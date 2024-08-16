Специалисты приступили к строительству завершающего этапа дороги в обход Владикавказа в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе Росавтодора. При этом работы на двух других этапах еще продолжаются. Их должны полностью завершить в 2026-м году.

Реализация масштабного дорожного проекта на юго-западе России началась еще в начале 2000-х годов, однако работы продолжались с переменным успехом. После завершения первой очереди длиной около семи километров, возведение четырехполосной автомагистрали в обход Владикавказа приостановилось. Лишь 13 лет спустя, в 2021 году, строительство возобновилось, и было обещано, что трасса будет открыта до конца 2024 года. Однако в текущем году сроки сдвинулись, и теперь окончание строительства планируется на 2026 год. Эта новая объездная дорога протяженностью около 22 километров должна значительно улучшить транспортное сообщение с соседней страной. Соединив федеральную трассу Р-217 "Кавказ" с Военно-Грузинской дорогой, она ускорит проезд к КПП "Верхний Ларс". Более того, вся транзитная техника будет перенаправлена за пределы Владикавказа, что положительно скажется на жизни горожан и экологической обстановке в городе.

Если вернуться к началу истории, то первый участок от Беслана до Архонского шоссе был сдан в эксплуатацию в 2008 году. Три года назад были начаты работы по строительству второй и третьей очередей, разделенных на три этапа: 4,5 километра, 7,5 километра и 3 километра. Последний этап стартовал летом 2024 года. В общей сложности между Архонским и Московским шоссе (15 км) планируется возвести три двухуровневые развязки и семь путепроводов, включая два тоннельного типа общей длиной 117 метров, которые будут находиться рядом с селом Гизель и Московским шоссе.

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Кроме того, продолжаются работы по ремонту и реконструкции прилегающих к новой объездной дорог. Например, обновлен мостовой переход через реку Черная на дороге А-162 "Владикавказ – Алагир". На съезде одной из транспортных развязок был построен новый мост через ту же реку.

Проект также включает создание стоянки для водителей на 650 автомобилей с зоной отдыха и детской площадкой, непрерывное электроосвещение всей трассы и барьерное ограждение для безопасного разделения транспортных потоков.

По состоянию на август 2024 года на первых двух участках, строительные работы которых начались в 2021 году, завершено устройство земляного полотна на всей длине (12 км). Активно продолжаются работы по укладке асфальтобетона, и общая готовность объекта превышает 70% (в июне 2023 года этот показатель был на уровне 50%). Примечательно, что летом 2022 года подрядчики задали высокий темп работ, превзойдя график примерно на полгода. Однако из-за пересмотра объема финансирования дорожных проектов и переработки третьего этапа, темп замедлился. Проект обхода Владикавказа, на который планируется потратить почти 15 миллиардов рублей, подвергся корректировке и финансирование было растянуто до 2026 года, что и сдвинуло сроки окончания строительства.