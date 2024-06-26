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gotreksson
В Новосибирске построят новый железнодорожный мост
Западно-Сибирская железная дорога (ЗСЖД) в 2024 году начнет проектирование нового железнодорожного моста через реку Обь в Новосибирске. Об этом сообщил начальник ЗСЖД Александр Грицай.

В ближайшее время в Новосибирске планируется строительство еще одного железнодорожного моста через реку Обь. Об этом на XI Сибирском транспортном форуме заявил глава Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай. По его словам, проектирование объекта начнется в текущем году, а строительство моста запланировано на 2025 год. Новое сооружение, соединяющее станции "Новосибирск-Главный" и "Новосибирск-Западный", направлено на улучшение проходимости контейнерных поездов через Западную Сибирь. В свете изменений в транспортно-логистических цепочках и ориентации экономики на Восток, грузопоток через Западно-Сибирскую железную дорогу за последние годы увеличился более чем в два раза. В частности, объем грузов в прошлом году возрос на 15,5 миллиона тонн по сравнению с 2022 годом.

Увеличение объемов доставки удалось благодаря использованию инновационных вагонов, объединению контейнерных и грузовых поездов, а также внедрению технологий пакетного движения и виртуальной связи. Технология виртуальной сцепки позволяет двигаться двум и более составам параллельно на минимальном расстоянии.

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С увеличением загрузочной способности Восточного полигона (к 2025 году ожидается достижение 180 миллионов тонн), поток грузов на данном направлении будет продолжать расти. В связи с этим требуются дополнительные переходы через главные водные преграды города. Строительство нового моста в Новосибирске позволит оптимизировать транспортные потоки и устранить перегрузку на существующем мосту. По последним данным в декабре 2023 года, строительство нового моста планируется в районе парка "Городское начало". Средства на предварительные работы выделены РЖД еще в 2022 году, а строительство будет финансироваться компанией. Новый мост будет возведен на уже существующих опорах, расположенных рядом с текущим однопутным переходом. Исследования показали, что эти опоры имеют достаточные характеристики для установки нового строения.

Строительство нового железнодорожного моста через реку Обь в Новосибирске станет важным шагом для развития инфраструктуры региона и увеличит пропускную способность железнодорожных путей.

#экономика #транспорт #строительство #логистика #оптимизация #ржд #железная дорога #новосибирск #обь #проектирование
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