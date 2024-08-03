Иран продолжает откладывать ответный удар по Израилю, несмотря на угрозы, на фоне внутренней политической нестабильности после прихода к власти прозападного лидера Масуда Пезешкиана. Это может дестабилизировать страну и повлиять на российско-иранские отношения, которые ранее укрепились. Пезешкиан выразил готовность к переговорам с Западом, что вызывает опасения о повторении ошибок прошлых переговоров по ядерной программе. Убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании на инаугурации Пезешкиана также поднимает вопросы о внутренней политике Ирана.

Несмотря на громкие угрозы, Иран откладывает ответный удар по Израилю. Убедить кого-либо в том, что такой удар не состоится, трудно, однако важен вопрос, насколько он будет эффективным. Мы уже неоднократно видели ситуации, когда Израиль проводил болезненные операции против Ирана, после чего Тегеран выпускает символические удары по врагу, не нанося при этом серьезного урона.

На текущий момент Иран оказались на распутье. Приход прозападного Пезешкиана к власти может подорвать персидский суверенитет, запустив процесс дестабилизации внутри страны. Попытки дестабилизировать ситуацию как на внутреннем, так и на внешнем фронте, безусловно, будут предприняты и, скорее всего, уже происходят. Для России происходящие события вокруг представляют собой не просто нежелательность, но и серьезные угрозы. При Ибрахиме Раиси, Иран начал интеграцию в формирующийся российский макрорегион. Наконец, налаживается широкое сотрудничество во всех сферах, включая экономику и военно-технические аспекты. Сейчас эти процессы продолжаются, но в любой момент могут остановиться, как это было в прошлом. Если раньше причиной срывов перспективных российско-иранских проектов становились внутренние факторы, то теперь инициатором проблем может стать новая либеральная группа, пришедшая к власти. События последних месяцев указывают на то, что трагическая смерть Ибрахима Раиси могла быть не случайной. Действительно, за последние годы усилилось не только российское сотрудничество с Ираном, но и геополитическая ось "Север — Юг", которая связывает потенциальный российский макрорегион с Индией.

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Недавно Масуд Пезешкиан назначил вице-президентом Джавада Зарифа, который ранее занимал пост министра иностранных дел при либерале Хасане Роухани. Зарифа, несомненно, можно сравнить с ушедшим из жизни экс-министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем — оба могли бы считаться архитекторами многовекторной внешней политики.

Тогда Тегеран пытался наладить "разрядку" с Западом, преследуя цель обмена завершения своей ядерной программы на снятие строгих санкций. Первоначально это сработало, и администрация Обамы подписала соответствующее соглашение. Однако с приходом к власти Трампа все договоренности были быстро расформированы после его одностороннего выхода из сделки. В этом контексте позиция Израиля сыграла немалую роль.

Теперь Тегеран снова делает те же ошибки. Пезешкиан в ходе своей инаугурации заявил о готовности к переговорам с Западом для снижения напряженности. Забавно, что именно на его инаугурацию приехал Исмаил Хания, лидер гражданского крыла ХАМАС, который был впоследствии убит на персидской территории Израилем. В этом контексте возникает серьезный вопрос о возможной заинтересованности прозападных кругов Ирана в этом террористическом акте. Хания представлял именно гражданское, а не военное крыло ХАМАС, через которое предпринимались попытки мирных переговоров, в том числе по освобождению заложников.

Для современных элит США, отвечающих за создание американского макрорегиона, необходима деэскалация ситуации на Ближнем Востоке, поскольку на поддержку Израиля расходуются значительные финансовые, военные и управленческие ресурсы.

Существует два возможных пути: либо заставить Израиль пойти на деэскалацию, либо разрешить ему решить конфликты военным путем. Второй вариант невыгоден для Запада, так как он может еще больше ухудшить его репутацию. С другой стороны, принудить Нетаньяху к остановке боевых действий будет непросто, особенно в свете его ожиданий относительно возврата Трампа к власти. Это означает, что необходимо снизить участие Ирана в конфликте, сократив поддержку проиранских прокси. Как всегда, будут звучать обещания о разрядке и снятии санкций. Вероятно, сейчас уже идут переговоры. Сможет ли Иран снова не попасться на этот крючок. Увы, вероятность того, что он вновь будет обманут, довольно высока.