Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В Москве строят новую дорогу, которая станет дублером Калужского шоссе
Дублер Калужского шоссе длиной около 23 километров (по прямой) пройдет от будущей станции метро «Тютчевская» в районе МКАД до города Троицка. Новая трасса улучшит транспортное обслуживание более 320 тысяч человек — жителей районов Коммунарка (поселок Завода Мосрентген, жилой комплекс «Испанские кварталы», деревни Николо-Хованское, Прокшино и Летово), Филимонковский и Троицк.

В ближайшее время вдоль Калужского шоссе появится полноценный дублер, который позволит снизить нагрузку на существующую трассу примерно на 15%. Мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал данный проект как значительный и трудоемкий, отметив его высокую важность для Новой Москвы. По мнению мэра, реализация этого объекта существенно улучшит транспортную доступность на территории ТиНАО.

К осени 2024 года магистраль будет готова наполовину. В рамках первой очереди завершается строительство участка, который соединит МКАД с Новыми Ватутинками — от поселка Мосрентген, вблизи которого в этом году откроется станция метро «Тютчевская», до шоссе Ракитки. Последнее было введено в эксплуатацию в сентябре 2021 года после трехлетнего строительства, обеспечив новое транспортное сообщение между Калужским и Киевским шоссе и значительно улучшив транспортное обслуживание более 50 тысяч жителей соседних населенных пунктов. Протяженность этого участка составила 12 километров.

реклама

Далее построенное сейчас Новомихайловское шоссе будет двигаться в юго-западном направлении, проходя через деревни Писково, Фоминское и хутор Ильичевка. Здесь оно пересечет Проектируемый проезд №7040 и продолжится в направлении деревень Поляны и Малыгино (Краснопахорский район). Чуть южнее деревни Шахово, в районе СНТ «Пахра» (поселение Краснопахорское), дорога выйдет на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД).

Общая протяженность новой магистрали превысит 25 километров. Длина участка от МКАД до Новых Ватутинок, который должен быть введен в эксплуатацию в начале осени этого года, составит почти 12 километров. В ходе первого этапа на строящейся трассе были возведены крупнейшие объекты, в числе которых мост через реку Сосенка и транспортные развязки на пересечениях с существующими дорогами, включая М-3 «Украина» — Московский — Сосенки — Ямонтово, открывшуюся в 2018 году.

В районе Квартала №59 завершается строительство 500-метрового тоннеля. На этом этапе подрядчикам пришлось выполнить значительный объем земляных работ из-за чрезмерной влажности грунтов, и стабильность удалось обеспечить лишь спустя семь месяцев с начала подготовительных работ. В настоящее время на объекте продолжаются отделочные работы. Тоннель также будет построен на пересечении с шоссе Ракитки, а неподалеку от СНТ «Родник» возведут путепровод.

Работы по реализации этого проекта начались в августе 2020 года. Первый небольшой участок (длиной 2 километра) Новомихайловского шоссе, соединяющий Николо-Хованскую улицу с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, был сдан в эксплуатацию летом следующего года. В сентябре 2024 года запланировано открытие протяженного участка, который формально разделен на два отрезка: от будущей станции метро «Тютчевская» до Проектируемого проезда № 7502 и от автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до шоссе Ракитки.

#москва #сергей собянин #калужское шоссе #киевское шоссе #мкад #мосрентген #станция метро «тютчевская» #тинао #шоссе ракитки
+
Написать комментарий (0)
Президент Финляндии подписал закон об ограничении приёма беженцев на границе с Россией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Embraer представила первую в мире систему автоматического взлета пассажирских самолетов E2TS
1
Инженеры из Сингапура разработали устройство, превращающее сигнал Wi-Fi в электричество
9
Автомобиль Subaru WRX Project Midnight сумел побить рекорд на трассе в Гудвуде
+
Еще 5 устройств Samsung Galaxy получат июльское обновление Android от 2024 года
+
Репке: В районе Очеретино российская армия взяла под контроль н.п. Новоселовка Первая
+
В России началось массовое производства ударного дрона МиС-35, названного «мини Баба-яга»
+
Empress подтвердила, что взломы Denuvo начнутся в ближайшие месяцы
3
Китайская нейросеть Kling для генерации видео стала доступна по всему миру
1
Скрученные углеродные нанотрубки могут отправить литий-ионные батареи в небытие
2
В Москве завершается строительство первого цифрового небоскреба России
+
Компания Anker разрабатывает устройство для чтения карт памяти для IPhone
+
Аппараты Samsung 29 июля начнут получать крупное обновление
+
Лазерная система борьбы с дронами Helma-P будет развернута на Олимпийских играх во Франции
3
В Tesla заявили о недопустимости использования мокрых полотенец для ускорения зарядки электрокаров
3
Новый Peugeot 5008 - кроссовер с гибридными и электрическими версиями по доступной цене
2
One UI 7 принесёт значительные улучшения для камеры Samsung Galaxy S24 Ultra
+
Свежие изображения One UI 7 показывают значительные изменения дизайна пользовательского интерфейса
+
"Искандер" атаковал промзону в Краматорске и уничтожил HIMARS вместе с танками и "Градами" ВСУ
1
Intel не собирается выполнять гарантийные обязательства в отношении неисправных процессоров Core
8
Новая система РЭБ "Купол" теперь защищает российскую бронетехнику от атак дронов
2

Популярные статьи

Как бесплатно поднять свой уровень аккаунта Steam
1
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
15
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
38
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
27
Windows XP в 2024 году - Часть 3
4
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
21
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
28
Я здесь закон - вспоминаем фильм "Судья Дредд" 1995 года
4
Здоровье геймера - 15 советов по сохранению здоровья во время долгих игровых сессий
10
NYT: в русских ракетах используются американские чипы и сенсоры
+

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
23:23
ты снова в очко своему ослу шнобель засовывал ? у тебя все на пуку сводится.
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
Сергей Шапорев
23:18
Автор вообще странный
Даже применение жидкого азота не позволило Ryzen 9 9950X превзойти Core i9-14900KS
botph
23:03
Для чего?
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
Вячеслав Безруков
22:59
не путай теплое с мягким
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Вячеслав Безруков
22:55
доо)))
Архитектура RDNA 3.5 обеспечивает рост производительности до 32% по сравнению с RDNA 3
Вячеслав Безруков
22:51
ах да ныне бюджетное это менее 50 тыс походу
AMD заявила, что намерена продлить жизненный цикл материнских плат на чипсете АМ5 до 2027 года
REY_B_
22:50
Покупать транзисторы на Алике могут только крутые джигиты.... Лично я прикинул стоимость системы, и взял be quiet! Straight Power 11 850W. А то экономия в несколько косарей может оказаться совсем неэк...
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
VAKT
22:37
только не пишет, а умничает
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
VAKT
22:35
И это в типа дорогом чифтеке ! Вот почему мой выбор - fsp
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
lighteon
22:33
Как человек, который в 2006 по Dial-Up умудрялся убивать кого-играя в CS1.6 я смотрю на происходящее как тренер из Лефт 4 Деад 2 с вопросом: Але, это че?.. Так что Ваша философия истинно не верна. С 2...
Back to old games на примере Serious Sam: The First Encounter и The Second Encounter
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем