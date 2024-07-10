В рамках проекта уже ведется работа по согласованию документов, и планируется начать строительство в ближайшее время. Создание новой железной дороги предполагает увеличение оборота товаров между Россией и Китаем и развитие экономического сотрудничества между странами.

Этот проект планировался в начале 1990-х, а потом еще спустя два десятилетия. Однако до сих пор его не удалось реализовать. Однако в 2022 году, в условиях перестройки логистических цепей, тема снова стала актуальной. В январе 2023 года, власти Забайкальского края объявили, что вопрос о строительстве новой железной дороги в Китай через Приаргунск был решен, и осталось только согласовать условия и подготовить необходимую документацию.

За прошедшие полтора года была проведена определенная работа в этом направлении, и частичные результаты стали известны в июле текущего года. В режиме видео конференцсвязи состоялось заседание рабочей группы по железнодорожному транспорту, где российская и китайская стороны в присутствии представителей ведущих ведомств обсудили следующие шаги. В ближайшие месяцы Москва и Пекин проведут совместные консультации с потенциальными инвесторами для обсуждения деталей проекта, включая финансирование. Инициаторы проекта надеются подписать основное соглашение на международном уровне в следующем году, после чего начнутся работы по обе стороны границы. С российской стороны, железнодорожная линия почти достигает северо-восточных провинций Китая (она была построена здесь еще в 1970-х). Стороне Китая предстоит проложить почти 200 км железной дороги в направлении Забайкалья. При успешном завершении всех предварительных мероприятий поезда начнут курсировать по маршруту Приаргунск – Хайлар к концу 2027 года.

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Между двумя странами появится еще один транспортный маршрут, что позволит разгрузить Транссибирскую магистраль и увеличить объем товарооборота между странами. Как отметил генеральный директор АО "Трансэнерком" Олег Шевцов, расширение пунктов пропуска на границе между Россией и Китаем остается одним из ключевых приоритетов. Реализация таких проектов имеет большое значение также для регионов.

Создание КПП "Приаргунск-Хайлар" сможет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, особенно в приграничных районах. Местные предприниматели получат шанс расширить свои рынки сбыта, что приведет к росту производства и созданию новых рабочих мест. Улучшение транспортной связи с Китаем стимулирует экономическое сотрудничество и может привлечь туристов, что будет способствовать развитию региона.

Кроме того, планируется отгрузить 162,2 миллиона тонн грузов по Восточному полигону в 2024 году, что на 8% больше, чем прошлый год. РЖД сообщает, что 60% грузов будут составлять уголь, 8% - нефтепродукты, 4% - черные металлы и 9% - контейнерные грузы. Ожидается, что товарооборот с Китаем значительно вырастет. В 2023 году объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 миллиардов, увеличившись на 26,3%. Инициатива о строительстве новой железнодорожной линии дает возможность оживить торговлю с Китаем, увеличить поставки грузов и товаров, а также разнообразить импортно-экспортные операции между двумя странами. Кроме того, развитие транспортного сообщения с Китаем позволит обеспечить бесперебойные поставки товаров.

Реализация проекта строительства новой железной дороги в Китай через Приаргунск позволит существенно укрепить экономическое сотрудничество между Россией и Китаем, создать благоприятные условия для предпринимателей и способствовать развитию региона в целом.