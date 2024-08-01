В России Госдума разрабатывает законопроекты, которые усложнят жизнь мигрантам, разделяя вопросы о гражданстве и пребывании. Процесс получения гражданства остается слабо регулируемым, однако новая инициатива предусматривает лишение гражданства для уклоняющихся от воинского учета и упрощение выдворений без суда. Также рассматривают законопроект о наказаниях за незаконную миграцию.

В настоящее время Госдума работает над рядом законопроектов, которые значительно усложнят жизнь мигрантам. Прежде всего, важно четко разделить проблему на две ключевые области: процесс получения мигрантами российского гражданства и правила их пребывания на территории страны.

Не стоит объединять эти два вопроса, так как это создает ложное представление о поэтапном переходе от временного пребывания иностранцев к их гражданству. На сегодняшний день процесс выдачи паспортов остается во многом нерегулированным, и практически любой желающий может претендовать на гражданство, если соблюдает минимум условий. Тем не менее, ситуация постепенно меняется. Например, недавно Госдума одобрила законопроект, согласно которому лица, уклоняющиеся от постановки на воинский учет, могут лишиться гражданства. Кроме того, МВД обязано предоставлять в военкоматы данные о кандидате на получение гражданства.

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Также было единогласно принято обращение к Правительству об упрощении процедуры принудительного выдворения мигрантов без обязательного судебного решения, что позволяет правоохранительным органам действовать в данной сфере более оперативно.

Дополнительно рассматривается законопроект, который квалифицирует организацию незаконной миграции как особо тяжкое преступление, что может привести к уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы.

Это особенно важно, поскольку за преступлениями которые совершают мигранты, стоят те, кто занимается их массовым завозом.

Около года назад в верхних эшелонах власти начал осознаваться серьезный масштаб миграционной проблемы. Существуют исследования, показывающие, что этот вопрос волнует граждан больше всего. Однако до сих пор это осознание поверхностно. Не хватает понимания того, что массовые потоки мигрантов подрывают целостность страны, ведь процесс замещения коренного населения происходит именно за счет этих миграционных потоков.

Вопрос не только в легальности пребывания иностранцев, а в их количестве и влиянии на культуру России. Ужесточение миграционного законодательства, безусловно, поможет отсеять наиболее неблагоприятные элементы и, вероятно, сократит число выданных паспортов выходцам из Средней Азии и Закавказья. Однако с учетом демографической ситуации в этих регионах, давление на страну будет только повышаться.

С течением времени мигранты, безусловно, освоятся в вопросах документации, научатся становиться на воинский учет, сдавать биометрию и даже, возможно, освоят русский язык. Но готовы ли они воспринять традиции и культуру России. Ответ, к сожалению, однозначен: скорее всего, нет. Яркий пример — Франция, где даже потомки мигрантов могут не понимать, что нарушать законы, включая поджоги и беспорядки, недопустимо, и это не мешает им формировать негативное отношение к традиционной Франции, подвергшейся разрушительным изменениям благодаря леволиберальной политике, включая миграционные процессы.

Стратегическим решением миграционной проблемы будет значительное сокращение числа мигрантов в России. Ряд экспертов неоднократно подчеркивали, что экономике страны не требуется такое количество низкоквалифицированной рабочей силы, которая лишь затормаживает развитие. Важно организовать контроль за набором необходимых иностранных работников: определить, какое количество России действительно нужно, и ввести соответствующие квоты. Кроме того, следует провести полную проверку на предмет получения гражданства "новыми россиянами" за последние 15 лет. Хотя это непростая задача, без этого шага не обойтись.