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gotreksson
В Бразилии представлен проект самого высокого жилого здания в мире
Dezeen: по имеющимся данным, город Балнеариу-Камбориу в Бразилии одобрил планы по строительству, по словам застройщиков, самой высокой жилой башни в мире, высота которой превысит 500 метров.

Будущий небоскреб высотой 544 метра превзойдет нынешнего рекордсмена на 72 метра и станет самым высоким жилым зданием в мире. Этот амбициозный проект будет реализован на побережье Атлантического океана, на юго-западе Бразилии. Новая башня станет архитектурной доминантой города Балнеариу-Камбориу, в котором уже находятся семь из десяти самых высоких зданий страны. Примечательно, что здания, входящие в топ-3, были построены в 2022-2023 годах.

На сегодняшний день лидером среди высотных зданий в Бразилии является комплекс Yachthouse by Pininfarina высотой 294 метра, состоящий из двух башен, которые, по данным Совета по высотным зданиям и городской среде (CTBUH), занимают первые позиции в национальном рейтинге. Однако в мировом масштабе они занимают лишь 257 и 258 места. Новый небоскреб Triumph Tower, по плану, станет не только самым высоким зданием в Бразилии, но и войдет в десятку высочайших нзданий мира. Издание Dezeen сообщило в августе 2024 года, что муниципальные власти одобрили проект строительства Triumph Tower. Пока детальный проект еще не представлен, однако здание высотой 100 этажей будет построено на участке площадью 15 гектаров. Ранее в отношении параметров небоскреба существовали различные предположения, но изначально заявлялось, что его высота превысит 500 метров.

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Архитектор Грег Буске, автор проекта, сообщил, что в будущей башне будет 233 квартиры, начиная с площади 230 квадратных метров. Включая три триплекса общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, жилой комплекс также будет включать более 600 парковочных мест и необходимую инфраструктуру для комфортного проживания.

На данный момент в Бразилии нет ни одного здания, высота которого превышала бы 300 метров. Только четыре здания пересекают отметку в 200 метров, и до 2030 года планируется строительство как минимум семи новых высоток. Всего в стране насчитывается около 70 башен высотой от 150 метров, и еще около 30 находятся в стадии строительства. Первое высокое здание, Altino Arantes высотой 161 метр, было возведено в Сан-Паулу в 1947 году. Однако 90% высотных проектов было реализовано за последние шестнадцать лет.

Что касается мирового рекордсмена среди жилых небоскребов, то это звание принадлежит башне Central Park Tower в Нью-Йорке, высотой 472 метра, введенной в эксплуатацию в 2020 году. Проект был разработан компанией Adrian Smith + Gordon Gill Architecture и включает 179 квартир средней площадью 460 квадратных метров.

#строительство #бразилия #рекорд #архитектура #небоскребы #рекорд высоты #altino arantes #central park tower #triumph tower #сан-паулу
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