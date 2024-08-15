В России прошел процесс выкупа иностранных ценных бумаг у граждан, чьи активы заблокированы на Западе. В рамках этой операции иностранцам из недружественных стран предложено выкупить "замороженные" активы россиян с доходов, накопленных на специальных счетах в российских банках.

Поступили первые сведения о процессе выкупа иностранных ценных бумаг у российских граждан. Напомним, что речь идет о тех активах, которые оказались заблокированными на Западе.

В ответ на эти события Россия предложила иностранцам из недружественных стран, чей доход от российских ценных бумаг накапливался на специальных счетах "С" в отечественных банках, выкупить "замороженные" активы россиян за счёт этих средств. В данном процессе приняли участие клиенты 105 брокерских и управляющих компаний. Россия выставила на выкуп бумаги на сумму 35,3 миллиарда рублей, однако на самом деле смогла реализовать лишь менее четверти от этой суммы — 8,1 миллиарда рублей.

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В рамках этой операции обмена участвовали активы россиян, суммарная стоимость которых не превышала 100 тысяч рублей, и в результате только 708 тысячам российских инвесторов удалось частично возместить свои замороженные иностранные активы. Брокер "Инвестиционная палата", курировавший всю операцию, планирует провести ещё один раунд обмена.

Однако итоги сделки по выкупу иностранных ценных бумаг у россиян оказались не такими успешными, как ожидалось. По ряду биржевых фондов россияне смогли вернуть менее 10% от заявленных 100 тысяч рублей.

С другой стороны, паи биржевых фондов составили около 40% портфеля финансовых инструментов, выставленных российской стороной. Всего эти инструменты включали около 2,5 тысяч различных наименований, что составило примерно две трети от максимально возможного числа бумаг, которые могли быть предъявлены к выкупу.

Таким образом, треть потенциально доступных для сделки финансовых инструментов не была выставлена на выкуп. Это связано, в том числе, с тем, что инвестиции российских граждан в такие активы могли превышать 100 тысяч рублей или же они предпочли не продавать их, надеясь на снятие санкций в будущем.

Похожие тенденции наблюдаются и у иностранных инвесторов, работающих на российском рынке и обладающих средствами на спецсчетах "С".

Это может свидетельствовать о том, что многие деловые люди надеются на улучшение отношений между Россией и Западом. Хотя, учитывая нынешние реалии, для реализации таких надежд необходимо изменение политической элиты на Западе.