Компания «Рутек», ведущий игрок в сфере контрактного производства, начала строительство нового завода на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Система» в Саранске. На нем будет производиться гражданская техника с глубокой локализацией. В частности, компания намерена выпускать смартфоны, компьютеры, планшеты, ноутбуки.

Этот инновационный производитель, заслуживший признание за создание первого в стране ноутбука собственной разработки (IRBIS NB 140 на базе процессора Intel Celeron N3350) без использования зарубежных производственных мощностей, планирует до 2026 года возвести в Саранске совершенно новое производственное предприятие с целью выпуска гражданской техники. Ежегодно завод будет выпускать сотни тысяч продуктов, включая смартфоны, компьютеры, планшеты и ноутбуки.

В начале июня этого года инициатор этого масштабного проекта, компания "Рутек", заключила соответствующее соглашение с правительством Мордовии в ходе Петербургского международного экономического форума. На территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Система" уже приступили к подготовительным работам. Завод, как сообщают его представители, будет иметь высокий уровень локализации производства. Компания активно участвует в программе импортозамещения и содействует развитию отечественных производителей микроэлектроники.

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В перспективе "Рутек" совместно с АО "НТЦ ИТ РОСА" собирается представить на российском рынке смартфон Р-ФОН под управлением операционной системы "Роса-мобайл" для розничной продажи. Девайс был протестирован в середине июня в лаборатории МегаФона. Производство устройства было организовано на действующем заводе "Рутек" в Саранске на территории "Технопарк-Мордовия".

Глава региона, Артем Здунов, назвал строительство нового завода значимым проектом, который способствует социально-экономическому развитию республики, привлекая новые инвестиции и создавая рабочие места. Власти обещают оказать всестороннюю поддержку "Рутеку" для успешного завершения этого инновационного для России проекта.

Постановление о создании ОЭЗ "Система" на территории Лямбирского района Саранска было подписано главой федерального правительства Михаилом Мишустином 9 марта 2024 года. Помимо "Рутека", резидентами станут еще пять компаний, и общий объем инвестиций превысит 33 миллиарда рублей.

Это событие вызвало резонанс как на уровне региона, так и на федеральном уровне, подчеркивая важность развития отечественного производства и технологий. Создание нового завода позволит увеличить конкурентоспособность отечественной техники на рынке и сделать российские бренды более признанными как на внутреннем, так и на международном уровне. Все это сделает Мордовию еще более привлекательным местом для инвестиций и развития инноваций.