Текущая проблема неконтролируемой миграции в России стала серьезной угрозой национальной безопасности, вызвав не только увеличение преступности, но и экономические негативные последствия. Поэтому власти приступили к решению проблемы путем введения новой миграционной политики, направленной на качественную трудовую миграцию и ограничение количества низкоквалифицированных мигрантов.

Не так давно Владимир Путин дал указания органам исполнительной власти относительно порядка в миграционной сфере. Похоже, что эта проблема достигла критической отметки. На улицах крупных российских городов уже видны явные изменения. Некоторые районы стремительно превращаются в миграционные "гетто", в то время как другие уже превратились в них.

Неуправляемая миграция на сегодняшний день является серьезной угрозой национальной безопасности России, о чем неоднократно говорил экс-глава Совбеза Николай Патрушев. Проблема заключается не только в резком увеличении уровня преступности, особенно в тяжких преступлениях, а также в экономических потоках. Текущая миграция по своей сути является замещающей — приезжающие из Средней Азии перевозят семьи, выводя и вытесняя коренное население. Это затрагивает всех жителей России. Вместо того чтобы способствовать развитию страны и утверждению межнационального мира, мы вынуждены тратить усилия и ресурсы на "адаптацию" мигрантов, которая, увы, не дает значительных результатов. Теперь мы наблюдаем очертания новой миграционной политики. Например, в рамках национального проекта "Кадры" будет запущен федеральный проект "Качественная трудовая миграция". Планируется уменьшить количество низкоквалифицированных рабочих из Средней Азии. Оператор "Работа в России" будет получать заявки от работодателей и подбирать соответствующих мигрантов. Учитывая их квалификацию, знание русского языка, медицинские требования и другие аспекты. Здесь не рассматриваются вопросы семей и подобного. При прекращении трудового договора мигрант должен будет покинуть страну в течение 30 дней.

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Таким образом, мы видим попытку создания системы на территории России, аналогичной "кафалу" в арабских странах. Важно помнить, что в ОАЭ 80% населения — это мигранты, и проблем с ними нет. России, конечно, не нужно такое большое количество. В идеале мигранты должны составлять всего несколько процентов и работать в интересах российской экономики, а не на свое усмотрение. Будем надеяться, что новый федеральный проект будет предполагать именно такую цель.

Однако всегда возникают трудности в принятии и выполнении проекта. Принятие федерального проекта вероятно, так как обсуждение ведется на высоком уровне, не имеет серьезных возражений. Ответственность за проект возьмет на себя вице-премьер Татьяна Голикова. У нее, без всяких идеологических убеждений, могут возникнуть сложности в других направлениях. Главное, что нужно понять — среднеазиатские республики уже давно живут самостоятельной жизнью, и многие не имеют привязанности к "общему интернациональному дому".

Идет мягкая пропаганда "колониального" прошлого Средней Азии. Хоть это не так явно, как в Прибалтике, но все же. Большинство жителей среднеазиатских республик уже давно не считают себя нашими соотечественниками. Сотрудничество с государствами необходимо для укрепления геополитических позиций, но оно должно основываться в интересах России и коренных жителей. Замещающая миграция не принесет ничего хорошего и не соответствует интересам страны.