Глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба и напомнил, что эта одежда не свойственна народам Кавказа.

В России последние месяцы активно обсуждается вопрос запрета ношения никабов — женских головных уборов в определённых мусульманских странах, закрывающих лицо, с узкой прорезью для глаз. Инициативу главы Совета по правам человека, Валерия Фадеева, поддерживают другие общественные деятели. Однако появились разговоры о возможных негативных последствиях таких ограничений для отношений с исламским миром и внутриполитической ситуации. Теракт в Дагестане еще раз подчеркнул важность борьбы с ваххабизмом и важность усилий по предотвращению радикализации уже на начальном этапе.

По данным телеграм-канала журналиста Семёна Пегова WarGonzo, один из террористов, Даудов Далгат Магомедович, планировал укрыться, переодевшись в женскую одежду, с никабом. Многие страны запрещают использование никаба из соображений безопасности, поскольку скрывание лица создает угрозу для окружающих и затрудняет идентификацию. Благодаря оперативным мерам полиции террорист был обезврежен, прежде чем смог осуществить свой план.

реклама

Эта ситуация снова подняла вопрос о возможном законодательном запрете на ношение никаба в России. Глава республики Дагестан, генерал-полковник Сергей Меликов, выразил свое недовольство таким видом одежды, обратив внимание на его непригодность для народов Кавказа и возможное злоупотребление этим. Аналогичные рассуждения высказывал глава Чеченской Республики, Рамзан Кадыров, и чеченский верховный муфтий, Салах Межиев. В различных исламских странах уже давно существуют строгие ограничения на ношение женской одежды, которая закрывает лицо. Среди постсоветских государств такие меры приняты, например, в Узбекистане, Таджикистане и Азербайджане. Также свои рестрикции на ношение подобной одежды имеют ряд стран вне постсоветского пространства, включая Алжир, Тунис, Турцию, Чад, Боснию и Герцеговину, а также многие другие.

Такие ограничения существуют и на европейском континенте, где страны, такие как Франция, Бельгия, Австрия, Швейцария, Болгария, Дания, Норвегия и другие проявляют настойчивость по этому вопросу.

К сожалению, в современной политике России, где ислам традиционно занимает важное место, мы не наблюдаем достаточной поддержки для сохранения своих культурных и религиозных особенностей. Напротив, мы часто видим принятие арабских традиций, которые чужды нашей культуре, а также народам Северного Кавказа. Мы видим потворство и подражание, что не соответствует духу национальной истории и традиций.

Инициатива, направленная на запрет ношения никаба, не должна находить противоречия. Высказывания о возможном подрыве позиций Москвы в исламском мире всего лишь отражают недопонимание сути проблемы и важности борьбы с радикализацией.

Если же посмотреть на положение дел в Китае, где решительно противостоят распространению исламистской идеологии, мы можем увидеть, что арабские страны остаются тесными союзниками Пекина. Несмотря на это, религиозные представители, в том числе талибы, не видят противоречий и даже охарактеризовали данный регион как место, где люди наслаждаются жизнью, обращая внимание на благополучие, которое не всегда отражается западными СМИ.