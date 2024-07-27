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gotreksson
В Москве завершается строительство первого цифрового небоскреба России
В Москве завершается строительство высотного комплекса ICITY. Комплекс расположится на площади 2 гектара в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» и будет иметь общую площадь более 230 тысяч квадратных метров, из которых 60% отведено под офисы класса А, предназначенные в том числе для малого и среднего бизнеса.

В Москве завершается строительство выдающегося высотного комплекса ICITY, который займет 16-е место в списке столичных небоскребов. Одна из его двух башен — Space Tower — высотой на 256 метров и будет состоять из 61 этажа. Вторая башня, Time Tower, достигнет высоты 147 метров и будет включать 34 этажа. Эти две конструкции будут соединены восьмиэтажным подиумом, который станет общеместом со множеством функций.

Строительство этого уникального объекта на площади 2 гектаров в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» началось в 2021 году. Завершить реализацию этого радикального проекта, стоимость которого оценивается примерно в 30 миллиардов рублей, планируется в первом квартале 2025 года. По последним данным, предоставленным пресс-службой девелопера MR Group, уровень готовности комплекса достиг 90%. К августу текущего года практически завершены работы по отделке фасадов и общестроительным этапам. Внутренние отделочные работы продолжаются, а также осуществляется монтаж инженерных систем и лифтов. Параллельно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

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Общая площадь ICITY составит чуть более 230 тысяч квадратных метров, из которых 60% (выше девятого этажа) будет отведено под офисы класса А. Половина этих офисных пространств предназначена для представителей малого и среднего бизнеса. На данный момент уже реализовано не менее 80% всех офисов.

В стилобате комплекса разместятся разнообразные заведения общественного питания, фитнес-центр с бассейном, который будет обладать великолепным видом, мини-маркет, салон красоты и банковские отделения. На шестом уровне подиума планируется обустроить ландшафтный парк с извивающимися тропинками и уютными зонами для отдыха.

Особенностью башен станут скай-террасы с панорамным обзором на масштабный городской пейзаж. Эти полностью стеклянные пространства будут служить для отдыха и вдохновения. Кроме того, в комплексе предусмотрен пятиэтажный паркинг, который сможет вместить 950 автомобилей и обеспечит заезд напрямую с трехполосной эстакады Третьего транспортного кольца (ТТК).

USTERICITY позиционируется как первый цифровой небоскреб в России. Он будет оснащен интеллектуальными инженерными системами автоматизации, соответствующими современным принципам технологии Smart Building. Это позволит снизить энергопотребление на освещение до трех раз. В комплексе также введена биометрическая система контроля доступа, а все сервисы ICITY смогут быть доступны через мобильное приложение.

Проект ICITY был разработан архитектурной группой Jahn Architecture под руководством Яна Хельмута, а интерьеры общественных пространств создавались британским бюро Yorgo Lykouria. По мнению авторов, ICITY станет новым символом Москвы, предвосхищающим будущее. Генеральный директор MR Group Мария Литинецкая отметила, что возводимые башни займут важное место в обновленной визуальной концепции ММДЦ «Москва-Сити» и станут новыми значимыми достопримечательностями столицы. Ожидается, что проект станет визитной карточкой столицы и привлечёт внимание туристов, бизнесменов и инвесторов как со всей России, так и за её пределами.

#новости #строительство #архитектура #небоскреб #москва-сити #mr group #icity #space tower #yorgo lykouria #ттк
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