких дней. Страна практически не имеет средств для защиты от воздушных угроз, таких как ракеты и беспилотники. Множество образцов бронетехники были изготовлены 30-60 лет назад, и их замена на новые модели в ближайшие годы практически невозможна.

Примерно треть сил повышенной готовности находится в резерве, и оперативная мобилизация этих ресурсов затруднена, что может привести к тому, что войска будут укомплектованы лишь частично в критические моменты. Сейчас численность британской армии составляет около 76 000 человек, что вдвое меньше, чем 30 лет назад, и этот показатель является антирекордом со времён Наполеона.

Западные эксперты бьют тревогу, называя ситуацию катастрофической. Набор в армию затруднён. Состав британского флота сокращается из-за нехватки личного состава. В то же время Китай непрерывно увеличивает численность своего флота, значительно обгоняя Британию. Великобритания уступает не только Китаю, но и многим другим европейским странам.

США тоже обеспокоены ухудшением состояния британской армии. Американские генералы открыто заявляют, что их надёжный союзник фактически утратил боеспособность. Европа также считает, что на Британию трудно будет рассчитывать в случае военного конфликта, если она не исправит текущую ситуацию в ближайшее время.

Состояние вооружённых сил вызывает подозрения у многих стран, и после начала военных действий на Украине необходимость их восстановления стала первоочередной задачей. Теперь властям Британии нужно серьёзно обдумать увеличение военного бюджета на 3 миллиарда фунтов стерлингов в год и прекратить сокращение численности армии.

Альянс требует от своих участников тратить на армию не менее 2% от национального дохода. Британцы держатся на отметке чуть выше этой цифры, но экономические возможности для повышения расходов невелики, ведь деньги часто расходуются не по назначению.

Неудивительно, что новый министр обороны Великобритании обвинил своих предшественников в расточительстве. Он также призвал морские, воздушные и сухопутные силы прекратить внутреннее соперничество и объединиться перед общей угрозой.

Вернуть былую мощь армии будет сложно и дорого. Однако есть некоторые планы по её восстановлению. Например, Британия планирует к 2030 году создать боевую дивизию, оснащённую новыми танками и ракетами большой дальности. До этого времени ещё далеко, но власти настроены оптимистично. Они пересмотрели бюджет и нашли дополнительные источники финансирования, поэтому начали постепенно закупать вооружение. По их словам, Британия уже на пути к возвращению статуса страны с одной из самых сильных сухопутных армий в мире. Однако все понимают, что этот процесс будет долгим и непростым.

#армия #флот #вооруженные силы #бюджет #армия 2023 #корупция #бюджет нато #набор в армию #пехота #рекрутинг в арми
+
Написать комментарий (0)
Британский мультимиллионер Майк Линч пропал после затопления суперяхты
У китайского военного корабля появится лазерное оружие
В Литве началась постройка большого военного городка для немецких военных
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
35
Xiaomi выпускает роутер AX3000E с Wi-Fi 6, игровыми и интеллектуальными функциями
+
Как жители РФ реагируют на замедление и блокировку YouTube, и где теперь смотрят клипы и мультфильмы
19
В России запустят новое современное высокоэффективное текстильное производство
+
В России могут заблокировать не только Youtube, но и Telegram
12
Hunt: Showdown 1896 протестировали с 16 видеокартами — RTX 4090 не может обеспечить 60 fps в 4K
11
Половина владельцев Tesla в США снова пересаживаются на авто с двигателем внутреннего сгорания
3
Associated Press: ВСУ намерены закрепиться в Курской области
2
Власти США выделят 1,6 млрд долларов на расширение производственных мощностей Texas Instruments
+
Core Ultra 9 285K поступит в продажу 10 октября и будет сжигать на 100 Вт больше, чем Core i9-14900K
19
Планшеты Samsung Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra получат аналогичную Galaxy S24 Ultra зарядку
+
Legal Dive: Nvidia столкнётся с коллективным иском из-за обучения ИИ контентом из YouTube
2
Samsung переходит на литографию High-NA наряду с Intel и тем самым опережает TSMC
+
На фоне выхода обновления Android 15 поддержка старых моделей Xiaomi, Redmi и Poco сокращается
+
Пропускная способность одного из сложнейших участков БАМа возросла вдвое
+
УАЗ обновил «Буханку», представив новые двигатели и цены на модели
6
Генератор кадров LSFG 2.3 проверили в Black Myth: Wukong - вдвое больше fps на бюджетных видеокартах
+
Золото выросло до более чем $2500 за унцию, но биткоин остается лучшей инвестиций
+
Если смысл заливать в машину АИ-100, и стоит ли вообще экономить на бензине
+
ВС России показали кадры с остановленной колонной украинских десантников в Курской области
+

Популярные статьи

"Чужой: Ромул", "Бордерлендс" - "дно" уже близко (обзор фильмов)
17
О глобальном кризисе на вторичном рынке игровых видеокарт
10
Итоги гоночного уик-энда 17-18 августа
1
Сколько сегодня стоит игровой ПК для 1080р-4К, и есть ли смысл экономить на вторичном рынке
28
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами
24
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
314
Кому сегодня нужен HDD на 14 Тб, и нужно ли отказываться от жёстких дисков в 2024 году
20
Краткий справочник по встроенной графике AMD - от HD 6410D до Radeon 890M
16
Собираем очень недорогой офисный ПК — рабочую лошадку, на которой еще и поиграть можно
3
Игромир в центре Москвы - разбираем последние события
6

Сейчас обсуждают

шопоголик
06:35
легенда у меня с комментов удалился, слили походу
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Vorvort
06:21
Уничтожение титульной нации идёт по плану. Сначала задушить законами, поборами и налогами, потом лишить мобильности, так как нищий авто не купит. Дальше замена коренного населения мигрантами. В год ру...
Повышение утильсбора привело к росту спроса на китайские автомобили в России
kitava
06:21
У них при каждом президенте он растёт в номинале. И это никого не пугает. Пугает американских лиц от экономики то что госдолг растёт гораздо быстрее чем экономика США. Глава ФРС Пауэль это охактеризов...
За время президентства Джо Байдена дефицит бюджета США достиг рекордного значения
seedkls
06:08
Цундере чимбал. Сначала крыт членами линукс, а потом сам делает дистрибутив
Совершенствую новый способ распространения ПО для дистрибутива Chimbalix
Всеволод Папшев
06:06
перенос или дублирование? если первое. ДАНУНА.
Rutube объявила о запуске функции переноса контента с YouTube
Эдуард Кузнецов
05:54
Вы считаете, что всем придется нагнуться что бы его рассмотреть? Не боитнсь, что просто не заметят и наступят?)
В России обсуждается создание специального списка для хакеров, которые помогают защищать информацию
nukemall
05:48
Ну ты клоун. Оказывается разведка получает информацию с ютуба, а не от агентуры, спутников, БПЛА, радиоразведки и прочих технических средств наблюдения. Вот все они масштабы концентрации войск противн...
Как жители РФ реагируют на замедление и блокировку YouTube, и где теперь смотрят клипы и мультфильмы
matedwq
05:26
Для ноутбуков? Кхе. Грядущие Lunar Lake как бэ намекают что все процы рано или поздно обзаведутся своей оперативкой в виде отдельного чиплета, все за исключение только серверов, там проще будет держат...
MSI протестировала память нового стандарта CAMM2 и сравнила ее производительность с модулями DIMM
Farida Akhmetvalieva
05:10
что за бред вы пишете ? о какой механической связи вы говорите ? ее уже давно нет. а перенос селектора это давно не является проблемой. ибо там только провода.
Skoda изменила расположение селектора КПП в новых Superb и Kodiaq
Виталий Зырянов
05:03
Опять ты какую-то отсебятину начал городить с явным непониманием предметов обсуждения.... Ну хватит уже... Вся система описана, есть даже фото... CXA 81 это усилитель для акустических систем! Причём ...
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем