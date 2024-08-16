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gotreksson
Россия отказалась от помощи Китая в реализации самого амбициозного железнодорожного проекта — ВСМ
Россия внезапно для Китая дала понять, что его помощь в реализации проекта стоимостью 1,7 трлн рублей не потребуется. Вместо этого, она решила самостоятельно строить дорогу и создавать для нее подвижной состав

Этот масштабный проект, оцененный в 1,7 триллиона рублей, официально стартовал в марте 2024 года. Ожидается, что его реализация пройдет в сжатые сроки — планируется, что движение по высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом начнется уже в 2028 году. Будущая линия, на которой пассажирские составы смогут развивать скорость до 350 км/ч, станет первым таким объектом в России. Данный проект планировали воплотить в жизнь еще во времена СССР. Впоследствии к этой идее возвращались в 1990-х годах и позже. Однако соединяющая две столицы высокоскоростная магистраль до сих пор оставалась лишь на бумаге. Только в последние годы ситуация начала изменяться. В июле текущего года было подписано соответствующее концессионное соглашение сроком на 40 лет.

Власти неоднократно отмечали высокую социально-экономическую значимость этого проекта и значительный мультипликативный эффект, который станет ощутимым уже в ближайшие несколько лет. В частности, положительное воздействие магистрали будет заметно и на развитии Тверской и Новгородской областей, через которые будет проходить маршрут. Общая протяженность высокоскоростной магистрали составит около 680 км (включая вхождения в Москву и Санкт-Петербург).

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Этот проект вызывает интерес у многих наблюдателей со всего мира. В свое время желание участвовать в реализации выражали представители нескольких стран. Однако за последние пару лет их число значительно сократилось. Некоторые эксперты полагают, что Россия может привлечь к проекту Китай, учитывая крепкие отношения между Москвой и Пекином, а также огромный опыт Поднебесной.

К 2024 году общая протяженность высокоскоростных железных дорог в КНР превысила 45 тысяч километров. Ни одна страна в мире сегодня не может соперничать с такими достижениями. По данным China State Railway Group, в прошлом году было введено в эксплуатацию 2,8 тысячи километров высокоскоростных магистралей. В общей сложности в 2023 году китайцы инвестировали в железнодорожные проекты свыше 100 миллиардов долларов. До 2035 года Китай планирует расширить сеть высокоскоростных железных дорог минимум до 70 тысяч километров. Уже сегодня более 75% городов с населением свыше 500 тысяч человек имеют доступ к этому виду транспорта. Китай остается бесспорным мировым лидером по темпам строительства таких объектов. Стоит отметить, что первая высокоскоростная линия (Пекин – Тяньцзинь) появилась в стране в 2008 году. И уже в 2010-х местные компании вышли на международный рынок.

По этой причине многие наблюдатели уверены, что Россия пригласит компании из КНР для участия в проекте ВСМ «Москва – Санкт-Петербург». В частности, в одной из статей китайского автора говорится, что реализация столь амбициозного проекта требует мощной технической поддержки и значительных инвестиций. Поднебесная могла бы внести свой вклад, как в финансовом плане, так и с точки зрения технологий. Например, ранее сообщалось, что Китай готов выделить на строительство ВСМ в России десятки миллиардов долларов. Однако Москва дала понять, что будет строить дорогу и создавать для нее подвижной состав исключительно своими силами. В Китае в целом, с пониманием относятся к позиции России, ведь последняя стремится к достижению технологического суверенитета и развитию собственных технологий. Особенно учитывая, что этот проект станет не единственным. Президент РФ Владимир Путин отметил его как пилотный, подчеркнув, что в перспективе ВСМ достигнут Крыма, Урала и Беларуси.

Часть наблюдателей полагает, что Россия все же в той или иной мере будет сотрудничать с Китаем в ходе реализации этой инициативы. Возможно, Поднебесной придется закупать ряд технологий и материалов. Наверняка Москва будет обращаться и за консультациями. Тем более, что представители власти неоднократно подчеркивали намерение перенимать опыт Китая.

С другой стороны, китайский бизнес хотел бы более основательно закрепиться на перспективном российском рынке. Однако одна из принципиальных позиций при строительстве ВСМ, которую подчеркнул в марте 2024 года президент Путин, — использование отечественных материалов и технологий.

#новости #путин #москва #крым #санкт-петербург #урал #всм #тверская область #новгородская область #высокоскоростная железнодорожная магистраль москва — санкт-петербург
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