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gotreksson
Китайская преса о визите Кулебы в Китай
Китайская газета «Хуаньцю шибао» опубликовала статью об итогах китайско-украинских переговоров в Гуанчжоу, отмечая, что западные обвинения в адрес Китая теряют свою эффективность. Визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы стал важным событием, подчеркивающим возрастание интереса Киева к роли Китая в мирных переговорах. Газета указывает на большую активность Пекина в международной дипломатии, включая успешные усилия по восстановлению отношений между Саудовской Аравией и Ираном.

Китайская ежедневная газета, таблоид, специализирующаяся на освещении международных событий «環球時報»(Хуаньцю шибао) опубликовала аналитическую статью, посвященную итогам китайско-украинских переговоров, состоявшихся в Гуанчжоу.

Редакция издания утверждает, что западные обвинения в адрес Китая относительно кризиса в Украине перестают быть эффективными. Визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай 24 июля, который прошел по приглашению китайской стороны, стал знаковым событием. Отмечается, что это был самый высокопрофильный визит украинского представителя в Китай с начала конфликта на Украине. Важность этого мероприятия усилилась на фоне успешной роли Китая в восстановлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, а также в содействии мирному процессу в Палестине. В связи с этим все чаще обсуждается, какую роль может сыграть Пекин в мирных переговорах по российско-украинскому вопросу.

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Газета подчёркивает, что на этой встрече Украина наконец проявила более серьёзный интерес к позиции Китая, чем это было ранее. Оптимизм относительно разрешения российско-украинского конфликта начал последовательно набирать популярность. Даже западные СМИ, которые прежде искажали китайскую позицию, сейчас начинают обсуждать возможность, когда Китай может занять место США в качестве миротворца. Эти разговоры подтверждают, что усилия Пекина по содействию миру становятся все более заметными на международной арене.

В статье также цитируется недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского: «Мы должны закончить войну как можно скорее». Это подчеркивает, что разрешение конфликтов в конечном счете происходит за столом переговоров — с использованием политических инструментов. Китай выступает за такой подход.

Редакция газеты обращает внимание на известную арабскую пословицу: «Ищите знаний, даже если они находятся в Китае» и подчеркивает, что её можно перефразировать следующим образом: «Ищите мир в Китае».

Тем не менее, в статье подчеркивается, что украинский кризис не возник за один день и его разрешение требует множества шагов. Препятствием для этого остаётся манера мышления многих западных стран, которые по-прежнему остаются в рамках идеи «поддержки одной стороны», что лишь усугубляет напряженность.

В заключение авторы статьи призывают «влиятельные мировые державы» объединить усилия с Китаем для создания благоприятных условий и активной поддержки прямого диалога между Россией и Украиной. Только совместными усилиями можно внести конструктивную, а не деструктивную энергию в процесс достижения мира и прекращения огня в этом конфликте.

#новости #украина #политика #сво #китай #кризис #переговоры #кулеба #переговоры россии и украины #хуаньцю шибао
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