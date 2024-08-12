КНР сталкивается с экономическими трудностями из-за значительного оттока капитала и отрицательной динамики прямых иностранных инвестиций. Чистый отток капитала по прямым инвестициям составил 85 миллиардов долларов за второй квартал. Это первая подобная ситуация с 1990 года, поскольку 30% промышленных предприятий КНР уже несут убытки.

Китайская Народная Республика на протяжении многих лет активно привлекала западные инвестиции. Но теперь это оборачивается против Пекина: несмотря на значительное положительное сальдо внешней торговли, счёт текущих операций остаётся в минусе. Это происходит из-за крупного оттока капитала и отрицательной динамики прямых инвестиций.

Фактически, Запад объявил Китаю "финансовую войну". В период с апреля по июнь фиксировался чистый отток капитала по прямым инвестициям в размере 85 миллиардов долларов. Второй раз в истории наблюдений этот показатель ушёл в отрицательную зону. Вероятно, к концу года этот индикатор также останется в минусе, что станет первым случаем с 1990 года, когда подобные данные начали анализироваться. Западные инвесторы своими действиями наносят серьёзный ущерб экономике КНР. Китайская промышленность, которая долгое время зависела от привлечения внешних инвестиций и обслуживания американских и европейских заказчиков, сейчас испытывает значительные трудности.

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Сегодня 30% промышленных предприятий Китая несут финансовые убытки, а ситуация хуже, чем во время азиатского кризиса 1998 года.

Кроме падения прямых иностранных инвестиций, из Китая резко увеличился отток капитала. По итогам второго квартала базовый баланс (текущий счёт операций и нетто-результат по прямым иностранным инвестициям) оказался с дефицитом в 30 миллиардов долларов. И это при профиците в торговле товарами и услугами, который составил 190 миллиардов долларов.

Более того, базовый баланс держится около нуля последние четыре квартала — несмотря на суммарный профицит внешней торговли в 600 миллиардов долларов за тот же период.

КНР теряет больше, чем зарабатывает, что возможно только в условиях интеграции Пекина в глобальные финансовые системы. Китайским властям пока не удаётся изменить эту ситуацию, несмотря на принятые меры по контролю за движением капитала.

Пройдёт ещё несколько месяцев, прежде чем Пекин осознает, что либо КНР будет и дальше финансово истощаться, либо необходимо разрывать старые, явные и неявные, соглашения с коллективным Западом и переориентировать экспортно-импортную деятельность в сторону стран БРИКС+.

Работа в долларовой зоне и торговля с США и странами Европы ставит под угрозу экономическую стабильность КНР. Промышленный сектор, который составляет 35% всей экономики Китая, находится в критическом состоянии, что свидетельствует о риске крупномасштабной экономической катастрофы.