Рынок легких коммерческих автомобилей в России показал значительный рост спроса за первое полугодие текущего года, что указывает на улучшение экономической ситуации. Российские производители доминируют на рынке, однако есть потенциал для увеличения производства и повышения локализации комплектующих. Несмотря на позитивные тенденции в сегменте LCV.

В течение первого полугодия текущего года наблюдался значительный рост спроса на легкие коммерческие автомобили (LCV). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 28,2%.

Этот показатель является ключевым для оценки общего экономического положения, так как спрос на коммерческий транспорт указывает на успешные финансовые результаты предприятий или их стремление к расширению. И иногда это происходит одновременно. С начала 2024 года в России было реализовано 48 384 единицы LCV. Большой рост продаж наблюдался особенно в первом квартале, однако затем темпы начали замедляться из-за высокой ключевой ставки, которая не позволяет всем предприятиям приобрести транспортные средства для улучшения бизнеса.

реклама

Стратегически важно отметить, что на рынке LCV российские производители, в отличие от легковых автомобилей и грузовиков, имеют доминирующее положение, контролируя 90% рынка. Распределение продаж выглядит следующим образом:

- ГАЗ: 26 964 единиц (55,7%);

- УАЗ: 8 790 единиц (18,2%);

- Соллерс: 4 412 единиц (9,1%);

- LADA: 3 263 единицы (6,7%).

По предварительным оценкам, к концу года рынок LCV может достичь 100 тысяч единиц, что, однако, ниже уровня 2021 года (130 тысяч единиц). Европейские производители покинули рынок еще в 2022 году, в то время как китайские компании как-то не спешат в него входить.

Российский рынок LCV имеет значительный потенциал, который можно реализовать за счет увеличения производства. Однако для этого необходимо устранить узкие места, прежде всего в сфере комплектующих. В "Соллерсе" уже есть планы по увеличению производства и локализации компонентов, кроме того, ожидается восстановление продаж Lada Largus.

В целом, ситуация на рынке LCV выглядит обнадеживающей. В то же время рынок грузовых автомобилей прекратил свой рост. За первое полугодие было продано 60,5 тысячи единиц, что на 3,6% меньше, чем годом ранее. В июне снижение даже составило 16%, что привлекает большое внимание. Необходимо внимательно следить за динамикой продаж LCV и принимать меры для поддержания спроса на коммерческий транспорт. Увеличение производства и локализации компонентов могут способствовать расширению рынка и увеличению продаж.