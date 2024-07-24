Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак и министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт проинспектировали ход строительства Платовского моста через реку Катунь в Майминском районе. Он соединяет Республику Алтай с Алтайским краем, а также с селом Подгорное Майминского района, в котором проживают более 500 человек.

Работы над реализацией данного проекта стартовали в 2010 году. Однако после завершения подготовительных этапов, включая монтаж восьми буронабивных свай, строительство было остановлено из-за недостатка финансирования. В 2011 году тогдашний министр транспорта РФ Игорь Левитин выразил готовность оказать поддержку данной инициативе. Следующий год принес надежду, когда было принято решение о выделении средств из федерального бюджета. Тем не менее, фактическое возобновление работ пришлось ожидать до 2022 года. С 1989 года на этом участке функционирует 315-метровый автомобильный мост, который соединяет Алтайский край с Республикой Алтай. Этот мост также связывает село Подгорное, расположенное на территории республики, с административным центром Майминского района. Данный стратегически важный объект обеспечивает доступ населенных пунктов обоих регионов, находящихся на левом берегу реки, к федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт».

К сожалению, действующий мост не справляется с возросшей нагрузкой: несколько лет назад он был признан аварийным. В 2020 году после ремонта его грузоподъемность удалось увеличить с 3 до 7 тонн, но этого все равно не хватает. Кроме того, реверсивное движение на этом переходе приводит к систематическому образованию пробок, а объезд маршрута удлиняется на 50 км.

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Местные жители многократно обращались с жалобами на то, что они остаются отрезанными от социальной инфраструктуры из-за ограничений существующего моста. Эти обращения направлялись в различные государственные и муниципальные органы. Местные власти также высказывали необходимость возобновления строительства, стремясь найти источники финансирования для продолжения работ.

Как уже говорилось, лишь в ноябре 2022 года, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», было принято решение о продолжении строительства моста. Перед этим было получено одобрение от Главгосэкспертизы РФ, а также принято решение о выделении 1,3 миллиарда рублей. Однако стоит отметить, что создание этого сложного инженерного сооружения длиной 280 метров будет происходить поэтапно, в соответствии с поступлением средств, которые должны приходить частями в течение трех лет.

Но существует возможность ввести объект в эксплуатацию на год раньше. В этом, по итогам визита министра транспорта РФ Романа Старовойта в регион в июле 2024 года, сообщил временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак. Подрядчик выразил готовность завершить работы значительно быстрее, но для этого необходимо изменить график финансирования. Как отметил исполняющий обязанности главы региона, достигнуты соответствующие договоренности о перераспределении средств с профильным ведомством. Похоже, совсем скоро на стыке двух российских регионов будет завершен один из наиболее значительных долгостроев Алтая, обладающий важным социально-экономическим значением. Ввод нового моста станет мощным толчком для развития приграничных территорий и окажет положительное влияние на дальнейшее развитие туристической отрасли края.