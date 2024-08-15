По данным Росстата, объем строительных работ за первые полгода вырос на 2,4 раза медленнее, чем в прошлом году, особенно в центральной России и на Дальнем Востоке. Произошел спад в производстве цемента на 1,6% в июне 2023 года, что указывает на падение важного индикатора строительной отрасли. Основная причина замедления — сокращение программ ипотечного кредитования с государственной поддержкой, что одновременно сказывается на спросе в других отраслях.

По данным Росстата, объем строительных работ за январь-июнь рос в 2,4 раза медленнее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Замедление особенно заметно в центральной части России, где сосредоточено четверть всех строительных проектов, а также на Дальнем Востоке.

Однако речь идет не только о снижении темпа роста. Рассмотрим динамику производства цемента: в июне наблюдается спад на 1,6% по сравнению с июнем 2023 года. Это указывает на явное падение одного из ключевых индикаторов строительной отрасли. Вслед за этим неизбежно последует и сокращение объемов строительства. Причины этого явления очевидны: сокращение программ ипотечного кредитования с государственной поддержкой. В ЦБ РФ опасаются, что такие программы разгоняют цены на недвижимость. Но некоторые эксперты полагают, что это не критично для экономики.

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Если рассматривать строительный сектор с точки зрения его вложений в ВВП страны, то это 5%. Но было бы ошибкой счесть, что это «всего» 5%. Строительство стимулирует спрос во многих других отраслях экономики, начиная с производства стройматериалов и заканчивая мебелью и бытовой техникой, которую приобретают новые владельцы квартир.

ЦБ РФ стремится справиться с высокой инфляцией, основной фактор которой — рост цен на потребительские товары, прежде всего на продукты питания. Всё чаще появляются сообщения о том, что из-за увеличения затрат уже в августе-сентябре некоторые производители продовольствия планируют поднять отпускные цены на 5-40%. В конечном итоге этот рост отразится и в розничных ценниках.

В стране так же наблюдается острая нехватка складских помещений. Замедление строительной индустрии отразится на настроениях инвесторов, что затормозит реализацию новых проектов, включая строительство складов. Это приведет к еще большему дефициту складов и росту цен их аренды. Как следствие — увеличение затрат.

Кроме того, с повышением ключевой ставки ЦБ РФ резко сокращается количество новых заемщиков по ипотеке. Но у этих людей остаются деньги, и далеко не все они отправятся на депозиты. Много средств, которые могли бы быть использованы как первоначальный взнос или на обустройство нового жилья, окажутся на рынке продуктов питания.

Кто-то может сказать, что больше, чем обычно, не съешь. Это правда, но деньги придут в продуктовые магазины. И ритейлеры, видя высокий спрос на сезонные фрукты, такие как абрикосы и сливы, будут повышать цены. В итоге потребительская инфляция продолжит расти. Чем больше снижаться темпы роста строительного сектора, тем сильнее будут увеличиваться цены на продукты питания.