Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о предоставлении на три года налоговых льгот для производителей радиоэлектроники.

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минфину, Минпромторгу и ФНС в течение десяти дней внимательно рассмотреть предоставление налоговых льгот для предприятий радиоэлектронной промышленности. Нет никаких сомнений, что это решение будет принято и уже сейчас проходит стадия его формализации. Напомню, что для компаний, работающих в отрасли радиоэлектроники, действует сниженная ставка налога на прибыль в размере 3%, а также ставка страховых взносов составляет 7,6%. Льготный режим актуален до конца 2024 года, но планируется его продление еще на минимум три года. Эта мера была введена в середине 2022 года и за это время продемонстрировала исключительно положительные результаты. На 2023 год данных о количестве компаний, воспользовавшихся льготным налоговым режимом, нет, но за неполный 2022 год подобными льготами воспользовались 169 предприятий по налогу на прибыль и 179 предприятий по страховым взносам. В общей сложности за полгода компании отрасли смогли сэкономить 15 миллиардов рублей. Если экстраполировать эту сумму на год, то экономия составит 30 миллиардов рублей. Для бюджетной сферы это не громадная цифра, однако для радиоэлектронного сектора такие меры являются значительной поддержкой. Особенно это важно на фоне резкого удорожания заработной платы, связанного с нехваткой высококвалифицированных специалистов.

Говоря о российской микроэлектронике, стоит отметить, что предприятия демонстрируют высокие темпы роста производства. В 2023 году выпуск продукции увеличился на 30%, с 45 до 59 млрд рублей в реальном выражении. По итогам текущего года ожидается прирост на 32%, до 78 млрд рублей. К 2030 году предполагается, что объем производства российских изделий достигнет 351 млрд рублей. Очевидно, этот рост стал возможен благодаря комплексным мерам поддержки, где налоговые и страховые льготы играют ключевую роль.

Принятые в секторе радиоэлектроники меры поддержки, как и в IT-секторе, являются наглядным примером эффективного стимулирования отраслевого роста. Хотя распространить такие льготы по всей экономике сейчас невозможно из-за ограничений бюджетных ресурсов, вызванных денежно-кредитной политикой Центробанка, отдельные отрасли, столкнувшиеся с кадровыми проблемами, также отчаянно нуждаются хотя бы в льготной ставке страховых взносов. Не исключено, что новый федеральный проект по обеспечению технологического суверенитета будет предусматривать такие меры.