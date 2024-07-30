На северо-западе Алтайского края будет реализован проект по строительству маслоэкстракционного завода стоимостью 17 млрд руб. Завод в селе Леньки планирует перерабатывать около 400 тыс. тонн семян в год, производя рапсовое и подсолнечное масло. Ожидается, что проект создаст 400 новых рабочих мест и принесет существенные налоговые отчисления в местный бюджет.

На северо-западе Алтайского края в ближайшие три года должен быть осуществлён крупномасштабный проект, стоимость которого составит 17 миллиардов рублей. Главным инициатором данного начинания является «Сигма Холдинг», одна из ведущих компаний агропромышленного сектора, которая активно работает на рынках Урала и Сибири. На сегодняшний день холдинг управляет семью производственными площадками, расположенными в разных регионах России.

В планах компании – строительство маслоэкстракционного завода в селе Леньки Благовещенского района. Здесь планируется перерабатывать ежегодно около 400 тысяч тонн семян. Вся продукция, включая рапсовое и подсолнечное масла, а также концентраты, в основном будет направлена на азиатские рынки, с акцентом на Китай. Россия продолжает активно расширять экспорт растительного масла. В прошлом году объем внешних поставок этого продукта увеличился на 33% по сравнению с 2022 годом, составив около 6,5 миллионов тонн — это 4,3 миллиона тонн подсолнечного, 1,55 миллиона тонн рапсового и 670 тысяч тонн соевого масла. Существенный рост связан с рекордными урожаями масличных культур и возрастающим спросом на отечественную продукцию за пределами страны. Как считают эксперты, в 2024 году цифры могут быть даже выше — для сравнения, в 2020 году объем экспортных поставок достигал 4,7 миллиона тонн.

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В Алтайском крае с 2020 года ежегодный урожай масличных культур не опускается ниже 1,5 миллиона тонн, однако из-за нехватки перерабатывающих заводов в регионе удается переработать лишь треть от этого объема. На новом комплексе «Сигмы» планируется производить примерно 180 тысяч тонн масла и аналогичное количество концентрированного корма (шрота). Губернатор региона Виктор Томенко подчеркнул, что годовой оборот предприятия превысит 9 миллиардов рублей. Финансировать проект будут такие партнёры, как Сбер и ВЭБ.

Строительство завода будет осуществляться в два этапа: сначала заработает прессовое производство, затем — экстракционное. Полноценная работа завода планируется не позднее 2028 года. О планах по созданию этого предприятия стало известно ещё в 2021 году, однако тогда обеим сторонам не удалось достигнуть соглашения. Обсуждение условий продолжалось три года, прежде чем наконец найдены приемлемые для всех договорённости.

Региональное правительство обнародовало подробности проекта в июле 2024 года, подтвердив поддержку инициативы и обязательство оказать всестороннюю помощь в её реализации. Для Алтайского края запуск данного предприятия будет иметь особое значение, так как это приведёт к увеличению налоговых поступлений в местный бюджет и создаст не менее 400 новых рабочих мест для жителей Благовещенского района.