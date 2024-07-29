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gotreksson
В России построят первый завод по производству специальных преформ для оптоволоконной продукции
Коммерсантъ: в России планируют построить первый завод по производству преформ, из которых делают сырье для оптоволоконных кабелей. Объем вложений в предприятие оценивается в 10–20 млрд руб.

Этот завод станет уникальным и единственным подобным предприятием на российской территории. По информации инициаторов проекта, на его строительство планируется инвестировать до 20 миллиардов рублей. Ожидается, что завод, специализирующийся на производстве специальных преформ для оптоволоконной продукции, начнет свою работу в 2027 году. На данный момент в России нет аналогичных фабрик, поэтому значительную часть необходимых материалов приходится импортировать, в основном из Китая.

Проект реализует компания «Оптиковолоконные системы» (ОВС), чьи основные производственные мощности располагаются в Мордовии. В июле 2024 года была зарегистрирована новая компания — ООО «ОВС Кварц», которая займется непосредственно строительством завода. Однако точное место его расположения пока остается неизвестным. Эксперты подчеркивают стратегическую важность создания данного предприятия, так как оно поможет уменьшить зависимость страны от импорта. При этом существует вероятность, что отечественные преформы окажутся дороже китайских, так как объемы производства в России будут значительно ниже. Для выравнивания конкурентных условий некоторые российские компании предлагают ввести таможенные пошлины не менее 15% на импортную продукцию. Однако операторы связи выступают против такой инициативы, поскольку это может увеличить затраты.

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Скорее всего, отечественное оптоволокно, произведенное из местных компонентов, в первую очередь будет закупаться государственными компаниями. Например, «Ростелеком» уже сейчас приобретает такую продукцию преимущественно на внутреннем рынке, в то время как некоторые частные операторы предпочитают импортные кабели из-за их более низкой стоимости. В целом, по мнению аналитиков, спрос на оптоволокно в стране сокращается, так как нужда в строительстве новых сетей уменьшается, хотя существующая инфраструктура по-прежнему требует модернизации.

В 2022 году президент России Владимир Путин дал указание обеспечить полный цикл производства оптоволокна к 2024 году. На тот момент около 75% российского рынка занимали иностранные компании. После введения санкций нарушились цепочки поставок сырья, необходимых для производства оптоволоконных преформ, и их в основном закупали в Нидерландах и Японии, что привело к снижению объемов производства в России на 50%. Постепенно, благодаря новым поставкам из Китая и Индии, удалось нормализовать ситуацию.

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