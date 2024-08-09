Алтанское месторождение угля в Забайкальском крае было открыто в конце XIX века, но долгое время оставалось нетронутым из-за недостатка инфраструктуры и местных экологических опасений.

Это месторождение угля было открыто еще в конце XIX века, однако долгие десятилетия оно оставалось без внимания. Лишь в августе 2024 года началась активная добыча угля на юго-западе Забайкальского края, как сообщило издание «Чита.РУ». Однако объемы добычи пока невелики. Московская компания «Мангут», владеющая лицензией уже 17 лет, сейчас проводит разведочные работы, параллельно извлекая уголь для удовлетворения местного спроса. Четыре года назад запасы угля на этом участке оценивались примерно в 750 тысяч тонн по категории С2. История угольных залежей вблизи села Алтан (Кыринский район) началась в далеком 1899 году, но долгие годы они оставались нетронутыми. Впервые геологическая разведка была проведена в 1970-х годах, однако недостаток инфраструктуры и другие факторы сделали добычу угля нецелесообразной.

В 2000-х годах, когда «Мангут» получил лицензию на разработку, часть местных жителей высказывалась против освоения Алтанского месторождения. Они опасались негативных последствий для экологии и Сохондинского заповедника, чья охранная зона составляет 36 тысяч гектаров. Даже перспектива создания новых рабочих мест, улучшение дорог и другие социальные выгоды не убедили некоторых граждан. Местные власти подчеркивали, что этот проект окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Кыринского района, население которого за 20 лет уменьшилось с 16 до 10 тысяч человек. Важно отметить, что большая часть местного бюджета зимой уходит на закупку и доставку топлива.

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В 2020 году вокруг этого месторождения разгорелась серьезная полемика. Компания «Мангут» планировала провести разведочные работы, а инвестором проекта стала Арбагайская топливно-энергетическая компания (АТЭК). Местные жители и экологи выступали против этой инициативы, направляя многочисленные обращения в различные инстанции. В итоге тогда реализовать задуманное не удалось. В «Мангуте» считали, что опасения жителей преувеличены. Представители компании отмечали, что им пришлось расчищать территорию, заброшенную и превращенную в свалку, в рамках подготовки к разведке. В 2022 году прокуратура заявила, что работы по геологической разведке не могут проводиться до перевода земель из сельскохозяйственного назначения в промышленные. Сейчас, похоже, этот вопрос решен, и на Алтанском месторождении, которое простаивало более века после открытия, начались активные работы по разведке и добыче угля.