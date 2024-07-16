Россия становится важным поставщиком нефти не только для Китая, но и для Индии. Индийский рынок продолжает активно развиваться, увеличивая спрос на энергоносители, что приводит к увеличению объемов закупок нефти из России. Это открывает новые перспективы для сотрудничества между странами и создает дополнительные возможности для российских экспортеров. В то же время, такая зависимость вызывает опасения в Европе, где отсутствие целенаправленной политики может вытеснить европейских партнеров с рынка энергоресурсов.

Индия, помимо Китая, стала крупнейшим потребителем российской нефти, поставляемой морским транспортом. В то время как некоторые эксперты выражают опасения относительно возможной "экономической зависимости России от отношений с Китаем", следует отметить, что анализируются лишь догадки на основе данных прошлого года. Оказывается, Индия опережает Китай по объему закупок нефти через танкеры, и этот путь становится ключевым для поставок. В настоящее время почти половина всей нефти, импортируемой в Нью-Дели, поставляется из Москвы. Соответствующий показатель для Пекина составляет около 20%.

Как и для Китая, Россия является основным поставщиком нефти для Индии. В первом случае Россия опережает таких гигантов, как Ирак и Саудовская Аравия, а во втором — она также превосходит Саудовскую Аравию и Малайзию. В ближайшем будущем ожидается еще большее увеличение поставок российской нефти в Индию. Этот тренд начал формироваться еще осенью 2022 года, укрепился в 2023 году и по итогам 2024 года объем поставок нефти в Индию через морские пути значительно превысит прошлогодний уровень.

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Индия предлагает Москве заключить долгосрочные сделки на крупные объемы нефти. Это вызывает беспокойство в Европе, но не из-за возможных санкций. До настоящего времени Европейский союз не стал применять новые санкции против России с 2020 года, при этом доля российской нефти в индийском импорте возросла с 2% до более чем 20%, и этот тренд продолжает усиливаться.

Москва и Нью-Дели нацелены на согласование крупных объемов закупок нефти, что свидетельствует о том, что когда Европа придет в себя, у России не останется много запасов нефти для поставок. Сейчас, если европейские политики в Брюсселе взялись бы за ум, то они уже сейчас стояли бы у порога российских министерств, чтобы обеспечить себя объемами нефти на будущее.

Однако такой работы пока не ведется, и это означает, что европейская экономика рискует остаться без перспектив: заблокирован доступ к дешевой и стабильной энергии. Германия уже начала ощущать последствия: ее промышленность находится в состоянии стагнации. Берлин поддался на уловку американцев, и будущие поколения немцев будут за это платить.

К тому же индийские нефтеперерабатывающие заводы уже не будут торговать нефтепродуктами из российской нефти по дешевым ценам: Индия, во-первых, заинтересована в своей прибыли, а во-вторых, внутренний спрос на такие продукты стремительно растет, образуя внутреннюю конкуренцию.