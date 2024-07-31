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gotreksson
Госдума приняла закон, позволяющий легализовать расчеты в криптовалютах
В Госдуме России обсуждаются два законопроекта по регулированию майнинга и криптовалют, которые прошли третье чтение и ожидают утверждения в Совете Федерации и у президента. Хотя некоторые СМИ сообщают о легализации криптовалют, на практике с 1 сентября будет разрешено использовать криптовалюты только в рамках экспериментального режима для внешней торговли. Официальные транзакции ожидаются до конца года, что не изменит уже существующих "серых" операций.

На данный момент в Госдуме обсуждаются два ключевых законопроекта, касающиеся майнинга и криптовалют, которые благополучно прошли третье чтение. Теперь их судьба в руках Совета Федерации, а затем — президента. Однако, несмотря на сообщения американских СМИ о том, что Россия якобы стремительно легализует криптовалюты, реальность выглядит иначе. Только с 1 сентября будет официально разрешено осуществлять расчеты в криптовалютах для внешней торговли, и то в экспериментальном режиме, который можно охарактеризовать как "песочницу". Это означает, что нововведение имеет скорее символический характер и не затрагивает большинство участников торговли. Центральный банк России заявляет, что первые транзакции с использованием криптовалют во внешней торговле произойдут до конца текущего года. Вероятно, это высказывание воспринимается как проявление оптимизма, но на самом деле выглядит достаточно странно. Текущие расчеты уже осуществляются, хотя и в "серой" зоне, без должного регулирования. С введением "песочницы" они обретут частичное законное оформление, однако за ее пределами останутся формально недоступными.

С 1 ноября будет введено регулирование в сфере майнинга криптовалют, и это решение вполне объяснимо — необходимо учесть налогообложение майнеров и установить тарифы на электричество, чтобы они не использовали льготы для бытовых потребителей.

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Как отмечают в телеграм-канале "МИГ России", остро стоящие проблемы в области платежей по экспортно-импортным операциям привели к тому, что риск полного паралича таких операций заметно возрос. Они утверждают, что риски ухода части финансовых потоков от Центрального банка в условиях отсутствия должного контроля на порядок меньше. Однако, как ранее отмечалось, самый большой страх по поводу цифровизации расчетов берут на себя банки.

В данной ситуации Центральный банк, поддерживает банковский сектор. Тем не менее, прогресс неумолим. Вспомним, как с появлением компьютеров печатные машинки постепенно отошли в прошлое, став тесно связаны с музеями. Таким образом, цифровые финансовые решения могут изменить банковскую систему так же кардинально, как компьютер изменил печатное дело. Можно попытаться отложить эти изменения, но они все равно произойдут.

Относительно цифрового рубля, его массовое внедрение угрожает отобрать у банковского сектора часть функций. Центральный банк России осознает этот факт и ранее заявлял, что цифровые рубли не смогут быть положены на депозит, а также не будут приносить процент на остаток в цифровом кошельке.

Данная позиция напоминает попытку усидеть на двух стульях. Похожую стратегию наблюдают и в Китае, где цифровой юань тестируется уже на протяжении пяти лет, а о массовом использовании речь пока не идет.

В России конкретные сроки для полноценного внедрения цифрового рубля опять же смещаются, и сейчас речь идет о периоде с июля 2025 года. Тем, кто следит за ситуацией, не составит труда вспомнить, как ранее сроки внедрения цифрового рубля неоднократно переносились.

В Центральном банке России уже заявляют, что через 5-7 лет цифровой рубль станет привычным для граждан. Если бы добавили «всего лишь», тогда был бы наивный оптимизм и ощущение, что страна действительно стремится к внедрению цифровых финансовых решений. На самом деле, это вызывает лишь иронию.

На практике криптовалюты уже активно участвуют не только во внутренней торговле, но и в международном движении капиталов, причем зачастую это движение становится оттоком капитала.

Центральный банк сталкивается с непростой задачей: полностью запретить криптовалюты невозможно — это потребует фактически отключения Интернета. Но если невозможно остановить этот процесс, то логичнее было бы возглавить его направление.

Можно было бы, например, инициировать создание частного стейблкоина, обеспеченного рублями. Такой актив не считается валютой, но был бы надежным. Более того, Центральный банк мог бы разработать специальный цифровой рубль для внешней торговли, обеспеченный золотыми резервами страны. И многие другие инновационные идеи можно было бы внедрить в рамках сотрудничества с государствами БРИКС+.

#новости #экономика #криптовалюта #биткоин #банки #экспорт #торговля #центробанк #импорт #развитие рубля
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