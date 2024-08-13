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gotreksson
В Москве строят жилой комплекс уникальными скай-мостами - завершение проекта ожидается в 2027 году
Башни жилого комплекса на западе столицы соединят шестью мостами весом от 54,4 до 94 тонн на рекордной высоте, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Подобные проекты российская столица ещё не видела. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в августе 2024 года, комментируя строительство жилого комплекса в Раменках. Строительство этих небоскрёбов на западе Москвы началось в марте 2022 года. Общая площадь трёх башен составит около 215 тыс. кв. м. Первые два 50-этажных здания будут готовы уже в следующем году. Третье ознаменует завершение проекта в 2027 году. Эти архитектурные шедевры будут соединены друг с другом скай-мостами на рекордной для России высоте — 172 м. Всего будет шесть таких переходов с лаунж-пространствами, которые создадут уникальные зелёные общественные зоны между небом и землёй. Два skybridge соединят кровлю второго и третьего корпусов, став частью удивительного приватного парка с смотровой площадкой на заоблачной высоте. Четыре других skybridge объединят все три здания на среднем уровне — на высоте примерно 86 м (26-27 этажи).

Сергей Кузнецов отметил, что при возведении мостов используют технологии, схожие с монтажом пролетных строений вантовых мостов. Конструкции собираются на земле из заранее изготовленных деталей, а затем поднимаются на место установки с помощью специальных домкратов, закрепленных на башнях. Для этого задействовано уникальное оборудование, специально разработанное для этого проекта. Некоторые "парящие" мосты будут весить более 90 тонн.

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Инициаторы этой грандиозной инициативы подчёркивают, что строительство четвёртой очереди жилого комплекса является ярким архитектурным событием для всей Москвы. Новый комплекс станет своеобразным вертикальным городом будущего и новой доминантой района.

Жилой комплекс "Событие" будет оснащён всей необходимой инфраструктурой для жизни, работы и комфортного отдыха. В Раменках появится парк площадью 24 га с экомаршрутом и зонами для тренировок и паркура. На август 2024 года парк уже готов наполовину и открыт для посещения. Внутренние зелёные дворы комплекса с обилием арт-объектов будут свободны от автомобилей, для которых предусмотрены трёхуровневые паркинги. Концепцию высотного комплекса разработал коллектив "Горпроекта" во главе с Филиппом Никандровым, известным своими проектами башни "Эволюция" в ММДЦ "Москва-Сити" и питерского "Лахта Центра". Строительство ведёт компания "Донстрой", вошедшая в ТОП-5 столичных застройщиков в этом году.

Соединяющие небоскрёбы мосты можно встретить и в других странах мира. Например, в 452-метровых башнях-близнецах Petronas в Куала-Лумпур, Малайзия. Этот skybridge с обзорной площадкой также расположен на высоте около 170 м и является одним из ключевых элементов зданий.

Строительство в Раменках не только дополняет высокий стандарт мировой архитектуры, но и выводит российскую столицу на новый уровень урбанистического развития.

#новости #москва #строительство #архитектура #небоскреб #москва-сити #жилой комплекс &quot;событие&quot; #здания #раменки #скай-мост
Источник: stroi.mos.ru
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Российская строительная отрасль отошла от стандартов советской эпохи к современным решениям
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