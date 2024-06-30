Планы строительства Братского металлургического завода зародились еще в Советском Союзе, но из-за финансовых трудностей проект так и не был реализован. Однако в рамках новых соглашений с инвесторами из Китая, завод все-таки будет построен в ближайшем будущем.

Планы реализации данного проекта зародились еще в эпоху Советского Союза. Тогда отсутствие предприятия черной металлургии на территории Восточной Сибири служило основанием для его оправдания. Однако по различным причинам воплощение этой задумки в Советском Союзе так и не началось. В начале 2010-х годов вернулись к этой теме, неоднократно обещая быстрый старт строительства. Но до сих пор эта инициатива остается лишь на бумаге. Речь идет о строительстве Братского металлургического завода (БМЗ), строительство которого планировалось на частные инвестиции в прошлом десятилетии. Стоимость проекта тогда оценивалась почти в 7,5 миллиарда рублей. Полную мощность (200 тысяч тонн сортового проката в год) планировали достичь через девять месяцев после запуска предприятия. Окупаемость всех затрат планировалась через шесть лет.

Строительством завода должна была заниматься "Восточно-Сибирская металлургическая компания". Соответствующее разрешение на строительство завода было получено в 2014 году. Ввод завода в эксплуатацию планировался на 2016 год. Однако из-за финансовых трудностей работы на площадке так и не начались (было отмечено, что застройщику не удалось привлечь необходимые средства). Хотя Корпорация развития Иркутской области обещала оказать содействие проекту (включая получение необходимого кредита). Важность этой инициативы для региона подчеркивалась также в Министерстве экономического развития региона.

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Эта тема до сих пор остается актуальной. И, возможно, в ближайшем будущем старые задумки наконец будут воплощены. Планируется, что строительство завода осуществится при участии инвесторов из Китая. В середине июня 2024 года соответствующие соглашения были подписаны в Пекине во время визита делегации предпринимателей из Иркутской области под руководством губернатора Игоря Кобзева. Известно о заключении одиннадцати различных соглашений (включая инвестиции на общую сумму 50 миллиардов рублей), включая договор о строительстве Братского металлургического завода. Однако пока нет подробностей о проекте и участии Китая. В любом случае этот шаг позволяет надеяться на скорый запуск предприятия.