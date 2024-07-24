Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство главного здания для межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе. По итогам экспертизы выдано положительное заключение.

В столице Башкортостана, Уфе, на участке площадью 4,4 гектара будет построен уникальный комплекс, общая площадь которого составит около 100 тысяч квадратных метров. В июле 2024 года Главгосэкспертиза РФ, после тщательного анализа проектно-сметной документации, выдала положительное заключение на его строительство. Архитекторы, создавая концепцию, ориентировались на элементы национальной символьной эстетики — форму нового здания будет узнаваема, так как оно будет напоминать цветок курай, который можно увидеть на гербе и флаге Башкортостана.

Экспертное сообщество высоко оценивает архитектурное решение данного проекта. В своем комментарии Марина Филиппова, сооснователь маркетингового агентства для застройщиков «Горилла» и действующий член жюри конкурсов ТОП ЖК от ЕРЗ, отметила, что согласно представленной концепции, строение будет привлекательно для молодежи и гармонирует с их представлением о современных зданий. «Создание таких знаковых объектов не только делает город центром внимания в новостной повестке, но и существенно enriches культурную атмосферу, придавая ей яркость и привлекательность для местных жителей и туристов. Если это здание станет новой достопримечательностью Уфы, это, безусловно, повысит узнаваемость связанных с ним брендов. Уровень интереса к продуктам, с которыми работает НОЦ, увеличится, и к комплексу привлечет больше значимых фигур города. Оно имеет все шансы стать новой отправной точкой для общения и творчества», — добавила Филиппова.

реклама

По ее словам, особо выделяется внешний вид комплекса благодаря обилию стеклянных элементов, что является весьма удачным выбором. Однако, сооснователь агентства акцентировала внимание на том, что необходимо тщательно проработать инженерные сети, вопросы кондиционирования и меры безопасности остекления, чтобы обеспечить комфорт и защиту как для людей внутри здания, так и тех, кто находится снаружи.

Первый макет Евразийского научно-образовательного центра в Уфе был представлен властями региона общественности в июне 2022 года. Тогда представители проекта уточнили, что комплекс будет возведен на южном склоне реки Белой, в непосредственной близости от Дома республики. Ориентировочная стоимость строительства межвузовского кампуса составляет около 18 миллиардов рублей, из которых почти 11 миллиардов будут выделены из федерального бюджета, а оставшаяся сумма будет покрыта за счет региональных ресурсов и частных инвестиций.