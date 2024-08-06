На трассе Р-217 «Кавказ», значительная нагрузка на которую возросла из-за изменения логистических цепочек, ежедневно проходит около 30-35 тысяч транспортных средств. Эта дорога, являющаяся частью международного транспортного коридора «Север – Юг», на большинстве участков имеет лишь две полосы, что создает «узкие места». С 2022 года объемы грузоперевозок по маршруту увеличились в 2,5 раза, что побуждает власти расширять дорогу до четырех полос. В ближайшие годы планируется капитальный ремонт более 50 километров трассы в Дагестане и строительство объездных дорог вокруг Махачкалы, Дербента и Хасавюрта.

По данной трассе, нагрузка на которую значительно возросла после изменения логистических цепочек, ежедневно проходит около 30-35 тысяч транспортных средств. Будучи частью международного транспортного коридора «Север – Юг», эта дорога на большинстве своем отрезков все еще имеет всего лишь две полосы движения, особенно на наиболее загруженных участках. В результате, Р-217 «Кавказ» сегодня продолжает оставаться одним из «узких мест» МТК, роль которого в новых экономических условиях значительно возросла.

Начиная с 2022 года, объемы грузоперевозок автотранспортом по маршруту «Север – Юг» увеличились в 2,5 раза. Это вынуждает власти принимать меры для повышения пропускной способности дороги. В последние два года активно ведутся работы по расширению трассы до четырех полос с разделением встречных потоков. В конце июля 2024 года было объявлено, что на территории Чеченской Республики до конца 2026 года дорога будет состоять из двух полос в каждую сторону на протяжении 96 из 116 километров.

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В Дагестане в течение следующих полутора лет пройдет капитальный ремонт более 50 километров трассы. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Росавтодора, в 2025 году будет полностью обновлен участок с 739-го по 754-й километры. Расширение Р-217 «Кавказ», а также строительство объездных дорог вокруг Махачкалы, Дербента и Хасавюрта играют критически важную роль для региона. Реализация этих проектов окажет существенно положительное влияние на социально-экономическое развитие республики, а для транзитного транспорта время в пути по территории Дагестана сократится почти вдвое.

Что касается упомянутых объездных дорог, то их появление позволит существенно снизить нагрузку на улично-дорожную сеть городов и повысить безопасность дорожного движения. Реализация этих инициатив создаст серьезный мультипликативный эффект, что, в свою очередь, улучшит качество жизни жителей Дагестана.

Главгосэкспертиза РФ утвердила проектно-сметную документацию на строительство объезда Хасавюрта. Протяженность автомагистрали категории I-Б составит 21 километр, в ходе строительства планируется возвести три развязки, два моста и пять путепроводов. Длина трассы в обход Дербента составит 32 километра и будет включать шесть путепроводов, два моста, четыре проезда для сельскохозяйственной техники и тоннель под Дербентской стеной. В рамках проекта Северный обход Махачкалы будет построено 31 километр четырехполосной магистрали, пять транспортных развязок, два путепровода, пять скотопрогонов и тоннель под железной дорогой. Эти масштабные проекты не только улучшат транспортную инфраструктуру, но и сами станут важным шагом к экономическому развитию всего региона.