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gotreksson
В Уфе построят научно-образовательный центр, который будет напоминать цветок с флага Башкирии
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство главного здания для межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе. По итогам экспертизы выдано положительное заключение.

В столице Башкортостана, Уфе, на участке площадью 4,4 гектара будет построен уникальный комплекс, общая площадь которого составит около 100 тысяч квадратных метров. В июле 2024 года Главгосэкспертиза РФ, после тщательного анализа проектно-сметной документации, выдала положительное заключение на его строительство. Архитекторы, создавая концепцию, ориентировались на элементы национальной символьной эстетики — форму нового здания будет узнаваема, так как оно будет напоминать цветок курай, который можно увидеть на гербе и флаге Башкортостана.

Экспертное сообщество высоко оценивает архитектурное решение данного проекта. В своем комментарии Марина Филиппова, сооснователь маркетингового агентства для застройщиков «Горилла» и действующий член жюри конкурсов ТОП ЖК от ЕРЗ, отметила, что согласно представленной концепции, строение будет привлекательно для молодежи и гармонирует с их представлением о современных зданий. «Создание таких знаковых объектов не только делает город центром внимания в новостной повестке, но и существенно enriches культурную атмосферу, придавая ей яркость и привлекательность для местных жителей и туристов. Если это здание станет новой достопримечательностью Уфы, это, безусловно, повысит узнаваемость связанных с ним брендов. Уровень интереса к продуктам, с которыми работает НОЦ, увеличится, и к комплексу привлечет больше значимых фигур города. Оно имеет все шансы стать новой отправной точкой для общения и творчества», — добавила Филиппова.

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По ее словам, особо выделяется внешний вид комплекса благодаря обилию стеклянных элементов, что является весьма удачным выбором. Однако, сооснователь агентства акцентировала внимание на том, что необходимо тщательно проработать инженерные сети, вопросы кондиционирования и меры безопасности остекления, чтобы обеспечить комфорт и защиту как для людей внутри здания, так и тех, кто находится снаружи.

Первый макет Евразийского научно-образовательного центра в Уфе был представлен властями региона общественности в июне 2022 года. Тогда представители проекта уточнили, что комплекс будет возведен на южном склоне реки Белой, в непосредственной близости от Дома республики. Ориентировочная стоимость строительства межвузовского кампуса составляет около 18 миллиардов рублей, из которых почти 11 миллиардов будут выделены из федерального бюджета, а оставшаяся сумма будет покрыта за счет региональных ресурсов и частных инвестиций.

#новости #строительство #инфраструктура #проект #небоскреб #градостроительство #уфа #башкортостан #проектирование #достопримечательности
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