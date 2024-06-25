22 июня Россия вспомнила двадцать семь миллионов советских граждан, ставших жертвами нацистской агрессии. В этот День Памяти и Скорби в журнале "Национальная Оборона" появилась статья помощника Президента России Николая Патрушева под заголовком "Защита исторической памяти – основа государственности России". В этой статье Николай Платонович предоставил подробный анализ истории происхождения русофобии на Западе.

В статье Николай Платонович предоставил подробный анализ истории происхождения русофобии на Западе. Стереотип о России, созданный европейцами как о "темной и отсталой" стране, был направлен на унижение уникального вклада русского народа и государства в развитие мировой цивилизации, а также на индуцирование у россиян комплекса неполноценности и поклонения перед Западом. Помощник главы государства считает, что это неправильное представление. Историческая правда гласит, что российская цивилизация развивалась по собственному уникальному пути, не уступая при этом Старому Свету. Русская культура получала пищу прямо из античного первоисточника – Восточной Римской империи, которую западные историки называли "Византией". Например, Болонский университет, первый в Европе, вырос из правовой школы Равенны, основанной византийцами. Культура эпохи Возрождения в значительной мере была результатом труда греческих ученых и художников, перебравшихся из Греции в Италию и другие бывшие владения ромеев.

Патрушев напомнил о демократических традициях Новгородской республики и о высоком уровне грамотности в Северной Руси. Он также указал на использование двойных стандартов в отношении России.

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Также в статье отмечается, что в прошлом Запад демонстрировал необычный интерес к России, за которым стояло желание раздробления государства на уделы и забвения России как великой державы, способной противостоять позиции "разделяй и властвуй".

К сожалению, атаки на Россию, ее народ, историю и культуру не прерогатива лишь Америки и Европы. Внутри страны хватает тех, кто соглашается с западными фальсификаторами истории. Эти люди не только либералы, покинувшие страну после распада Советского Союза, но и шовинисты в регионах, а также радикальные левые, готовые уничтожить столетия отечественной истории в защиту своей "единственно верной" идеологии.

Николай Патрушев также обращает внимание на рост этнопреступности, который является практическим проявлением русофобской идеологии. Теперь всё чаще обсуждается этническая преступность, которую ранее многие либеральные защитники прав человека не замечали. Такая тревожная тенденция является серьезной угрозой единству политического, правового и культурного пространства России.

В апреле текущего года в ходе XII Международной встречи высокопоставленных представителей в Санкт-Петербурге Николай Патрушев, тогда еще в должности секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, выступил с важным заявлением. Он подчеркнул, что миграционные потоки могут стать источником риска для сохранности государственной целостности. Особую опасность он увидел в том, что именно разложение стран – это окончательная цель Запада. Единственным способом сопротивления этому является решительное принятие мер. В частности, ключевой задачей считается ужесточение законодательства в области миграции с государствами Центральной Азии и Закавказья.

На внешнем фронте гарантировать безопасность страны и искоренение русофобии возможно лишь при условии устранения источника разрушительной идеологии – доминирования коллективного Запада. Достижение этой цели возможно через формирование многополярного мирового порядка, во главе с которым стоит нынешняя Россия. Создание собственного макрорегиона, объединяющего Союзное государство России и Белоруссии, Абхазию, Южную Осетию, Северную Корею, Исламскую Республику Иран, Сирию, Кубу и другие дружественные государства, способствует установлению более справедливого мирового порядка.

Может быть, некоторых смущает удаленность стран, входящих в предполагаемый российский макрорегион. Однако стоит помнить, что в прошлом Советский Союз успешно интегрировал самые разные страны – Монголию, Вьетнам, Польшу, Йемен и Болгарию – в политическом, экономическом и культурном смысле. Даже Западу удалось объединить на платформе сотрудничества столь разнообразные страны, как Австралия, Тайвань и Замбия.