Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Рынок легких коммерческих автомобилей в России вырос 28,2% за первое полугодие
Рынок легких коммерческих автомобилей в России показал значительный рост спроса за первое полугодие текущего года, что указывает на улучшение экономической ситуации. Российские производители доминируют на рынке, однако есть потенциал для увеличения производства и повышения локализации комплектующих. Несмотря на позитивные тенденции в сегменте LCV.

В течение первого полугодия текущего года наблюдался значительный рост спроса на легкие коммерческие автомобили (LCV). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 28,2%.

Этот показатель является ключевым для оценки общего экономического положения, так как спрос на коммерческий транспорт указывает на успешные финансовые результаты предприятий или их стремление к расширению. И иногда это происходит одновременно. С начала 2024 года в России было реализовано 48 384 единицы LCV. Большой рост продаж наблюдался особенно в первом квартале, однако затем темпы начали замедляться из-за высокой ключевой ставки, которая не позволяет всем предприятиям приобрести транспортные средства для улучшения бизнеса.

реклама

Стратегически важно отметить, что на рынке LCV российские производители, в отличие от легковых автомобилей и грузовиков, имеют доминирующее положение, контролируя 90% рынка. Распределение продаж выглядит следующим образом:

- ГАЗ: 26 964 единиц (55,7%);

- УАЗ: 8 790 единиц (18,2%);

- Соллерс: 4 412 единиц (9,1%);

- LADA: 3 263 единицы (6,7%).

По предварительным оценкам, к концу года рынок LCV может достичь 100 тысяч единиц, что, однако, ниже уровня 2021 года (130 тысяч единиц). Европейские производители покинули рынок еще в 2022 году, в то время как китайские компании как-то не спешат в него входить.

Российский рынок LCV имеет значительный потенциал, который можно реализовать за счет увеличения производства. Однако для этого необходимо устранить узкие места, прежде всего в сфере комплектующих. В "Соллерсе" уже есть планы по увеличению производства и локализации компонентов, кроме того, ожидается восстановление продаж Lada Largus.

В целом, ситуация на рынке LCV выглядит обнадеживающей. В то же время рынок грузовых автомобилей прекратил свой рост. За первое полугодие было продано 60,5 тысячи единиц, что на 3,6% меньше, чем годом ранее. В июне снижение даже составило 16%, что привлекает большое внимание. Необходимо внимательно следить за динамикой продаж LCV и принимать меры для поддержания спроса на коммерческий транспорт. Увеличение производства и локализации компонентов могут способствовать расширению рынка и увеличению продаж.

#экономика #автомобили #газ #комплектующие #lada #lada largus #уаз #lcv #коммерческий транспорт #соллерс
+
Написать комментарий (0)
Porsche решил купить компанию Varta ради аккумуляторов своих машин
Kia назвала цены на модельный ряд Soul 2025 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ближайшие месяцы на ночном небе можно будет увидеть невооруженным глазом вспышку новой звезды
6
Навигация без GPS - в России представлена уникальная система навигации для автономных трамваев
11
В России наладили производство отечественных комплектующих для тяговых электродвигателей
15
MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
6
Проведены первые ходовые испытания автономного надводного дрона «Нарвал»
2
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
55
Су-34 с УМПК сумел уклониться от многомиллионной ракеты Patriot и выпустить ракету Х-31П по NASAMS
+
Эксперты: благодаря украинским технологиям в мире появляется все больше летальных ИИ-дронов
3
Западный аналитик рассказал про судьбу переданных Украине американских истребителей F-16
+
На выход: премьер-министр Британии ушёл в отставку после разгрома его партии на парламентских выборах
7
Разработчик российских процессоров «Эльбрус» объявил об открытии исходного кода для этой платформы
+
Ракетный комплекс С-350 "Витязь" в зоне спецоперации одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS
+
Инструменты мониторинга нового поколения позволят работодателям выявлять бездельников за компьютером
1
Дерипаска: Россия сможет восстановить уровень экономики 2005-2007 годов через 12 лет
12
Intel готовится снять с производства процессор Core i9-12900KS и модели 10-го поколения
+
Windows 11 Government Edition - модифицированная версия с нулевым количеством навязчивого ПО
4
Tesla привезла человекоподобного робота Optimus в Китай, но показывает его лишь за стеклом
+
MSI представила компактные неттопы Cubi NUC с процессорами Intel Raptor Lake-U
+
Илон Маск предложил название для первого марсианского города
3
Минфин облегчает жизнь малому бизнесу
1

Популярные статьи

11 полезных программ, которые очень пригодятся в игровом компьютере и ноутбуке в 2024 году
19
"Wayfinder" - краткий обзор игры (ранний доступ)
+
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
43
Когда Microsoft добавит игры Activision в подписке Xbox Game Pass
3
Профессор Самуэли: Западная элита на фоне кризиса в США и Европе стремительно теряет власть
3
Бренд "Made in China" становится все популярнее в самом Китае
6
Китай "агрессивно вербует" пилотов НАТО и платит им в 3-4 раза больше, чем на Западе
+
Мое мнение о Brothers: A Tale of Two Sons Remake
+

Сейчас обсуждают

Такой то
11:29
у них ещё есть многоразовый презерватив бОрис называется
Официально представлена камера смартфона Realme 13 Pro+ с архитектурой HYPERIMAGE+
botph
11:25
Ой, а кто это сделал? Непонятно.
В МАГАТЭ сообщили об атаке беспилотников по ЗАЭС
Олег Шудрак
11:25
Перед тем как собрать себе новый пк, долго смотрел и сравнивал между амд и аркой...Asrock BeFrost 16 гигов за 400€ был привлекательным по сравнению с образованием цен у зелёной конторы "дяди куртки".....
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
Владислав Балашов
11:22
Micron здорового человека и АО "Микрон" курильщика
Micron начнёт применять EUV-литографию при производстве памяти только в этом году
botph
11:20
Удачное решение для ТЦК. У селюков страшней ружья ничего нет.
На Украине превратили Toyota Land Cruiser 70 в легкий броневик с пулеметом и запустили в серию
Dmitry Gud
11:19
А на озон?
31 июля AMD выпустит ещё два процессора Ryzen для старого сокета АМ4
Иван Сиволобов
11:18
Все так
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Шнур
10:56
Их на части разрывает, вместе с экипажами, укры танковые колонны рф называют цирками и танки в нем акробаты
MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
Смотрю за 404
10:56
Зачем судят? Украинцы тысячами ежедневно умирают чтобы страны хозяева могли у них спокойно мародёрствовать.
Столтенберг рассказал о пяти элементах поддержки Украины, которые обсудят на саммите НАТО
Шнур
10:54
Да пипец какой-то, целый танк подбили после того как он уничтожил танковую роту российской армии, второй армии мира, киев за 3 дня, ура товарищи
MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем