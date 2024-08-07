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gotreksson
Мишустин назначил ответственных за выполнение национальных целей России
Михаил Мишустин утвердил список ответственных за реализацию национальных целей развития России до 2030 года с возможным продолжением до 2036 года, ключевой задачей которого является обеспечение технологического суверенитета экономики. Пост первого вице-премьера занял Денис Мантуров, который будет курировать эту сферу.

Михаил Мишустин утвердил список ответственных за реализацию национальных целей развития до 2030 года и на дальнейший период до 2036 года, изложенных Президентом России. Ключевая задача на этот период — обеспечение технологического суверенитета российской экономики. В связи с этим должность первого вице-премьера передана Денису Мантурову.

В 2022 году началось реальное, а не показное импортозамещение. Достижения налицо, и большая их часть — заслуга Мантурова. Потому его назначение на пост первого вице-премьера вполне логично. Мантуров будет курировать обеспечение технологического суверенитета в различных отраслях экономики, от создания средств производства до освоения космоса.

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Тем не менее, некоторые отрасли переданы профильным вице-премьерам. Например, за продовольственную безопасность отвечает Дмитрий Патрушев, биомедицинские технологии — в руках Татьяны Голиковой, беспилотные авиасистемы курирует Виталий Савельев, новые энергетические технологии — под управлением Александра Новака, а за цифровую трансформацию и искусственный интеллект отвечает Дмитрий Григоренко. На последнее особо стоит обратить внимание. Это направление ключевое, хотя и остальные тоже важны. Но Григоренко ответственный за разработку и внедрение технологий шестого уклада, что означает опережающее развитие. Мишустин выбрал для этого направления доверенного и опытного человека.

Помимо технологического суверенитета, вице-премьеры ответственны за свои специализированные направления. Из основных задач:

Марату Хуснуллину поручено обеспечить граждан жильем — не менее 34 кв. метров на человека к 2030 году и 40 кв. метров к 2036 году. Без использования ИЖС это маловероятно. Будем надеяться, что Хуснуллин осознает это и откажется от неоправданной практики строительства "человейников".

Александр Новак должен обеспечить прирост инвестиций в основной капитал к 2030 году не менее чем на 60% от уровня 2020 года (в реальном выражении). Долю импорта в ВВП необходимо снизить до 17%. Задачи амбициозные, но без существенного роста инвестиций (что в последнее время является дефицитом) говорить о темпах роста выше среднемировых невозможно.

Татьяна Голикова, традиционно занимающаяся вопросами демографии, должна довести показатель коэффициента рождаемости (СКР) до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. Хотя обеспечение технологического суверенитета важно, демография — ключевая задача. Если не компенсировать естественную убыль коренного населения России, технологический суверенитет и другие вопросы станут второстепенными.

Основная проблема в том, что универсального решения демографической проблемы не существует. Здесь нужны нестандартные подходы и отказ от шаблонных практик прошлых лет. Не известно, способна ли на это Голикова. За последние годы ни один успешный демографический проект не был реализован, и ситуация только ухудшается, приближаясь к критической точке.

На сайте Правительства представлена подробная информация о других направлениях. В целом, есть уверенность в выполнении большинства целей, но достижение некоторых из них вызывает вопросы уже на старте.

#новости #экономика #демография #хуснуллин #голикова #дмитрий патрушев #мантуров #мищустин #национальные идеи россии #новак
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