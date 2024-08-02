Санкционные ограничения, введенные Западом против России, распределяются по всему миру, создавая сложности для стран, поддерживающих торговые отношения с Россией. В частности, Турция заметила значительное снижение экспорта в Россию.

Интересно, как работают санкционные ограничения, которые Запад пытается навязать всем государствам мира, если они ведут дела с Россией. По данным статистического ведомства Турции, экспорт товаров из этой страны в Россию в первом полугодии этого года сократился на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет 4,16 миллиарда долларов.

Наиболее ощутимый спад наблюдается по итогам июня: в прошлом году в первый месяц лета Турция экспортировала в Россию товаров на 956 миллионов долларов, тогда как в этом — всего на 670 миллионов долларов. Это значительное снижение почти на 30%. Наиболее распространенной причиной этого называют трудности с расчетами за турецкие товары. Примечательно, что это проблема проявляется в основном в одном направлении: экспорт российских товаров в Турцию продолжает оставаться на высоком уровне и за первые шесть месяцев года составил более 22 миллиардов долларов. При этом Россия опередила даже Китай, чей экспорт в Турцию составил 21,3 миллиарда долларов.

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В таком контексте возникают вопросы: почему, когда Россия направляет средства за турецкий импорт, деньги часто застревают в турецких банках. Существуют различные формальные преграды — банальный «комплаенс», когда требуется предоставить множество документов и справок. В отличие от этого, когда Россия продает свои товары и ожидает оплаты, возникает ощущение, что всё в порядке — ведь мы продаём и, следовательно, должны получать деньги.

Возможно, мы наблюдаем ситуацию, схожую с «индийским кейсом», когда Россия успешно отгружает свой товар, а индийские покупатели переводят рупии на счета местных банков, однако вывести эти средства в Россию оказывается невозможным ни напрямую, ни через третьи страны.

Что касается импорта товаров из Турции, то, почему же турецкие банки действуют гораздо строже, чем в обратном направлении. Когда Турция предлагает туристические услуги, она с радостью принимает деньги от россиян. Туристический поток из России в Турцию в этом году достиг рекордных уровней, практически сравнявшись с показателями 2019 года.

Следовательно, дело не ограничивается лишь финансовыми санкциями. Запад применяет давление на страны, заставляя их воздерживаться от реэкспорта западных товаров, а также обширного перечня товаров двойного назначения, даже если они произведены в собственных странах.

Турция, очевидно, также ограничивает поставки определённых товаров, используя метод «проблем с платежами». В то же время Китай делает это более прямолинейно, открыто заявляя о нежелании усугублять свои отношения с Западом. При этом, несмотря на то, что КНР не является членом НАТО, она все равно придерживается подобного подхода — что уж говорить о Турции, которая является участником Североатлантического альянса.

Вывод из всей этой ситуации прост. Проблема заключается не только в платежах — хотя трудности в расчетах также имеют место. К тому же существует ещё один важный аспект: Запад постепенно расширяет перечень товаров, экспорт которых в Россию вызывает недовольство у стран мира. Как мы видим, государства, по сути, боятся возможной реакции Запада.

Это подчеркивает необходимость провести инвентаризацию импортных поставок в России. Не для того, чтобы немедленно отказаться от иностранной продукции, а чтобы понять, как действовать в случае, если важный для нас товар не дойдет до страны даже через третьи руки.