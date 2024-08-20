Благодаря возведению двухпутных вставок, новых разъездов и грандиозного 7-километрового тоннеля, пропускная способность бурятского участка Байкало-Амурской магистрали удвоилась — сейчас она составляет порядка 50 миллионов тонн в год. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в интервью ТАСС в августе 2024 года. Эти результаты были достигнуты в ходе реализации первого и второго этапов модернизационного проекта Восточного полигона.

На территории региона значительное количество объектов было введено в эксплуатацию и в текущем году. Так, вторые пути появились на участках Муякан – Улан-Макит и Янчую – Чуро линии Северобайкальск – Таксимо, где также построили разъезды на 1152-м и 1174-м километрах. В общей сложности на таких объектах было уложено около 25 километров дополнительных путей, а также переработано сотни тысяч кубометров грунта. Стальная магистраль пролегает через регион с высокой сейсмической активностью, что было учтено при укладке полотна. Стоит отметить, что бурятский участок БАМа протяженностью 500 километров считается одним из самых сложных в его истории. Прокладка магистрали здесь когда-то велась через отдалённые, труднопроходимые места и горный рельеф. Современные отечественные специалисты в сложных климатических и геологических условиях, прокладывая второй путь, буквально идут по следам своих предшественников.

Наиболее масштабным железнодорожным объектом, возведённым на территории Бурятии за последние годы, да и на всём БАМе в целом, стал новый Байкальский тоннель, официально введённый в эксплуатацию в июле 2021 года. Строительство началось в 2014 году в рамках первого этапа расширения Восточного полигона. Первоначально планировали завершить новый путь через горный хребет протяженностью 6,7 километра через три года после начала работ, однако процесс затянулся.

В 2017 году объект на лимитирующем участке Дельбичинда – Дабан был готов на 80%. Проходка, осложнённая высокой прочностью разрабатываемых горных пород, завершилась лишь в марте 2018 года. Объем земляных работ составил более 660 тысяч кубометров; использовано 113 тысяч кубометров монолитного железобетона и около 180 тысяч кубометров сборного бетона; применено 19 тысяч тонн стали и почти 350 километров кабельной продукции. К слову, на строительство первого Байкальского тоннеля ушло одиннадцать лет – с 1974 по 1985 годы.

В будущем Бурятию ждёт ещё более масштабная стройка. В течение ближайших восьми лет планируется ввод в эксплуатацию второго Северомуйского тоннеля протяженностью около 15 километров. К 2032 году БАМ полностью станет двухпутным. Договор генподряда с ГК «Бамтоннельстрой-Мост» был подписан РЖД в марте текущего года.

Напомним, строительство первого Северомуйского тоннеля началось в середине 1970-х годов, однако он был введён в эксплуатацию только в 2003 году. В прошлом десятилетии было заявлено о намерении построить второй путь через Северо-Муйский хребет. Технико-экономическое обоснование было готово к 2018 году, а в 2019-м начались подготовительные мероприятия. Однако в 2020 году работы были остановлены. С учётом глобальных изменений в логистических цепочках на фоне геополитических событий необходимость скорейшего строительства второго Северомуйского тоннеля достигла своего апогея. Этот проект является одним из самых масштабных и технически сложных в российском железнодорожном хозяйстве.