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gotreksson
Железнодорожники установили новый рекорд на одной из ключевых сортировочных станций России
На станции Лоста Северной дороги за 24 часа заменили сразу шесть стрелочных переводов.

В начале августа 2024 года отечественные железнодорожники свершили очередное впечатляющее достижение на одной из ключевых сортировочных станций страны. В рекордно короткий срок, а именно за сутки, как сообщила пресс-служба Северной железной дороги (СЖД), на станции Лоста одновременно заменили шесть стрелочных переводов. Предыдущее достижение — пять стрелочных переводов за 24 часа — было поставлено в 2023 году на станции Кулой в Архангельской области. Станция Лоста, расположенная недалеко от Вологды, заслуженно носит звание «решающей станции». Она занимает стратегически важное положение на пересечении четырех главных направлений: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск и Екатеринбург. Первые поезда она приняла еще в 1946 году, и с тех пор ее значение только возрастало, превращая её в один из ключевых элементов не только Северной магистрали, но и всей сети РЖД.

Протяженность станции составляет около 6 км, что позволяет ей ежедневно принимать и отправлять свыше 3 тысяч вагонов. В распоряжении станции более 100 путей. Современное оборудование, установленное на станции, практически полностью автоматизирует её работу. В 2016 году, в рамках крупного проекта по модернизации, были установлены уникальные датчики, которые автоматически считают количество вагонов, их вес, скорость движения и другие важные параметры.

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Этот высокий уровень автоматизации позволил заменить человеческий труд (ранее тормозные замедлители работали в полуавтоматическом режиме) на специализированную систему, которая определяет продолжительность и силу торможения для оптимально плавного и точного роспуска вагонов. При этом и до внедрения такой системы работники станции справлялись со своими задачами превосходно, неоднократно становясь лучшими на Северной железной дороге. Регулярное обновление инфраструктуры на станции давно стало нормой. Очередные масштабные работы были проведены в начале августа 2024 года, когда на объекте совместно трудились около 150 железнодорожников, задействовано три фронтальных погрузчика и две выправочные машины. Самое удивительное, что во время замены стрелочных переводов станция продолжала работать в прежнем режиме, не прерывая движения поездов. Таким образом, отечественные железнодорожники, приближаясь к своему профессиональному празднику, установили новый рекорд, подчеркнув высочайший уровень своих профессиональных навыков и готовности к любым профессиональным вызовам.

#рекорд #ржд #екатеринбург #архангельск #вологда
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