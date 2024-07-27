Дублер Калужского шоссе длиной около 23 километров (по прямой) пройдет от будущей станции метро «Тютчевская» в районе МКАД до города Троицка. Новая трасса улучшит транспортное обслуживание более 320 тысяч человек — жителей районов Коммунарка (поселок Завода Мосрентген, жилой комплекс «Испанские кварталы», деревни Николо-Хованское, Прокшино и Летово), Филимонковский и Троицк.

В ближайшее время вдоль Калужского шоссе появится полноценный дублер, который позволит снизить нагрузку на существующую трассу примерно на 15%. Мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал данный проект как значительный и трудоемкий, отметив его высокую важность для Новой Москвы. По мнению мэра, реализация этого объекта существенно улучшит транспортную доступность на территории ТиНАО.

К осени 2024 года магистраль будет готова наполовину. В рамках первой очереди завершается строительство участка, который соединит МКАД с Новыми Ватутинками — от поселка Мосрентген, вблизи которого в этом году откроется станция метро «Тютчевская», до шоссе Ракитки. Последнее было введено в эксплуатацию в сентябре 2021 года после трехлетнего строительства, обеспечив новое транспортное сообщение между Калужским и Киевским шоссе и значительно улучшив транспортное обслуживание более 50 тысяч жителей соседних населенных пунктов. Протяженность этого участка составила 12 километров.

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Далее построенное сейчас Новомихайловское шоссе будет двигаться в юго-западном направлении, проходя через деревни Писково, Фоминское и хутор Ильичевка. Здесь оно пересечет Проектируемый проезд №7040 и продолжится в направлении деревень Поляны и Малыгино (Краснопахорский район). Чуть южнее деревни Шахово, в районе СНТ «Пахра» (поселение Краснопахорское), дорога выйдет на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД).

Общая протяженность новой магистрали превысит 25 километров. Длина участка от МКАД до Новых Ватутинок, который должен быть введен в эксплуатацию в начале осени этого года, составит почти 12 километров. В ходе первого этапа на строящейся трассе были возведены крупнейшие объекты, в числе которых мост через реку Сосенка и транспортные развязки на пересечениях с существующими дорогами, включая М-3 «Украина» — Московский — Сосенки — Ямонтово, открывшуюся в 2018 году.

В районе Квартала №59 завершается строительство 500-метрового тоннеля. На этом этапе подрядчикам пришлось выполнить значительный объем земляных работ из-за чрезмерной влажности грунтов, и стабильность удалось обеспечить лишь спустя семь месяцев с начала подготовительных работ. В настоящее время на объекте продолжаются отделочные работы. Тоннель также будет построен на пересечении с шоссе Ракитки, а неподалеку от СНТ «Родник» возведут путепровод.

Работы по реализации этого проекта начались в августе 2020 года. Первый небольшой участок (длиной 2 километра) Новомихайловского шоссе, соединяющий Николо-Хованскую улицу с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, был сдан в эксплуатацию летом следующего года. В сентябре 2024 года запланировано открытие протяженного участка, который формально разделен на два отрезка: от будущей станции метро «Тютчевская» до Проектируемого проезда № 7502 и от автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до шоссе Ракитки.