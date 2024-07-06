Инвестиции в проект выросли до 23 миллиардов рублей. Завод будет производить 19 тысяч тонн пентоксида ванадия в год, что поможет компании ЕВРАЗ укрепить свои позиции на рынке. Работы на строительной площадке идут с опережением графика, и новое предприятие начнет работу в начале 2025 года.

Осенью 2021 года началось строительство крупного завода в особой экономической зоне "Узловая" в Тульской области. Церемония заложения символического камня прошла торжественно, а соглашение о сотрудничестве между правительством региона и компанией ЕВРАЗ было подписано за два года до этого момента.

Изначально планировалось инвестировать 5,5 миллиардов рублей в проект, но уже к началу строительства эта сумма выросла в три раза. По последним данным, в июле 2024 года стоимость проекта увеличилась примерно до 23 миллиардов рублей. Это связано с повышением цен на строительные материалы и оборудование, а также с дефицитом подрядных организаций. На строительной площадке, которую посетили глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников и врио губернатора Дмитрий Миляев, работы идут с опережением графика. Местные СМИ отмечают, что создается нечто вроде нового города, со складами, цехами, общежитиями, столовыми и даже железной дорогой. Планируется, что предприятие начнет свою деятельность в начале весны 2025 года.

Новый завод сможет обрабатывать до 100 тысяч тонн сырья в год и производить 19 тысяч физических тонн пентоксида ванадия. Этот материал применяется в производстве феррованадия — сплава железа и ванадия, используемого в производстве автомобильных деталей, строительных материалов и медицинских приборов. Основные месторождения этого металла находятся в России, Китае и Южной Африке.



Планируется, что новый завод компании ЕВРАЗ в Тульской области будет более мощным и производительным, чем действующее предприятие, на 40% и 20% соответственно. Завод будет работать по принципу полного технологического цикла, начиная с поставки сырья и заканчивая выпуском готовой продукции. Это позволит снизить издержки благодаря оптимизации производственных процессов.



Большое внимание в рамках проекта уделяется вопросам промышленной безопасности, охраны труда и экологии. Технология гидрометаллургического извлечения ванадия из шлака, которую планируют использовать на заводе, соответствует самым строгим международным стандартам в области экологии. Например, завод не будет производить твердые отходы, так как побочные продукты после извлечения ванадия будут использованы в других отраслях.

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Как отмечается, запуск нового предприятия станет сильным толчком для развития ванадиевой промышленности в России. Компания ЕВРАЗ уже является крупнейшим производителем ванадия в Европе, и новый завод поможет ей укрепить свои позиции на мировом рынке. Этот проект также имеет большое значение для социально-экономического развития Тульской области, благодаря новой инфраструктуре, налоговым отчислениям и созданию сотен новых рабочих мест.

Интересный факт: изначально планировали запустить проект в Свердловской области, в Качканаре, откуда будет поставляться сырье к будущему предприятию по железнодорожной магистрали. Однако затем предпочли западному региону, где уже успешно действует аналогичный завод компании "Евраз-Ванадий". Этот проект несомненно даст новый импульс для развития промышленности и экономики страны, а также подчеркнет значимость сотрудничества между государством и частным сектором. Надеемся, что запуск нового завода будет успешным и принесет много пользы как жителям Тульской области, так и всей России.