РЖД в своем телеграмме отчитались о работах. В июле 2024 года на БАМе были сданы в эксплуатацию новые объекты. Открыто двухпутное движение на более чем 143 км путей, включая ключевые участки между Хани, Тында, Февральском и Комсомольском-на-Амуре. Продолжается модернизация Восточного полигона, в рамках которой планируется строительство второго Кузнецовского тоннеля к 2032 году.

Июль выдался не только солнечным, но и жарким в плане инфраструктурного развития БАМа. 6-7 июля 2024 года на магистрали прошли торжественные мероприятия, посвящённые её 50-летию. Несмотря на торжества, строители-железнодорожники сдали в эксплуатацию множество готовых объектов. Так, было открыто двухпутное движение на более чем 143 км путей, включая следующие участки:

Участок Хани-Тында:

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- Перегон Имангракан — Тас-Юрях (37 км)

Участок Февральск-Новый Ургал:

- Перегон Амган — Туюн (33 км)

Линия Тында-Бамовская:

- Перегон Сети – Федосеев (18 км)

Участок Новый Ургал — Комсомольск-на-Амуре:

- Перегон Силинка – Комсомольск-на-Амуре-2 (16 км)

Участок Комсомольск-на-Амуре — Ванино:

- Перегон Дайчи — Хуту (11 км)

- Перегон Оунэ — Высокогорная (28 км), примыкающий к Кузнецовскому тоннелю

В рамках третьего этапа модернизации Восточного полигона планируется строительство второго Кузнецовского тоннеля к 2032 году для увеличения провозной способности.

Кроме того, для повышения пропускной способности открыты новые разъезды на участке Верхнезейск-Февральск:

- Разъезд 2947 км на перегоне Меун — Дрогошевск (18 км), что позволило существенно сократить перегон

- Разъезд 2699 км на перегоне Верхнезейск – Апетенок (16 км)

- Разъезд 2720 км на перегоне Апетенок — Ижак (29 км)

- Разъезд 2747 км на перегоне Ижак — Ульяновский Строитель (23 км)

В ходе этих работ было построено 28 мостов, 8 водопропускных труб, уложено 57 стрелочных переводов и переработано почти 750 м³ грунта.

Условия строительства на БАМе далеки от комфортных: суровые зимние температуры, вечная мерзлота, высокая обводнённость и сложные горные рельефы. Это требует возведения множества водопропускных сооружений и высоких насыпей.

Много новых объектов строится в зоне вечной мерзлоты. Чтобы инфраструктура не деформировалась из-за тающего грунта, насыпи укреплены охлаждающей скальной наброской по технологии «стена в земле».

Забота об экологии стала доброй традицией. На перегоне Верхнезейск — Апетенок, для сохранения уникальной экосистемы побережья Зейского водохранилища, высадят почти 2,6 тысячи сосен после завершения строительства. А на перегоне Сети — Федосеев применяются технологии, сохраняющие уникальную экосистему леса и реки Тынды. По завершении модернизации здесь высадят более 12 тысяч саженцев даурской лиственницы, а река пополнится молодью сазана.

Завершение комплексной модернизации БАМа позволит повысить провозную способность до конца 2024 года на следующих участках:

- Хани — Тында до 55 млн тонн в год

- Улак — Верхнезейск — Февральск до 50 млн тонн в год

- Февральск — Новый Ургал до 52 млн тонн в год

- Комсомольск-на-Амуре — Ванино до 82 млн тонн в год

К 2032 году весь БАМ должен стать полностью двухпутным, и продолжится его электрификация на восток. Таким образом, БАМ не только преодолевает новый этап своего развития, но и продолжает стать важным связующим звеном между регионами России, способствуя их взаимосоприкосновению и экономическому взаимодействию. Закладываемые в настоящее время основы создают прочный фундамент для будущих поколений и обеспечивают тем самым устойчивое развитие всей страны.