Работы запланированы со 115-го по 135-й км и со 146-го по 202-й км, и будут проводиться в ускоренном темпе. Глава Ярославской области Михаил Евраев отметил важность проекта для региона, и до 1 декабря будут определены дальнейшие шаги по его реализации.

В ближайшем будущем, по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, будет осуществлено расширение наиболее сложных участков единственной федеральной трассы М-8 «Холмогоры», соединяющей Русский север с Центральным федеральным округом. Дорога, протянувшаяся на 1,29 тысячи километров (включая подъезды), будет преобразована с двухполосной на четырехполосную, что значительно улучшит её проходимость. Предшественниками этой магистрали стали старинные почтовые тракты, существовавшие ещё в царские времена, которые соединяли Москву и Архангельск через Ярославль и Вологду. В первой половине XX века грунтовое покрытие активно преобразовывалось: вместо него начал появляться асфальт. С течением времени проезжую часть расширяли, проводились капитальные работы по реконструкции отдельных участков, а также строились объездные дороги вблизи населённых пунктов.

Тем не менее участок трассы от границы Владимирской и Ярославской областей до Петровского, протяжённостью около 100 километров, остаётся в основном двухполосным. Такая же ситуация наблюдается практически на всём протяжении дороги от Ярославля до Архангельска. Дополнительные сложности создают многочисленные спуски и подъёмы, что серьезно затрудняет обгон. Этот отрезок считается наиболее опасным по всей трассе.

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Однако в скором времени ситуация изменится: дорога будет иметь по две полосы в каждую сторону. Соответствующие работы, о которых упоминается в документе на официальном сайте Кремля, запланированы на участках с 115-го по 135-й километры и с 146-го по 202-й. Реконструкция этих отрезков будет проходить в ускоренном темпе, чтобы как можно скорее обеспечить безопасность и удобство передвижения. Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что необходимая документация уже подготовлена и одобрена специализированными учреждениями. Он особо отметил, что реализация данного проекта имеет важное значение для региона и Центрального федерального округа в целом. Кроме того, вдоль трассы планируется создание дополнительной инфраструктуры, что также положительно отразится на транспортной доступности. До 1 декабря текущего года будут определены последующие шаги по реализации этой амбициозной инициативы.