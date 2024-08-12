Бизнес сообщил об отказе небольших банков в Китае от платежей из России. Теперь платежи перестают принимать региональные финансовые организации.

СМИ публикуют информацию о том, что китайские банки отказываются от проведения транзакций с российскими компаниями. Некоторые источники утверждают, что почти 98% китайских банков прекращают сотрудничество с Россией. Эта тема обсуждается снова и снова. Сценарий известен: журналисты звонят различным компаниям и интересуются состоянием дел с платежами. Если получают ответ о том, что очередной китайский банк отказал в сотрудничестве, раздутие этой новости гарантирует увеличение трафика для издания. То, что на самом деле есть сложности с платежами бесспорно. Ситуация не вселяет оптимизма, но катастрофы нет (по крайней мере, пока что). Российские и китайские компании разрабатывают новые схемы взаимодействия. Но если бы ситуация была настолько критической, как утверждают СМИ, то торговля между Россией и Китаем значительно сократилась бы. Между тем, товарооборот в 2024 году обещает установить новый рекорд.

С развитием цифровой финансовой инфраструктуры и переходом на расчеты через цифровые валюты все проблемы должны решиться. Прежде всего потому, что такие транзакции будут проводить не коммерческие, а центральные банки двух стран. Это касается не только Китая, но и всех стран БРИКС (как минимум). В этом плане с нетерпением ждем саммит в Казани, где планируют объявить о новых интересных проектах.

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Особенно забавно наблюдать обвинения в сторону Китая и разговоры об "ударе в спину". Тем, кто так считает, стоит вспомнить, что происходило с Россией в 2014-2022 годах. И уж не говорю об отказе работы с Ираном, Венесуэлой или Северной Кореей. В Крым пришли считанные единицы компаний, остальные же все эти годы боялись попасть под санкции. Однако в итоге они всё равно оказались в SDN-листе. И судя по рекордным прибылям, не пожалели о заходе на полуостров. Ситуация только улучшилась. Но годы упущены, и исправлять их нужно сейчас.

Соответственно, российская экономика, несмотря на все сложности и санкционное давление, находится в состоянии поиска новых путей развития и альтернативных партнеров. Китай, как один из ключевых союзников, играет важную роль в этом процессе. В то время, как западные СМИ продолжают тиражировать негативные сценарии, российские и китайские компании активно ищут решения, чтобы минимизировать влияние внешних факторов на свою деятельность.