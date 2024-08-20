Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Производителям радиоэлектроники продлят налоговые льготы
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о предоставлении на три года налоговых льгот для производителей радиоэлектроники.

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минфину, Минпромторгу и ФНС в течение десяти дней внимательно рассмотреть предоставление налоговых льгот для предприятий радиоэлектронной промышленности. Нет никаких сомнений, что это решение будет принято и уже сейчас проходит стадия его формализации. Напомню, что для компаний, работающих в отрасли радиоэлектроники, действует сниженная ставка налога на прибыль в размере 3%, а также ставка страховых взносов составляет 7,6%. Льготный режим актуален до конца 2024 года, но планируется его продление еще на минимум три года. Эта мера была введена в середине 2022 года и за это время продемонстрировала исключительно положительные результаты. На 2023 год данных о количестве компаний, воспользовавшихся льготным налоговым режимом, нет, но за неполный 2022 год подобными льготами воспользовались 169 предприятий по налогу на прибыль и 179 предприятий по страховым взносам. В общей сложности за полгода компании отрасли смогли сэкономить 15 миллиардов рублей. Если экстраполировать эту сумму на год, то экономия составит 30 миллиардов рублей. Для бюджетной сферы это не громадная цифра, однако для радиоэлектронного сектора такие меры являются значительной поддержкой. Особенно это важно на фоне резкого удорожания заработной платы, связанного с нехваткой высококвалифицированных специалистов.

Говоря о российской микроэлектронике, стоит отметить, что предприятия демонстрируют высокие темпы роста производства. В 2023 году выпуск продукции увеличился на 30%, с 45 до 59 млрд рублей в реальном выражении. По итогам текущего года ожидается прирост на 32%, до 78 млрд рублей. К 2030 году предполагается, что объем производства российских изделий достигнет 351 млрд рублей. Очевидно, этот рост стал возможен благодаря комплексным мерам поддержки, где налоговые и страховые льготы играют ключевую роль.

Принятые в секторе радиоэлектроники меры поддержки, как и в IT-секторе, являются наглядным примером эффективного стимулирования отраслевого роста. Хотя распространить такие льготы по всей экономике сейчас невозможно из-за ограничений бюджетных ресурсов, вызванных денежно-кредитной политикой Центробанка, отдельные отрасли, столкнувшиеся с кадровыми проблемами, также отчаянно нуждаются хотя бы в льготной ставке страховых взносов. Не исключено, что новый федеральный проект по обеспечению технологического суверенитета будет предусматривать такие меры.

#новости #экономика #налоги #минпромторг #минфин #мишустин #it-сектор #фнс #радиоэлектроника #бюджет россии
+
Написать комментарий (0)
Эксперты рассказали, как июньские санкции отразились на России и её торговле с Китаем
Сборку моста в Химках для высокоскоростной железнодорожной магистрали завершат в 2024 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Утилита Lossless Scaling позволяет повысить FPS в играх в 4 раза на любой видеокарте
21
Инженеры США пытаются решить одну из самых больших проблем в гиперзвуковых полетах
12
Исследователи из Калифорнийского университета добились успехов в разработке интерфейса BCI
16
Гендиректор miHoYo не смог сдержать эмоций после волны критики на презентации Genshin Impact 5.0
12
Анонсированный Samsung Galaxy A06 получил чип Helio G85, батарею на 5000 мА·ч и цену от $115
1
Как жители РФ реагируют на замедление и блокировку YouTube, и где теперь смотрят клипы и мультфильмы
2
Microsoft закрыла лазейку, позволявшую устанавливать Windows 11 на ПК с неподдерживаемыми процессорами
13
Представлен инструмент, способный проверить производительность искусственного интеллекта устройств
+
Опубликована стоимость смартфонов Huawei серии Mate 70
+
Компания Benelli представила новую винтовку, предназначенную для борьбы с FPV-дронами
2
Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
9
Популярное приложение настройки экрана Android-смартфона Nova Launcher закрывается
8
Российские подразделения выбили ВСУ из населённого пункта Крутой Яр
6
Новая линейка десктопных процессоров Intel Core Ultra 200 для сокета LGA 1851 выйдет 10 октября
7
Британские дроны участвую в атаке ВСУ на Курскую область
2
Rutube объявила о запуске функции переноса контента с YouTube
9
Опубликованы изображения всех четырёх цветовых варианта будущего iPhone 16 Pro
1
Huawei готовится к выпуску новых умных часов Watch D2 с функцией измерения давления
1
Азербайджан изъявил желание присоединиться к БРИКС
11
НАСА опасается, что капсула Starliner может уничтожить МКС
+

Популярные статьи

Фобос-2: 35 лет самой загадочной фотографии в истории космонавтики
16
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
98
Форум Армия: С-500 "Прометей" с «космическими» ракетами 77Н6 за 600 млн. долларов - подробности
17
Итоги гоночного уик-энда 17-18 августа
1
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
33
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами
16
О глобальном кризисе на вторичном рынке игровых видеокарт
4
Путь Дэдпула в комиксах
+
Как создать новую крестовину для геймпада Sony PlayStation 5 DualSense
13
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
73

Сейчас обсуждают

Gamandril
01:44
И все же, раз есть опыт хотелось бы видеть его в словах хотя бы приблизительно. Вряд ли кто-то покусает только потому что есть кто-то помимо меня кому разница слышна явно с одними и теми же наушниками...
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Gamandril
01:43
Видеокарта - еще важнее, надо вот расшибиться, но взять карту круче тучи и желательно уместиться в 40К или хотя бы в 60 как в руководствах тут. Ведь нельзя растянуть покупку ОЗУ - надо все и сразу а т...
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Игорь Палицын
01:43
Сборы фильма были бы больше в 20000 раз, если бы крига играл Нагиев.
Киноадаптация Borderlands провалилась в прокате: всего $13 миллионов за первую неделю в США
atlonn
01:43
животное
Шольц заявил, что Германия останется крупнейшим европейским спонсором Украины
Илья Коваленко
01:39
Маловероятно. Фундамент для здания заливается сразу весь целиком. Если же делать пристройки, надо стыковать фундаменты, что в строительстве запрещено, т.к. любой фундамент даёт осадку.
Саудовская Аравия хочет построить самое высокое здание в мире
Clamwult
01:38
Ну на 7800 3XD там 47 фпс
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Колючка
01:37
Даже твоя мамка масон. Даже ты масон, тебя просто ещё не посвятили, не готов. Вы все часть заговора. Втираете нам чушь, что Земля то круглая, то плоская. Хотя любому умному воспитанному человеку очеви...
"Чужой: Ромул", "Бордерлендс" - "дно" уже близко (обзор фильмов)
Nvidia&Intel Hater
01:35
дохнут ваши огрызки.у тебя врм говно на карте,охлад полное гамно.и это топ называется.либо термопаста в кирпич превратилась при темпе 65 по ядру что ты ее гоняешь -по хотспоту там под 90 будет.у тебя ...
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
LazyCamel
01:31
Основная проблема в том, что в СССР умные люди были, и суда типа река-море, включая семейства волгонефть и нефтерудовоз, строились исключительно в РСФСР, в городах Волгоград, Горький и Пермь и ничего...
ОСК и Бакинский судостроительный завод договорились о совместном производстве нефтяных танкеров
Nvidia&Intel Hater
01:28
как обычно с мыльцом ?? ты еще свой проц сравни с 7800x3d .ты же уо.тебе можно.значит у меня больше 74 фпс в любом раскладе будет.мне просто незнакома даже это говноигра.но что больше будет я уверен .
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем