Россия и Китай могут начать применять бартерные схемы торговли для ограничения использования банковских систем, контролируемых США, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в сфере торговли и платежей.

Россия и Китай, столкнувшись с продолжающимися сложностями в проведении трансграничных платежей, готовятся к внедрению бартерных сделок. К примеру, такие сделки могут касаться обмена сельскохозяйственной продукцией и металлами на необходимое российской экономике оборудование. Хотя бартер не является инновационной идеей, в последние десятилетия он практически исчез с арены экономических отношений из-за развития финансовой инфраструктуры. Однако современные процессы, происходящие не только в России, но и в глобальной системе, снова делают такие старые практики актуальными. С технической точки зрения, справедливый бартерный обмен не вызывает особых проблем, особенно когда речь идет о товарах, чья стоимость определяется биржевыми механизмами. Например, некое оборудование в Китае стоит 1 миллиард долларов. Если взять биржевую стоимость одной тонны пшеницы и разделить этот миллиард на её стоимость, то получается вполне конкретный объем, который необходимо поставить в обмен.

Все изложено довольно просто. Безусловно, будут проведены балансовые расчеты, определена клиринговая компания, но общая суть ясна.

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Тем не менее, бартерные сделки не могут полностью заменить денежные расчеты; их следует рассматривать как временную меру, пока существуют проблемы с платежами. И эта проблема действительно существует. Согласно данным Мосбиржи и ЦБ, в финансовой системе имеется дефицит юаневой ликвидности.

Это, однако, не указывает на нехватку самих юаней; проблема заключается в доступе предприятий к валюте. Одни компании не испытывают с этим никаких трудностей, а другие сталкиваются с невозможностью получить юани из-за санкций. Для иллюстрации: на 7 августа ставка по инструменту RUSFAR CNY составила 14,71%. Это золотое дно для кэрри-трейдеров, которых, однако, пока на рынке не наблюдается (западные боятся, китайские – не умеют).

Не имеет смысла обвинять в этом китайскую сторону. КНР сейчас проходит через то, через что Россия прошла с 2014 по 2022 годы. Напомню, как в это время российские компании отказывались работать с Ираном, несмотря на заключенные контракты. Или же не работали в Крыму, фактически соблюдая западные санкции. Поэтому обвинять китайцев в чём-то здесь неуместно.

Вернемся к поставленной проблеме. Бартер – это, конечно, временное решение. Долгосрочное решение возможно исключительно через активное развитие и внедрение расчетов в цифровых финансовых активах. Теоретически на такие инструменты можно наложить санкции, но практического эффекта это не принесет. Технологически ограничить цифровые расчеты невозможно, особенно если проект будет реализован в рамках БРИКС.