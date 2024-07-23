ООО «Осенцовский сталепрокатный завод» получило разрешение на строительство первой очереди производства на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Пермь», сообщил в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Согласно заявлениям инициаторов, новое предприятие нацелено стать центром передового опыта в области производства, проектирования и инжиниринга. Строительные работы на площадке начались в июле 2024 года, и они планируют завершиться через два года. В рамках реализации данного проекта на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь» будет возведен Осенцовский сталепрокатный завод, который займется производством сортового проката из различных типов сталилитейных заготовок. Продукция этого завода найдет применение в самых разнообразных секторах, включая авиа- и двигателестроение, оборонную промышленность, строительство, машиностроение, энергетику, а также в химическом и нефтеперерабатывающем отраслях. Проект будет реализован в два этапа: в ходе первого этапа будут построены административные здания и транспортный цех, а во втором — производственные сооружения, в том числе литейный, плавильный и прокатный цехи.

Особое внимание уделяется тому, что завод будет оборудован современными машинами и производственными установками, поставляемыми иранскими компаниями. Соответствующие контракты с ERFANSteel Co и MAKSteel_Co были подписаны в декабре 2023 года в рамках Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ). Все применяемые технологии будут соответствовать самым высоким мировым стандартам. При строительстве и эксплуатации сталепрокатного завода будут невзирая на это уделять первоочередное внимание соблюдению требований безопасности, как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Использование современного оборудования позволит значительно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, а также снизить затраты на энергоресурсы и рабочую силу. Таким образом, продукция этого завода будет обладать высокими конкурентными преимуществами. ОЭЗ «Пермь», находящаяся в промышленном узле «Осенцы», была основана в 2022 году. Площадь ОЭЗ составляет почти 235 гектаров, и в настоящее время в ней зарегистрировано пять резидентов. Основные направления ее деятельности будут связаны с развитием нефтехимической промышленности, машиностроения, металлообработки и IT-технологий. Осенцовский сталепрокатный завод (ООО «ОСЗ») был зарегистрирован в 2023 году, а его директором является Азизов Самир Рагиф Оглы.