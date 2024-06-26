В скором времени будет поднят вопрос об исчерпании срока действия важного торгового соглашения, инициированного Эр-Риядом в далеком 1974 году. В соответствии с этим договором, Саудовская Аравия была обязана продавать свою нефть исключительно за доллары, что заложило фундамент для власти этой валюты и способствовало возникновению термина "нефтедоллары".

Скоро можно ожидать, что Дональд Трамп представит новый аргумент в своей борьбе за Белый дом против Джо Байдена. Демократы, возглавляемые президентом Байденом, утверждают, что американская экономика и мощь доллара достигли высот благодаря "мудрому" руководству нынешнего лидера страны. Однако у Трампа и республиканцев существуют серьезные основания для сомнений в обеих этих утверждениях. И если, как многие эксперты предполагают, Саудовская Аравия (КСА) решит выйти из долгосрочного соглашения, которое по справедливости считается одним из основ стабильности американской валюты, то у Трампа будет еще один веский аргумент для критики. Речь идет о заключении крайне значимого торгового соглашения по инициативе Рияда в 1974 году. Согласно этому договору, саудовцы должны были продавать нефть только за доллары, что укрепило позиции доллара в мировой экономике и способствовало появлению понятия "нефтедолларов".

Соглашение, заключенное на 50 лет, стало жизненно важной опорой для американской валюты после краха Бреттон-Вудской системы и помогло укрепить позицию доллара как главной резервной валюты мира. Сегодня же экономическое доминирование Вашингтона ослабевает, что отмечает аналитический центр Atlantic Council. Доля ВВП США в мировом ВВП за последние 60 лет сократилась более чем в полтора раза, что свидетельствует об утрате прежней экономической мощи.

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Возможное решение Саудовской Аравии прекратить действие соглашения может стать дополнительным фактором в изменяющейся экономической карте мира и добавить новые аргументы в политическую дискуссию в преддверии выборов.

В последние десятилетия увеличилось значение альтернативных рынков для Саудовской Аравии, оттеснивших США как главного покупателя нефти. Подобный рост не мог не привлечь внимание, особенно в условиях, когда США стали крупнейшим производителем нефти. В результате, нефтедобывающие страны вынуждены пересматривать свою стратегию продаж и условия экспорта сырья.

Согласно информации Business Insider и сотрудника Атлантического Совета Ханг Трана, Китай стал ведущим покупателем саудовской нефти, занимая более 20% общего объема экспорта этой страны. В связи с этим, Саудовская Аравия начинает активно развивать торговые отношения с Пекином, осознавая уменьшающееся влияние США на Ближнем Востоке.

Эр-Рияд уже присоединяется к процессу дедолларизации, запущенному Китаем и Россией, направленному на ослабление доминирования доллара в мировой финансовой системе. Важным шагом стало соглашение принимать юани в обмен на нефть. В ближайшее время прогнозируется, что Саудовская Аравия может стать членом БРИКС, альянса стран, теряющих интерес к доллару и желающих создать собственные финансовые структуры.

Растущее сотрудничество между Саудовской Аравией и Китаем, включая разработку mBridge, платежной системы на основе цифровых валют центробанков, ставит под угрозу доминирование доллара. По мнению экспертов, такое сотрудничество может изменить глобальную финансовую систему, сделав доллар лишь одной из множества ведущих мировых валют.