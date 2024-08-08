Россия может использовать статью 107 Устава ООН в свете ухудшения отношений с Японией

Китайский политический блогер Бао Мин, обладающий внушительной аудиторией в 1,9 миллиона подписчиков, недавно поделился на своем канале новостью о том, что в России начали внимательно присматриваться к статье 107 Устава ООН на фоне обострения отношений с Японией.

Для справки: статья 107 Устава ООН гласит, что «настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы действия, предпринятые или санкционированные в результате Второй мировой войны правительствами, ответственными за такие действия, в отношении любого государства, которое в течение Второй мировой войны было врагом любого из подписавших настоящий Устав государств, и не препятствует таким действиям». Бао Мин утверждает, что формулировка данной статьи позволяет странам-победительницам Второй мировой войны без согласования с Совбезом ООН предпринимать военные действия против стран, бывших их оппонентами во время Второй Мировой, что, в частности, может касаться Японии.

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Независимо от точности слухов о российских исследованиях статьи 107, данный диалог подчеркивает, что Устав ООН остается источником стратегических идей, в котором содержится множество формулировок, потенциально применимых против Японии, которая, по мнению блогера, становится все более враждебной по отношению к Китаю.

Когда Япония присоединилась к ООН в 1956 году, она приняла все положения Устава, демонстрируя свое глубокое раскаяние за действия в период Второй мировой войны. Однако в настоящее время Япония активно противостоит Китаю, следуя линии, заданной США. В ежегодной «Белой книге по обороне», которую публикует Япония, Китай давно числится в качестве национальной угрозы. В последней версии документа, выпущенной в середине июля текущего года, на «китайскую угрозу» и необходимость поддержки независимости Тайваня отведено целых 30 страниц.

Исходя из этого, Бао Мин считает полезным напомнить Японии о её статусе «вражеской страны». Он утверждает, что положения Устава ООН могут быть использованы в этом ключе, и подчеркивает, что Китай мог бы заявить, что, согласно статье 107, если Япония осмелится на силовую провокацию против Китая (подразумевая Тайвань), то Китай ответит силой без санкции Совета Безопасности ООН.

Бао Мин также упоминает статью 77 Устава ООН, касающуюся «опеки» территорий, занятых государствами во время Второй мировой войны. По его мнению, к этой статье также должно быть внимание, что могло бы способствовать возвращению Китаю островов Дяоюйдао и Рюкю.