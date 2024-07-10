Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Транссибирскую магистраль продлят до Китая
В рамках проекта уже ведется работа по согласованию документов, и планируется начать строительство в ближайшее время. Создание новой железной дороги предполагает увеличение оборота товаров между Россией и Китаем и развитие экономического сотрудничества между странами.

Этот проект планировался в начале 1990-х, а потом еще спустя два десятилетия. Однако до сих пор его не удалось реализовать. Однако в 2022 году, в условиях перестройки логистических цепей, тема снова стала актуальной. В январе 2023 года, власти Забайкальского края объявили, что вопрос о строительстве новой железной дороги в Китай через Приаргунск был решен, и осталось только согласовать условия и подготовить необходимую документацию.

За прошедшие полтора года была проведена определенная работа в этом направлении, и частичные результаты стали известны в июле текущего года. В режиме видео конференцсвязи состоялось заседание рабочей группы по железнодорожному транспорту, где российская и китайская стороны в присутствии представителей ведущих ведомств обсудили следующие шаги. В ближайшие месяцы Москва и Пекин проведут совместные консультации с потенциальными инвесторами для обсуждения деталей проекта, включая финансирование. Инициаторы проекта надеются подписать основное соглашение на международном уровне в следующем году, после чего начнутся работы по обе стороны границы. С российской стороны, железнодорожная линия почти достигает северо-восточных провинций Китая (она была построена здесь еще в 1970-х). Стороне Китая предстоит проложить почти 200 км железной дороги в направлении Забайкалья. При успешном завершении всех предварительных мероприятий поезда начнут курсировать по маршруту Приаргунск – Хайлар к концу 2027 года.

реклама

Между двумя странами появится еще один транспортный маршрут, что позволит разгрузить Транссибирскую магистраль и увеличить объем товарооборота между странами. Как отметил генеральный директор АО "Трансэнерком" Олег Шевцов, расширение пунктов пропуска на границе между Россией и Китаем остается одним из ключевых приоритетов. Реализация таких проектов имеет большое значение также для регионов.

Создание КПП "Приаргунск-Хайлар" сможет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, особенно в приграничных районах. Местные предприниматели получат шанс расширить свои рынки сбыта, что приведет к росту производства и созданию новых рабочих мест. Улучшение транспортной связи с Китаем стимулирует экономическое сотрудничество и может привлечь туристов, что будет способствовать развитию региона.

Кроме того, планируется отгрузить 162,2 миллиона тонн грузов по Восточному полигону в 2024 году, что на 8% больше, чем прошлый год. РЖД сообщает, что 60% грузов будут составлять уголь, 8% - нефтепродукты, 4% - черные металлы и 9% - контейнерные грузы. Ожидается, что товарооборот с Китаем значительно вырастет. В 2023 году объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 миллиардов, увеличившись на 26,3%.Инициатива о строительстве новой железнодорожной линии дает возможность оживить торговлю с Китаем, увеличить поставки грузов и товаров, а также разнообразить импортно-экспортные операции между двумя странами. Кроме того, развитие транспортного сообщения с Китаем позволит обеспечить бесперебойные поставки товаров.

Реализация проекта строительства новой железной дороги в Китай через Приаргунск позволит существенно укрепить экономическое сотрудничество между Россией и Китаем, создать благоприятные условия для предпринимателей и способствовать развитию региона в целом.

#новости #китай #экономика #экспорт #импорт #железная дорога #транссиб #транссибирская железная дорога #приаргунск #хайлар
+
Написать комментарий (0)
Defence24: Украина «усиливает» авиацию ВМС за счёт западной техники и запчастей
В России ужесточат миграционное законодательство
Новый китайский кроссовер Xpeng G6 назвали в Европе серьезным конкурентом для Tesla Model Y
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Япония испытывает гиперзвуковую ракету, предназначенную для поражения авианосцев
4
Eurasian Times: Япония вооружит свои новые эсминцы 13DDX электромагнитными рельсовыми пушками
9
Capcom анонсировала новую игру из вселенной Resident Evil
3
Загадка древнегреческого вычислительного устройства раскрыта с помощью гравитационных волн
3
Глава ASML: КНР подминает под себя рынок полупроводников, пока Европа вводит очередной пакет санкций
3
В России в ближайшие годы построят новый крупный подшипниковый завод
10
В 2025 году истребители Су-30СМ получат более мощные и долговечные двигатели
+
Появилась ОС Fuchsia, которая может заменить Android
5
ВКС России провели масштабную ракетную атаку на объекты ВСУ
+
Ветераны Piranha Bytes создают новую игровую студию Pithead
+
Предварительный список из 109 смартфонов Xiaomi, которые в 2025 году получат HyperOS 2 на Android 15
2
Киев пытается скрыть видео с ударом ракеты ЗРК NASAMS по детской больнице Охматдет
7
Galaxy S24+ замечен под управлением Android 15 на базе One UI 7
+
Зеленский назвал страны, которые могут быть посредниками при переговорах Украины и России
36
AMD Ryzen 9 9950X может достигать частоты 5,85 ГГц
+
"Маленькие красные точки" — «Джеймс Уэбб» нашел в молодой Вселенной сотни "невозможных" галактик
+
Nothing выпустила оригинальный смартфон CMF Phone 1 с настраиваемой задней панелью
+
Samsung Galaxy A55 стал первым телефоном бренда, получившим июльское обновление Android
1
ВМС Германии экстренно ищут беспилотники для сопровождения P-8A Poseidon
+
Эксперт КГНЦ: ВМФ России нуждается в новом типе авианосцев с беспилотниками и средствами ПВО
+

Популярные статьи

Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
17
Windows XP в 2024 году - Часть 1
26
"Последнее кумите", "Засов", "Омен. Первое знамение" - краткий обзор трех фильмов
+
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
30
Мое мнение о Pixel 7 Pro
11
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
12
Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
190
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
7
Есть ли смысл обновлять драйверы на видеокартах NVIDIA, и почему новое ПО не приносит больше fps
17

Сейчас обсуждают

Александр Второв
05:59
Пока покетбуки моих друзей покупались и умирали, сменяя друг друга, мой киндл папервайт, купленный напрямую с амазона больше 10 лет назад, до сих пор жив-здоров, вот и думайте :)
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
Александр Семавин
05:56
опять в будущем времени.. прекратите мечтать. вам уже никто не верит
В России в ближайшие годы построят новый крупный подшипниковый завод
Иван Верховец
05:50
А причём тут паровозы которые уже примерно 80 лет не используются на ЖД?
В Ростове-на-Дону построят новый завод по ремонту паровозов и электровозов
Вячеслав Бойченко
05:44
"20%-е превосходство DDR4 над DDR5"
Переход с DDR4 на DDR5 повышает FPS в играх на 20%
Ezdiumno_ru
05:38
Чей там голос из укропомойки раздался? Нажми кнопку и смойся в канализацию... :))
Индия стала главным рынком сбыта российской нефти
Такой то
05:37
да и землицы нашей у богоизбранных наркоклоунов прикупили
Генсек НАТО заявил, что альянс «не может позволить» России победить на Украине
Такой то
05:31
"6 ноября 2014 года он публично объявил в своем профиле в Twitter, что он гей"(с) очередной говномес одним словом
Латвия просит НАТО снять все ограничения на применение западного оружия по территории РФ
Эдуард Кузнецов
05:24
Обновления CPU-Z выходят не часто, а когда это нужно..., для интел.) Ну и винду 12 ожидайте осенью.
Обновление CPU-Z подтвердило линейку процессоров Intel Core Ultra 200
Олесь Кука
05:19
Всрали бабок, а как вернуть не знают))
Генсек НАТО заявил, что альянс «не может позволить» России победить на Украине
Эдуард Кузнецов
05:18
То же в первый раз это прочитал.
Core Ultra 9 285K может разочаровать фанатов Intel, уступив в игровых тестах даже Ryzen 9 9950X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем