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gotreksson
РЖД создаст свои судоходные компании для перераспределения грузоперевозок с авто и ж/д транспорта
Ожидается, что это увеличит объемы водного транспорта в Азово-Черноморском регионе и разгрузит железнодорожные магистрали.

РЖД планирует запустить собственные судоходные компании с целью перераспределения грузоперевозок с автомобильного и железнодорожного транспорта. Заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов поделился этой инициативой в июле 2024 года, отметив, что такая практика уже успешно используется в ряде стран.

По его мнению, российская государственная компания может значительно увеличить объемы водного транспорта в направлении Азово-Черноморского региона, используя опыт аналогичных железнодорожных компаний, имеющих собственные судоходные «дочки». Генеральный директор АО «Трансэнерком» Олег Шевцов считает, что реализация этого проекта позволит разгрузить существующие железнодорожные магистрали и более эффективно использовать транспортную инфраструктуру страны. Он отмечает, что интеграция железнодорожных и водных перевозок создаст комплексные логистические решения, что, в свою очередь, повысит привлекательность услуг РЖД. По его мнению, морские перевозки сопоставимы с железнодорожными по доступности, но не могут предложить доставку грузов непосредственно на предприятия или конечному потребителю, что создает дополнительный потенциал для развития.

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Шевцов также подчеркнул, что помимо Азово-Черноморского региона, перспективные направления будут включать Дальний Восток — развитие судоходного транспорта здесь могло бы укрепить связи с азиатскими странами — и Каспийское море, где наблюдается активный рост товарооборота с прикаспийскими государствами.

Независимый эксперт в области транспорта Алексей Тузов положительно воспринимает идею создания судоходных компаний, однако он акцентирует внимание на сложностях, с которыми может столкнуться реализация этих планов. Одной из главных проблем является отсутствие необходимого флота для внутренних нужд, так как строительство таких судов в России не велось около 40 лет.

«Создание нового судна требует значительных инвестиций, которые могут не окупиться быстро. Это особенно актуально, учитывая, что РЖД прежде всего заинтересовано в перевозках по своим железным дорогам, — отмечает Тузов. — Кроме того, грузоотправители могут свободно выбирать способ доставки своей продукции, поэтому, чтобы побудить их отдавать предпочтение водному транспорту, нужно предложить более выгодные условия, чем другие методы перевозки. Это в свою очередь может увеличить срок окупаемости для судостроителей».

Эксперт также указал на растущую популярность речных направлений у грузоотправителей. Он привел пример Волги, где сосредоточено около 30% промышленного потенциала России. Намерение Росморречфлота создать в 2024 году речные грузовые хабы в Татарстане, Самарской области и Пермском крае, а затем и в Подмосковье, подтверждает потребность в развитии этих направлений.

В первом квартале 2024 года объем грузоперевозок речным и морским транспортом в России увеличился на 2,2% и 4,3% соответственно. Кроме того, перевозки контейнеров по сети РЖД за первые пять месяцев текущего года выросли на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

#новости #экономика #логистика #ржд #судостроение #подмосковье #татарстан #пермский край #самарская область #судоходная отрасль
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