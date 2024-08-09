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gotreksson
На месте Пресненского машиностроительного завода в Москве построят три 150-метровые башни
Стройки — и точка: согласно концепции, на территории завода планируется построить 150-метровый жилой комплекс общей площадью 91 200 м².

На западе Москвы запланировано строительство трех высотных башен, каждая из которых будет превышать 150 метров. В этих новых столичных небоскребах основное внимание уделят жилым квартирам, в то время как первые этажи отведут под коммерческую недвижимость. Комплекс появиться на месте бывшего Пресненского машиностроительного завода, созданного в далеком 1913 году. Этот завод, располагавшийся на улице 2-я Звенигородская, когда-то производил оборудование для текстильной промышленности – например, в 1930-х здесь изготавливали шерстечесальные машины. Также завод выполнял оборонные заказы. В 1980-х годах он находился под непосредственным контролем Минлегпищемаша. Однако после распада СССР со временем завод практически перестал существовать. Корпуса начали сдавать в аренду под склады и мастерские, а некоторые здания были снесены для современной застройки.

Ранее сообщалось, что на этом месте планировалось построить офисный центр. Власти выдали застройщику разрешение еще в 2021 году. Тогда глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщал, что на участке бывшего завода появится инновационный центр площадью 80 тысяч квадратных метров.

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На тот момент участок был огорожен, и начали проводиться подготовительные мероприятия. Согласно предыдущим планам, на улице 2-я Звенигородская должны были возвести два 16-этажных офисных здания. Концепцию этих стеклянных сооружений разработало архитектурное бюро "Цимайло Ляшенко и Партнеры". Однако проект был заморожен по ряду причин.

Сообщалось, что у инициатора проекта, компании Ultima Development, возникли разногласия с владельцем завода. В августе 2024-го года Телеграмм канал "Стройки — и точка" сообщил, что столичные власти аннулировали выданный ранее градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) и включили территорию в программу комплексного развития, что, по идее, должно было позволить наконец-то реализовать задумку.

Однако буквально через несколько дней были обнародованы новые планы, согласно которым вместо офисного центра на месте бывшего Пресненского машиностроительного завода построят высотный жилой комплекс из трех башен по 150 метров, который станет новой доминантой района.

В Москве сегодня насчитывается более 50 небоскребов высотой не ниже 150 метров. Согласно данным Совета по высотным зданиям и городской среде (CTBUH), 21 из этих зданий преодолел отметку в 200 метров, а шесть башен достигли высоты свыше 300 метров и классифицирутся как сверхвысокие небоскребы. В мировом рейтинге городов по количеству таких проектов Москва занимает 35-е место. Ведущее положение в столице занимает комплекс "Федерация", высотой в 374 метра.

#москва #строительство #завод #недвижимость #небоскребы #застройка #жилой комплекс #мосгосстройнадзор #пресненский машиностроительный завод
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