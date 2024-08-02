Глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране рано утром в среду, сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР)

В самом центре Ирана, в его столице был убит Исмаил Хания, глава политбюро ХАМАС. Несмотря на попытки США свалить всю ответственность на Израиль, в иранской миссии при ООН указали, что подобное дерзкое действие невозможно было бы реализовать без поддержки ЦРУ.

Это событие честно свидетельствует о значительной активизации американских спецслужб на международной арене. Они активно активизируют свои связи и агенты, которые находятся в «спящем» состоянии по всему миру. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, например, сообщил, что венесуэльские спецслужбы выявили информацию о том, что за попытками убийства Дональда Трампа и провокацией беспорядков в Каракасе стоят оперативники ЦРУ и их союзники.

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Что касается убийства Хании, то ЦРУ старается тщательно скрыть свои следы. В информационное пространство выбрасывается контролируемая версия о том, что это преступление было осуществлено благодаря вирусу-шпиону, внедрённому в смартфон Хании, который якобы отслеживал его местоположение и наводил ракету. Всё это напоминает сюжет из голливудского блокбастера, как будто кто-то действительно может подумать, что Хания использовал незащищённый смартфон и стал легкой целью.

ЦРУ занимается грязными делами по всему миру и, несмотря на усилия по маскировке своих следов, их действия вызывают справедливую обеспокоенность международного сообщества. Это похоже на ловлю грабителя, который не был пойман на месте преступления и теперь в панике уничтожает все улики.

Стоит отметить, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, выступая накануне, не взял на себя ответственность за события в Тегеране. Тем не менее, американские СМИ громогласно утверждают, что это именно Израиль, не уведомив Вашингтон, осуществил данную акцию.

Это выглядит довольно комично, поскольку Израиль всегда согласовывает свои ключевые шаги с Соединёнными Штатами. Тель-Авиву стоит задуматься: стоит ли та финансовая помощь, которую он получает от США, тех потерь суверенности, которые она несёт, и не стоит ли Вашингтон за всеми теми трагическими событиями, которые сейчас угрожают безопасности граждан Израиля.

ЦРУ пытается спровоцировать конфликт между разными сторонами, которые, возможно, не являются друзьям, но явно не желают войны. В отличие от американских властей, которых хлебом не корми, но дай организовать революции и военные конфликты по всему миру.