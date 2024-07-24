Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В Алтайском крае строящийся с 2010 года мост будет сдан раньше срока
Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак и министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт проинспектировали ход строительства Платовского моста через реку Катунь в Майминском районе. Он соединяет Республику Алтай с Алтайским краем, а также с селом Подгорное Майминского района, в котором проживают более 500 человек.

Работы над реализацией данного проекта стартовали в 2010 году. Однако после завершения подготовительных этапов, включая монтаж восьми буронабивных свай, строительство было остановлено из-за недостатка финансирования. В 2011 году тогдашний министр транспорта РФ Игорь Левитин выразил готовность оказать поддержку данной инициативе. Следующий год принес надежду, когда было принято решение о выделении средств из федерального бюджета. Тем не менее, фактическое возобновление работ пришлось ожидать до 2022 года. С 1989 года на этом участке функционирует 315-метровый автомобильный мост, который соединяет Алтайский край с Республикой Алтай. Этот мост также связывает село Подгорное, расположенное на территории республики, с административным центром Майминского района. Данный стратегически важный объект обеспечивает доступ населенных пунктов обоих регионов, находящихся на левом берегу реки, к федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт».

К сожалению, действующий мост не справляется с возросшей нагрузкой: несколько лет назад он был признан аварийным. В 2020 году после ремонта его грузоподъемность удалось увеличить с 3 до 7 тонн, но этого все равно не хватает. Кроме того, реверсивное движение на этом переходе приводит к систематическому образованию пробок, а объезд маршрута удлиняется на 50 км.

реклама

Местные жители многократно обращались с жалобами на то, что они остаются отрезанными от социальной инфраструктуры из-за ограничений существующего моста. Эти обращения направлялись в различные государственные и муниципальные органы. Местные власти также высказывали необходимость возобновления строительства, стремясь найти источники финансирования для продолжения работ.

Как уже говорилось, лишь в ноябре 2022 года, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», было принято решение о продолжении строительства моста. Перед этим было получено одобрение от Главгосэкспертизы РФ, а также принято решение о выделении 1,3 миллиарда рублей. Однако стоит отметить, что создание этого сложного инженерного сооружения длиной 280 метров будет происходить поэтапно, в соответствии с поступлением средств, которые должны приходить частями в течение трех лет.

Но существует возможность ввести объект в эксплуатацию на год раньше. В этом, по итогам визита министра транспорта РФ Романа Старовойта в регион в июле 2024 года, сообщил временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак. Подрядчик выразил готовность завершить работы значительно быстрее, но для этого необходимо изменить график финансирования. Как отметил исполняющий обязанности главы региона, достигнуты соответствующие договоренности о перераспределении средств с профильным ведомством. Похоже, совсем скоро на стыке двух российских регионов будет завершен один из наиболее значительных долгостроев Алтая, обладающий важным социально-экономическим значением. Ввод нового моста станет мощным толчком для развития приграничных территорий и окажет положительное влияние на дальнейшее развитие туристической отрасли края.

#мост #алтайский край #долгострой #пробки #мост &quot;челюсть дракона&quot; #национальный проект #р-256 #подгорное #республика алтай #чуйский тракт
+
Написать комментарий (0)
На Алтае построят новый город, который вдвое увеличит население региона
ТАСС: Между Тувой и Алтаем создадут новый автомобильный маршрут
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У России готов ответ на планы США развернуть в космосе РЭБ для подавления спутников РФ и Китая
3
В России началось строительство нового металлургического завода
5
Nvidia готовит специальный графический процессор на базе B200 Blackwell для Китая
+
Учёные нашли на Земле растение, способное выжить на Марсе, превращая пустыню в плодородную почву
5
Туристы не хотят ехать в Париж на Олимпиаду, ставя местные отели на грань разорения
7
Xiaomi назвала бюджетные смартфоны, которые получат Harmony OS и длительный цикл обновлений
7
На дне Балтийского моря строят самый длинный в мире погружной тоннель
+
Армия РФ получит более мощную версию «Ланцета», способного поражать цели на расстоянии до 100 км
2
Ice Universe опубликовал характеристики и стоимость четырех моделей iPhone 17
+
HB: Санкции против РФ провалились и "рикошетом" угрожают самому ЕС, вызвав рост "света" и еды
3
Realta Fusion: Установлен новый рекорд в термоядерном эксперименте
+
ВМС Австралии впервые запустили новую ударную ракету морского базирования
+
"Искандер" долетел до Николаевской области и поразил ангар с HIMARS с масштабной детонацией ракет
+
На аукционе был выставлен восстановленный автомобиль DeLorean DMC-12, выпущенный в 1981
+
Власти Франции отказали фрегату РФ в заходе в порт, из-за чего у экипажа судна начался дефицит воды
1
Учёные создали новую классификацию космических тел, определив точный статус Плутона и экзопланет
+
Стали известны подробности перехвата двух бомбардировщиков B-52H российскими МиГ-29 и МиГ-31
+
В России будет наращиваться выпуск деталей для перспективных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
+
Стало известно какие новые функции принесет iOS 17.6
+
PS5 Pro получит эксклюзивные функции RDNA4 до выхода на ПК
+

Популярные статьи

Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
50
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
58
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
30
GSMArena: Samsung Galaxy Z Fold 6 оставляет смешанные впечатления
3
Разбираемся, как собрать сбалансированный игровой компьютер летом 2024 года всего за 54000 рублей
20
«Мирный план Трампа» и «план Путина» не понравились Зеленскому
10
NVIDIA может выпустить серию GeForce RTX 50 в начале 2025г – почему это выгодно рядовым геймерам
20
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 2
15
Два случая, когда советская и российская мультипликация превзошла американский киберпанк
+

Сейчас обсуждают

renat22989
01:55
Подскажите пожалуйста как сделать плавную прямую? Когда я применяю график превращается в кривую со скачками. На скриншоте сверху как выставляю, снизу после применения
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
Лев корл
01:50
Покупаю Как раз для пасьянса 256 ядреного сервера не хватает с 24 тб памяти Надеюсь, тормозить не будет?😂😂😂 А то придется 4 видюхи ставить 5 серии для ускорения🔥🔥🔥
Gigabyte оснастила материнскую плату 48 слотами памяти DDR5
Лев корл
01:46
Чего мелочиться, давайте сразу рапторы с лайтнингами Все равно будет мало когда все посбивают
Российский эксперт: Украина может получить истребители F-15, которые опаснее F-16
Jet Shadow
01:46
Будет сильнее , будет мощнее. А где циферки? Я тоже три вагона наговорить могу Новость из серии „немой рассказал глухому , что слепой видел как танцевал безногий „
В Индии разработали высокопроизводительный и эффективный водородный двигатель внутреннего сгорания
Вячеслав Пентюшенко
01:31
И есть и без водорода, на воде
В Индии разработали высокопроизводительный и эффективный водородный двигатель внутреннего сгорания
Вячеслав Пентюшенко
01:27
Все́ будет и врум и взум
В Индии разработали высокопроизводительный и эффективный водородный двигатель внутреннего сгорания
Олег Тимофеев
01:27
100, км хороший результат.
Армия РФ получит более мощную версию «Ланцета», способного поражать цели на расстоянии до 100 км
Александр Пономарев
01:17
ага... урежут тунца (а это минус производительность, а тем у кого уже прошла деградация камня, вообще никак не поможет) репутацию это не вернет... ибо все равно придется чем то жертвовать, да и 200 ва...
Intel официально отреагировала на сообщения о нестабильности процессоров 13-го и 14-го поколений
Garthar
01:16
Инфоцыган - начало. Куча абсолютно очевидных и абсолютно бесполезных советов.
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
АЕV
01:15
А спрашивать будут за эти 800 млрд? Или как обычно распил по типу Орской плотины
«РусГидро» вложит свыше 800 млрд рублей в развитие энергетики в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем