Правительство РФ продлило временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2024 г., решение принято для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке, сообщила пресс-служба кабмина.

Правительство Российской Федерации приняло решение продлить на этот раз запрет на экспорт риса и рисовой муки из страны. Эти ограничения вступили в силу в 2022 году и не затрагивают поставки в страны-члены Евразийского экономического союза.

Основной регион в России по выращиванию риса — Краснодарский край. За прошлый год здесь было собрано около 800 тысяч тонн риса, что составляет практически 83% от общего урожая по всей стране. Введение эмбарго на экспорт риса из России произошло 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае. Урожай риса в 2022 году значительно сократился по сравнению с предыдущим годом — собрано 798 тысячи тонн по сравнению с 1077 млн тонн. Пока возвратиться к прежним уровням производства не удалось, поэтому и было принято решение о продлении эмбарго. Планируется, что через 6 лет объем собранного риса в стране составит 2 млн тонн.

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На данный момент внутренний спрос на рис в России составляет около 1 млн тонн в год. Часть продукции приходится на импорт. В мировом аспекте ситуация также интересна. Индия, являющаяся крупнейшим экспортером риса в мире (40% мирового рынка), планирует продлить ограничения на продажу ряда сортов продукции в сентябре.

Многое зависит от погоды. Недостаток осадков ощущается уже в июне. В июле-августе запланировано посевное время для рисовых рассад, и недостаток дождей может повлиять на будущий урожай в Индии, особенно учитывая, что 45% площадей под рисовые культуры не имеют надлежащего ирригационного оборудования.

С другой стороны, Вьетнам, второй крупный игрок на рынке, активно увеличивает поставки, учитывая рост цены риса на 18% за прошлый год. Цены на рис в настоящее время находятся почти на максимуме за последние 12 лет. Квота России в рамках Евразийского экономического союза на безтаможенные поставки риса из Вьетнама на текущий год составляет 7288 тонн. Кроме того, Россия закупается также в Китае, где объемы могут достигать около 35 тыс. тонн в год.

За первое полугодие 2024 года Вьетнам продал в мир 4,68 млн тонн риса на сумму почти 3 млрд долларов, хотя их собственный урожай составил 3,48 млн тонн за этот период. В частности, часть продукции страна реализует из своих запасов, а также из ранее сформированных резервов, благодаря импорту из Индии и Камбоджи.

Наиболее активно покупатели из США увеличивают объемы закупок во Вьетнаме: за первые шесть месяцев они импортировали 135,3 тыс. тонн, что втрое больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Прогноз на глобальный урожай риса на 2024 год от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН показывает исторический максимум в 535,1 млн тонн (+0,9% к прошлому году). При этом спрос на продукцию растет. Будет замечательно, если мы сможем достичь полной самообеспеченности основной продукцией риса и начать успешно зарабатывать на экспорте.

Принятое правительством решение продлить запрет на экспорт риса и рисовой муки из России свидетельствует о стремлении к обеспечению внутреннего рынка и поддержке отечественных производителей.

Даже при наличии запрета на экспорт из России, мировой рынок риса остается живым и динамичным, с ростом спроса и цен на продукцию. Благодаря усилиям правительства и усиленной работе с российскими производителями, возможно, в будущем Россия сможет добиться полной самообеспеченности в производстве риса и стать значимым поставщиком на мировом рынке.