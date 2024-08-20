"Российские железные дороги" планируют завершить до конца 2024 года сборку моста в Химках через канал имени Москвы для высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

Строительство нового моста через канал Москва в российской столице официально началось в 2023 году. В следующем марте была выполнена уникальная технологическая операция: отечественные инженеры собрали на левом берегу и надвинули на временные опоры в центре акватории 130-метровый пролет весом 2,26 тысячи тонн.

Этим летом с хирургической точностью арочную металлоконструкцию, используя два домкрата, методом поперечной надвижки переместили на постоянные железобетонные опоры. Этот сложный процесс, в котором задействовали около 50 специалистов, занял ровно десять часов, причем движение судов в это время не прекращалось. Мост, который станет частью высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Санкт-Петербург», строится в районе города Химки, примерно в 10 метрах ниже по течению от действующего моста. Последний был открыт еще в 1935 году и в то время считался выдающимся достижением советской мостостроительной техники. В прессе того времени его называли не иначе как инженерным шедевром, не имеющим аналогов в СССР.

Новое сооружение также будет уникально по ряду параметров. Проект разработан специалистами института «Гипротранспуть», являющимся филиалом АО «Росжелдорпроект». Главгосэкспертиза РФ одобрила проект в октябре 2022 года. Строительство ведет Мостоотряд-47, входящий в Дивизион «Дороги и Мосты» Нацпроектстроя.

Мост длиной почти 422 метра будет состоять из девяти пролетов общим весом 4 тысячи тонн, а его ширина составит 14,7 метра. Центральный пролет установлен на опорах №8 и №9, а балочные пролетные строения длиной 33,6 метра – на опорах №1-№8 и №9-№10. В створе моста и на подходах к нему будет обеспечен судовой ход шириной не менее 55 метров.

Планируется полностью завершить строительство моста, который позиционируют как «ворота» для входа высокоскоростной магистрали в Москву, к началу 2025 года. Впереди предстоит выполнить устройство мостового полотна, отсыпку и укрепление конусов монолитным бетоном, устройство переходных участков, а также сооружение постоянного водоотвода и лестниц. Завершит процесс демонтаж временных конструкций. Ожидается, что высокоскоростные поезда начнут курсировать по новому мосту в 2028 году.