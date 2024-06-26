Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Все больше политиков высказываются против ношения никабов в России
Глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба и напомнил, что эта одежда не свойственна народам Кавказа.

В России последние месяцы активно обсуждается вопрос запрета ношения никабов — женских головных уборов в определённых мусульманских странах, закрывающих лицо, с узкой прорезью для глаз. Инициативу главы Совета по правам человека, Валерия Фадеева, поддерживают другие общественные деятели. Однако появились разговоры о возможных негативных последствиях таких ограничений для отношений с исламским миром и внутриполитической ситуации. Теракт в Дагестане еще раз подчеркнул важность борьбы с ваххабизмом и важность усилий по предотвращению радикализации уже на начальном этапе.

По данным телеграм-канала журналиста Семёна Пегова WarGonzo, один из террористов, Даудов Далгат Магомедович, планировал укрыться, переодевшись в женскую одежду, с никабом. Многие страны запрещают использование никаба из соображений безопасности, поскольку скрывание лица создает угрозу для окружающих и затрудняет идентификацию. Благодаря оперативным мерам полиции террорист был обезврежен, прежде чем смог осуществить свой план.

реклама

Эта ситуация снова подняла вопрос о возможном законодательном запрете на ношение никаба в России. Глава республики Дагестан, генерал-полковник Сергей Меликов, выразил свое недовольство таким видом одежды, обратив внимание на его непригодность для народов Кавказа и возможное злоупотребление этим. Аналогичные рассуждения высказывал глава Чеченской Республики, Рамзан Кадыров, и чеченский верховный муфтий, Салах Межиев. В различных исламских странах уже давно существуют строгие ограничения на ношение женской одежды, которая закрывает лицо. Среди постсоветских государств такие меры приняты, например, в Узбекистане, Таджикистане и Азербайджане. Также свои рестрикции на ношение подобной одежды имеют ряд стран вне постсоветского пространства, включая Алжир, Тунис, Турцию, Чад, Боснию и Герцеговину, а также многие другие.

Такие ограничения существуют и на европейском континенте, где страны, такие как Франция, Бельгия, Австрия, Швейцария, Болгария, Дания, Норвегия и другие проявляют настойчивость по этому вопросу.

К сожалению, в современной политике России, где ислам традиционно занимает важное место, мы не наблюдаем достаточной поддержки для сохранения своих культурных и религиозных особенностей. Напротив, мы часто видим принятие арабских традиций, которые чужды нашей культуре, а также народам Северного Кавказа. Мы видим потворство и подражание, что не соответствует духу национальной истории и традиций.

Инициатива, направленная на запрет ношения никаба, не должна находить противоречия. Высказывания о возможном подрыве позиций Москвы в исламском мире всего лишь отражают недопонимание сути проблемы и важности борьбы с радикализацией.

Если же посмотреть на положение дел в Китае, где решительно противостоят распространению исламистской идеологии, мы можем увидеть, что арабские страны остаются тесными союзниками Пекина. Несмотря на это, религиозные представители, в том числе талибы, не видят противоречий и даже охарактеризовали данный регион как место, где люди наслаждаются жизнью, обращая внимание на благополучие, которое не всегда отражается западными СМИ.

#запрет #теракт #чечня #дагестан #рамзан кадыров #мусульманский мир #муфтий #никаб #салах межиев #сергей меликов
+
Написать комментарий (0)
Стрелявшие в Дагестане террористы оказались сыновьями главы Сергокалинского района
Экс-агент ЦРУ: За атаками в Дагестане и Севастополе стоят спецслужбы США и Британии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: В NASA рассказали, как экипаж космического корабля Starliner сможет вернуться на Землю
1
Экипаж тягача ВСУ ошибся поворотом и привез на прицепе исправный танк Т-64БМ прямо на позиции РФ
+
Первая атомная электростанция Польши будет построена недалеко от Балтийского моря
+
Первая партия боеприпасов, закупленных Чехией специально для нужд ВСУ, прибыла на Украину
+
В России строят новый завод по производству электроники
78
Издание The National Interest сравнило возможности истребителей пятого поколения Китая и США
+
В Кремле заявили, что ничего не знают о якобы сбитом дроне над Черным морем, принадлежащим США
6
Ростех готов увеличить производство зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь"
3
ВС РФ передана партия современных колёсных гаубиц «Мальва»
+
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
45
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
1
Представлен «бумажный» планшет Onyx Go 10.3 с экраном, который имитирует текстуру настоящей бумаги
+
У нового американского беспилотника-невидимки XRQ-73 бесшумный привод
+
Начата реконструкция первой на Урале «государевой дороги», связавшей в XVII веке Европу и Сибирь
+
В серию Intel Core Ultra 200V войдёт процессор Core Ultra 9
+
Бывшая биржа «Санкт-Петербург» переехала в столицу Дальнего Востока и переименована в «Восточную»
2
В Приморском крае построят крупный завод железобетонных изделий за 1 млрд рублей
+
GeForce RTX 4070 Ti SUPER переходит на графический процессор AD102
+
280 млн пользователей за 3 года установили вредоносные расширения для Chrome
+
Вашингтон планирует передать Киеву пакет военной помощи на 150 миллионов долларов в этом месяце
3

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
60
Краткий обзор игры "Shadow Gambit: The Cursed Crew"
1
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
61
Мое мнение об Elden Ring: Shadow of the Erdtree
1
Почему PlayStation 5 опережает Xbox: анализ ключевых ошибок и упущений
12
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Крах Xbox - главные ошибки Microsoft и их последствия в 2024 году
10
США вряд ли смогут помочь Израилю в "большой войне с Хезболлой", заявил начштаба ВВС США
16
Трамп покритиковал за СВО Байдена и Кремль и отметил, что при нем такого не было
2
Эксперты считают, что "Железный купол" Израиля не устоит под натиском "Хезболлы"
2

Сейчас обсуждают

Anton Zelenko
22:58
Ну... тут такое дело... сравнивается бюддетник нынешнего поколения с топом 5 ти летней давности. Этот топ приемлемую производительность выдает спустя 5 лет а бюджетник в производительности уде через 2...
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
Red Line
22:55
Наоборот, их большинство там. И кстати многие также ВСУ донатят
МИД: Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией
Олег Цыбанев
22:54
Хорошо, платы на интелах можно делать, все в мире делают, текстолит тоже умеют, даже некоторые микроконтроллеры научили делать, молодцы, но вот когда начнут делать свои lcd матрицы, вот тогда будет со...
В России строят новый завод по производству электроники
glavhyilo
22:54
малая часть
МИД: Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией
Star Up
22:36
Название даже спи...дили, смартфон такой Nubia red magic есть, одно слово поменяли, а хомяки во весь голос кричат "инновации", впрочем долой негатив, спасибо за бетатест, теперь андроид юзеры переходя...
Приложение для профессиональной съёмки видео Blackmagic Camera вышло на Android — ранее оно было доступно только для iOS
Red Line
22:24
Допустим, но тогда почему грузины их поддерживают?
МИД: Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией
Андрей Мальцев
22:12
Последние годы КНР их только скидывает, обновите "методичку".
В России строят новый завод по производству электроники
nikat
22:11
На глубине пяти с лишним километров? Серьёзно?
Япония обнаружила у себя 230 миллионов тонн марганцевых залежей для аккумуляторов электромобилей
tarasovjr
22:08
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
Артём Николаев
22:08
Как обычно
«Гравитон» открыла производство принтеров и многофункциональных устройств с оригинальными картриджами на своём заводе в Подмосковье
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем