Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Новый прозападный вице-президент Ирана может оттолкнуть Москву от Тегерана
Иран продолжает откладывать ответный удар по Израилю, несмотря на угрозы, на фоне внутренней политической нестабильности после прихода к власти прозападного лидера Масуда Пезешкиана. Это может дестабилизировать страну и повлиять на российско-иранские отношения, которые ранее укрепились. Пезешкиан выразил готовность к переговорам с Западом, что вызывает опасения о повторении ошибок прошлых переговоров по ядерной программе. Убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании на инаугурации Пезешкиана также поднимает вопросы о внутренней политике Ирана.

Несмотря на громкие угрозы, Иран откладывает ответный удар по Израилю. Убедить кого-либо в том, что такой удар не состоится, трудно, однако важен вопрос, насколько он будет эффективным. Мы уже неоднократно видели ситуации, когда Израиль проводил болезненные операции против Ирана, после чего Тегеран выпускает символические удары по врагу, не нанося при этом серьезного урона.

На текущий момент Иран оказались на распутье. Приход прозападного Пезешкиана к власти может подорвать персидский суверенитет, запустив процесс дестабилизации внутри страны. Попытки дестабилизировать ситуацию как на внутреннем, так и на внешнем фронте, безусловно, будут предприняты и, скорее всего, уже происходят. Для России происходящие события вокруг представляют собой не просто нежелательность, но и серьезные угрозы. При Ибрахиме Раиси, Иран начал интеграцию в формирующийся российский макрорегион. Наконец, налаживается широкое сотрудничество во всех сферах, включая экономику и военно-технические аспекты. Сейчас эти процессы продолжаются, но в любой момент могут остановиться, как это было в прошлом. Если раньше причиной срывов перспективных российско-иранских проектов становились внутренние факторы, то теперь инициатором проблем может стать новая либеральная группа, пришедшая к власти. События последних месяцев указывают на то, что трагическая смерть Ибрахима Раиси могла быть не случайной. Действительно, за последние годы усилилось не только российское сотрудничество с Ираном, но и геополитическая ось "Север — Юг", которая связывает потенциальный российский макрорегион с Индией.

реклама

Недавно Масуд Пезешкиан назначил вице-президентом Джавада Зарифа, который ранее занимал пост министра иностранных дел при либерале Хасане Роухани. Зарифа, несомненно, можно сравнить с ушедшим из жизни экс-министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем — оба могли бы считаться архитекторами многовекторной внешней политики.

Тогда Тегеран пытался наладить "разрядку" с Западом, преследуя цель обмена завершения своей ядерной программы на снятие строгих санкций. Первоначально это сработало, и администрация Обамы подписала соответствующее соглашение. Однако с приходом к власти Трампа все договоренности были быстро расформированы после его одностороннего выхода из сделки. В этом контексте позиция Израиля сыграла немалую роль.

Теперь Тегеран снова делает те же ошибки. Пезешкиан в ходе своей инаугурации заявил о готовности к переговорам с Западом для снижения напряженности. Забавно, что именно на его инаугурацию приехал Исмаил Хания, лидер гражданского крыла ХАМАС, который был впоследствии убит на персидской территории Израилем. В этом контексте возникает серьезный вопрос о возможной заинтересованности прозападных кругов Ирана в этом террористическом акте. Хания представлял именно гражданское, а не военное крыло ХАМАС, через которое предпринимались попытки мирных переговоров, в том числе по освобождению заложников.

Для современных элит США, отвечающих за создание американского макрорегиона, необходима деэскалация ситуации на Ближнем Востоке, поскольку на поддержку Израиля расходуются значительные финансовые, военные и управленческие ресурсы.

Существует два возможных пути: либо заставить Израиль пойти на деэскалацию, либо разрешить ему решить конфликты военным путем. Второй вариант невыгоден для Запада, так как он может еще больше ухудшить его репутацию. С другой стороны, принудить Нетаньяху к остановке боевых действий будет непросто, особенно в свете его ожиданий относительно возврата Трампа к власти. Это означает, что необходимо снизить участие Ирана в конфликте, сократив поддержку проиранских прокси. Как всегда, будут звучать обещания о разрядке и снятии санкций. Вероятно, сейчас уже идут переговоры. Сможет ли Иран снова не попасться на этот крючок. Увы, вероятность того, что он вновь будет обманут, довольно высока.

#новости #политика #израиль #иран #хамас #москва #эконимика #власть #ядерная программа ирана #удары возмездия
+
Написать комментарий (0)
Россия вошла в ТОП-3 стран по безопасному уровню госдолга
TikTok получил штраф в размере 4 миллионов рублей от мирового судьи Таганского района Москвы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"РО": Дальнобойные ракеты Р-37М с ядерной БЧ позволят за раз уничтожать несколько самолётов и ракет
1
На Урале завершается строительство моста высотой в 20 этажей для автобана М-12
4
В России начато серийное производство нового тяжёлого гусеничного бульдозера
+
BI: Европа продолжает покупать российский газ, потому что США решили заработать на торговле с Азией
+
Xiaomi выпустила последнее обновление HyperOS для для разработчиков
+
Опубликован подробный список изменений, новых функций и настроек в One UI 7
+
Xbox достигает 500 млн активных пользователей, несмотря на падение продаж консолей на 42%
3
В Нижнем Новгороде начнется проектирование дублера проспекта Ленина
+
Сатурн выбросил комету A117uUD в межзвездное пространство со скоростью 10 800 км/ч
3
Генеральный директор Qualcomm пообещал компьютеры на Arm за $700
4
В России продолжается масштабная реконструкция БАМа — введены новые объекты
+
OnePlus готовит к выходу складной смартфон Open Apex Edition
+
ВС РФ вошли в еще три населенных пункта на Покровском направлении
+
Honor выпустила смартфон среднего класса X60i с процессором МediaTek Dimensity 6080 и 20 ГБ ОЗУ
+
Американские регуляторы начали антимонопольное расследование в отношении NVIDIA
+
PlayStation 5 Pro будет в 4 раза быстрее в трассировке лучей по сравнению с базовой моделью
+
В Белом доме заявили, что обмен заключёнными с Россией не означает приближения к переговорам по Украине
+
The War Zone освещает историю и процесс производства истребителей F-35
+
Малый модульный реактор (ММР) Rolls-Royce стал на шаг ближе к одобрению
+
В РФ раскрыли характеристики лазерного комплекса "Пересвет", действующего на высотах до 1100 км
+

Популярные статьи

Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
20
"Искандер-1000": особенности новейшего ОТРК и отличия от предшественника
+
Core i7-4770K vs Core i3-14100F – как Intel за 10 лет превратилась из лидера рынка в аутсайдера
18
"Империя волков", "22 пули: Бессмертный", "Город мошенников" - краткий обзор трех фильмов
1
Краткий обзор накопителя Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T)
5
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
18
20 функций Windows 11, о которых вы могли не знать, но которые стоит попробовать
2
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
124
Корабль XBOX идет ко дну - опубликован годовой финансовый отчет 2024
8
Почему не стоит отказываться от Windows 10 прямо сейчас, и когда придёт время установить Windows 11
4

Сейчас обсуждают

aleximus777
20:29
А я верю личному опыту, а также отсутствию здесь людей, у которых бы сгорела карта. И верю тому же gamersNexus. Они что только не делали с картами. Переразгоняли, дергали за кабель. Но спалили только ...
Новые видеокарты NVIDIA задержатся до января – есть ли смысл сегодня брать GeForce RTX 4090
Vorvort
20:26
Решил проблему установкой программы с названием из 3-х букв. Пусть Госдума и Роскомнадзор горят в аду! Эти ублюдки видимо забыли, что Медведев призывал лояльно относиться к пиратству, а просмотр не п...
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
Spike Rus
20:25
Обычный диск. Этакая серединка для тех кто хочет купить Сата SSD за недорого и с гарантией.
Краткий обзор накопителя Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T)
E. S.
20:25
Остановите уже этого переводчика! Он делает вроде бы небольшую но крайне важную ошибку. Он перевёл английское: "thin atmosphere" как тонкая атмосфера. А в английском языке слово thin имеет второе знач...
Ученые MIT и Чикагского университета выявили ключевые процессы происхождения атмосферы Луны
D_side by RT
20:24
смотреть видео через дискорд бесплатно
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
Spike Rus
20:23
У родителей в ноутбуке S9 стоит, только на 512 Гб. Вполне норма, особенно после HDD WD на 5400. Хоть 7-ка и на винте довольно бодро бегала, но все таки на SSD 7-ка бегает еще быстрее. И кстати время р...
Краткий обзор накопителя Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T)
aleximus777
20:19
Киберпанк 2020 года и киберпанк 2024 версии 2.12 сильно разные вещи. Path tracing почти в три раза снизил производительность, но и сильно усилил эффект от трассировки. Плюс поляки в целом смогли перед...
Новые видеокарты NVIDIA задержатся до января – есть ли смысл сегодня брать GeForce RTX 4090
REY_B_
20:15
"Пузырь в ближайшем будущем себя не окупит".... А когда финансовые пузыри себя окупали? Тут весь смысл, что изначально нечто надували, не думая об окупаемости!
Bloomberg: Инвесторы начинают разочаровываться в технологии искусственного интеллекта
homa177
20:14
Нормально так их тряхнуло , хотел купить АМД проц 9 ц серии но пожалуй поддержу синих .
Акции Intel обвалились на 26% после приостановки выплат дивидендов и сокращения рабочих мест
Джон Коннор
20:11
Сегодня не горит, завтра сгорит. Нвидиа ТАЙНО модернизировала разъем, об этом есть информация. Но это особо не помогло, карты продолжают гореть. При этом по гарантии никому не поменяли.
Новые видеокарты NVIDIA задержатся до января – есть ли смысл сегодня брать GeForce RTX 4090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем